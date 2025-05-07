Aramisتعلن عن عطرها الجديد Intuition، مع تعيين Dwyane Wade سفيرًا عالميًا
تأسست شركة Aramis في عام 1963، وأصبحت رائدة في مجال العطور الرجالية والعناية الشخصية كأول عطر رجالي مرموق في الولايات المتحدة. أكثر من 60 عامًا لاحقًا، مستفيدة من الإرث الغني للعلامة التجارية وخبرتها العطرية، يُلهم عطر Intuition by Aramis فكرة جديدة عن الذكورة – تجمع بين الذكاء العاطفي والذكاء العقلي، والحساسية والقوة، والهدف والقدرة. Wade هو تجسيد لكل هذه الصفات، حيث تطور من كونه أحد أنجح حراس الرماية في الدوري الأميركي للمحترفين إلى شخصية متعددة المواهب تحظى بالاحترام: فهو منتج، وإنسان خيّر، ومدافع عن حقوق الإنسان، ورجل أعمال.
قال Dwyane Wade: "أنا متحمس للانضمام إلى عائلة Aramis بصفتي سفيرًا عالميًا وإطلاق عطر Intuition by Aramis هذا الصيف". "Aramis هي علامة تجارية تتوافق مع قيمي، بينما يعكس Intuition الرجولة العصرية والثقة. العطر يُجسّد كيف تُقدّم نفسك للعالم. رائحتك هي جزء من شخصيتك، وعطري الجديد يرفع مستوى رائحتك حقًا".
وقال Justin Boxford، رئيس العلامة التجارية العالمية في Estée Lauder & Aramis: "لا يمكننا أن نكون أكثر حماسًا للإعلان عن إطلاق عطر Intuition by Aramis بالتعاون مع النجم Dwyane Wade"."من العائلة إلى الموضة إلى العمل الخيري، يعتبر Dwyane رجلاً صاحب رؤية وصانع تغيير وهو تجسيد للرجولة الحديثة. من خلال إعادة ابتكار Aramis والتعاون مع Dwyane، نتمكن من تكريم إرث العلامة التجارية العريق، مع استقطاب عملاء جدد في سوق العطور الرجالية سريع النمو".
سيتم إطلاق عطر Intuition by Aramis، وهو عطر جديد من الفوجير الخشبي الأخضر، في أغسطس 2025 لدى كبار تجار التجزئة العالميين وسيتم بيعه بالتجزئة بسعر 95 دولارًا أمريكيًا/50 مل و130 دولارًا أمريكيًا/100 مل.
وستُطلق حملة Intuition الافتتاحية بواسطة Wade عبر التلفزيون والمطبوعات والوسائط الرقمية وداخل المتاجر وخارجها.
حول Aramis
في عام 1963، أسست السيدة Estée Lauder، رائدة الأعمال الرائدة والمؤسِّسة صاحبة الرؤية الثاقبة لشركة مستحضرات التجميل التي تحمل اسمها، عطر Aramis ليكون عطر الرجال الأكثر أناقة في العالم. بتركيبته الراقية والمميزة، وطابعه الذكوري الكلاسيكي ورقيه الذي يتجاوز حدود الزمن، كان Aramis أول عطر رجالي فاخر يُباع في المتاجر الكبرى حول العالم، وسرعان ما أصبح رائدًا في صناعة العطور ومنتجات العناية الشخصية للرجال.
اليوم، تم تجديد عطر Aramis وإعادة تصوره للجيل الجديد.
تابعوا Aramis على Instagram عبر @AramisFragrances #ARAMISINTUITION.
نبذة عن Dwyane Wade
Dwyane Wade هو رجل أعمال لديه شراكات تشمل Way of Wade وMission وStance وBallerTV وProudly وVersace وTMRW Sports وWade Cellars وThorne وJeeter. يملك Wade حصصًا في مجموعات ملكية فرق يوتا جاز، وشيكاغو سكاي، وريال سولت ليك، ويوتا رويالز. شبكة WY هي شبكة العروض الرقمية والبودكاست الخاصة بـ Wade، والتي تتضمن برنامج البطل Time Out حيث يمكنك العثور على محادثات غير مفلترة حول كرة السلة وأسلوب الحياة والثقافة. مؤسس شركة 59th & Prairie Entertainment، وهو منتج تنفيذي لمشاريع حائزة على جائزة إيمي وأوسكار. وهو مؤلف كتاب A Father First الأكثر مبيعًا في نيويورك تايمز، وشارك في تأليف كتاب الأطفال Shady Baby الأكثر مبيعًا في نيويورك تايمز، وأصدر مذكراته الفوتوغرافية DWYANE في عام 2021.توفر مؤسسة Wade Family Foundation الإغاثة للمجتمعات المهمشة المحتاجة. كلاعب في الدوري الأميركي للمحترفين لكرة السلة لمدة ستة عشر موسمًا وخاصة مع فريق ميامي هيت، تم اختياره كأحد نجوم الدوري الأميركي للمحترفين 13 مرة، وفاز بثلاث بطولات دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين، وتم اختياره كأفضل لاعب في نهائيات الدوري الأميركي للمحترفين لعام 2006. وهو حائز على الميدالية الذهبية الأولمبية، وتم اختياره ضمن فريق الذكرى السنوية الخامسة والسبعين لرابطة كرة السلة الأميركية كواحد من أعظم 75 لاعبًا في تاريخ الرابطة، وتم إدخاله إلى قاعة Naismith التذكارية لمشاهير كرة السلة عام 2023. في عام 2024، أصبح Wade أول لاعب في فريق ميامي هيت يحصل على تمثال.
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