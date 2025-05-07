Aramisتعلن عن عطرها الجديد Intuition، مع تعيين Dwyane Wade سفيرًا عالميًا

MENAFN - AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- أعلنت شركة Aramis اليوم عن إطلاق عطر Intuition by Aramis، مما يُشكّل بداية فصل جديد لعلامة العطور الرجالية الأسطورية. سيتولى Dwyane Wade منصب السفير العالمي ووجه حملة Intuition by Aramis، التي سيتم إطلاقها في أغسطس 2025، بعد أن تعاون بشكل وثيق مع العلامة التجارية في سرد القصص الخاصة بالحملة والتعبير الإبداعي.

تأسست شركة Aramis في عام 1963، وأصبحت رائدة في مجال العطور الرجالية والعناية الشخصية كأول عطر رجالي مرموق في الولايات المتحدة. أكثر من 60 عامًا لاحقًا، مستفيدة من الإرث الغني للعلامة التجارية وخبرتها العطرية، يُلهم عطر Intuition by Aramis فكرة جديدة عن الذكورة – تجمع بين الذكاء العاطفي والذكاء العقلي، والحساسية والقوة، والهدف والقدرة. Wade هو تجسيد لكل هذه الصفات، حيث تطور من كونه أحد أنجح حراس الرماية في الدوري الأميركي للمحترفين إلى شخصية متعددة المواهب تحظى بالاحترام: فهو منتج، وإنسان خيّر، ومدافع عن حقوق الإنسان، ورجل أعمال.

قال Dwyane Wade: "أنا متحمس للانضمام إلى عائلة Aramis بصفتي سفيرًا عالميًا وإطلاق عطر Intuition by Aramis هذا الصيف". "Aramis هي علامة تجارية تتوافق مع قيمي، بينما يعكس Intuition الرجولة العصرية والثقة. العطر يُجسّد كيف تُقدّم نفسك للعالم. رائحتك هي جزء من شخصيتك، وعطري الجديد يرفع مستوى رائحتك حقًا".

وقال Justin Boxford، رئيس العلامة التجارية العالمية في Estée Lauder & Aramis: "لا يمكننا أن نكون أكثر حماسًا للإعلان عن إطلاق عطر Intuition by Aramis بالتعاون مع النجم Dwyane Wade"."من العائلة إلى الموضة إلى العمل الخيري، يعتبر Dwyane رجلاً صاحب رؤية وصانع تغيير وهو تجسيد للرجولة الحديثة. من خلال إعادة ابتكار Aramis والتعاون مع Dwyane، نتمكن من تكريم إرث العلامة التجارية العريق، مع استقطاب عملاء جدد في سوق العطور الرجالية سريع النمو".

سيتم إطلاق عطر Intuition by Aramis، وهو عطر جديد من الفوجير الخشبي الأخضر، في أغسطس 2025 لدى كبار تجار التجزئة العالميين وسيتم بيعه بالتجزئة بسعر 95 دولارًا أمريكيًا/50 مل و130 دولارًا أمريكيًا/100 مل.

وستُطلق حملة Intuition الافتتاحية بواسطة Wade عبر التلفزيون والمطبوعات والوسائط الرقمية وداخل المتاجر وخارجها.

حول Aramis

في عام 1963، أسست السيدة Estée Lauder، رائدة الأعمال الرائدة والمؤسِّسة صاحبة الرؤية الثاقبة لشركة مستحضرات التجميل التي تحمل اسمها، عطر Aramis ليكون عطر الرجال الأكثر أناقة في العالم. بتركيبته الراقية والمميزة، وطابعه الذكوري الكلاسيكي ورقيه الذي يتجاوز حدود الزمن، كان Aramis أول عطر رجالي فاخر يُباع في المتاجر الكبرى حول العالم، وسرعان ما أصبح رائدًا في صناعة العطور ومنتجات العناية الشخصية للرجال.

اليوم، تم تجديد عطر Aramis وإعادة تصوره للجيل الجديد.

تابعوا Aramis على Instagram عبر @AramisFragrances #ARAMISINTUITION.

نبذة عن Dwyane Wade

Dwyane Wade هو رجل أعمال لديه شراكات تشمل Way of Wade وMission وStance وBallerTV وProudly وVersace وTMRW Sports وWade Cellars وThorne وJeeter. يملك Wade حصصًا في مجموعات ملكية فرق يوتا جاز، وشيكاغو سكاي، وريال سولت ليك، ويوتا رويالز. شبكة WY هي شبكة العروض الرقمية والبودكاست الخاصة بـ Wade، والتي تتضمن برنامج البطل Time Out حيث يمكنك العثور على محادثات غير مفلترة حول كرة السلة وأسلوب الحياة والثقافة. مؤسس شركة 59th & Prairie Entertainment، وهو منتج تنفيذي لمشاريع حائزة على جائزة إيمي وأوسكار. وهو مؤلف كتاب A Father First الأكثر مبيعًا في نيويورك تايمز، وشارك في تأليف كتاب الأطفال Shady Baby الأكثر مبيعًا في نيويورك تايمز، وأصدر مذكراته الفوتوغرافية DWYANE في عام 2021.توفر مؤسسة Wade Family Foundation الإغاثة للمجتمعات المهمشة المحتاجة. كلاعب في الدوري الأميركي للمحترفين لكرة السلة لمدة ستة عشر موسمًا وخاصة مع فريق ميامي هيت، تم اختياره كأحد نجوم الدوري الأميركي للمحترفين 13 مرة، وفاز بثلاث بطولات دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين، وتم اختياره كأفضل لاعب في نهائيات الدوري الأميركي للمحترفين لعام 2006. وهو حائز على الميدالية الذهبية الأولمبية، وتم اختياره ضمن فريق الذكرى السنوية الخامسة والسبعين لرابطة كرة السلة الأميركية كواحد من أعظم 75 لاعبًا في تاريخ الرابطة، وتم إدخاله إلى قاعة Naismith التذكارية لمشاهير كرة السلة عام 2023. في عام 2024، أصبح Wade أول لاعب في فريق ميامي هيت يحصل على تمثال.

مدرجة في بورصة نيويورك بالرمز: EL

ELC-B

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