إل جي تعرض شاشات الألعاب Ultragear وتجاربها الغامرة في مهرجان دبي للألعاب والرياضات الإلكترونية 2025

MENAFN - AETOSWire) تُعزز شركة إل جي إلكترونيكس (إل جي) بالتعاون مع شركة Gamenzo، حضورها في مهرجان دبي للألعاب والرياضات الإلكترونية 2025، الذي يُقام في مركز دبي التجاري العالمي من 8 وحتى 11 مايو. وستعرض "إل جي" خط UltraGear لشاشات الألعاب عالية الأداء، لتتيح للزوار تجربةً غنيةً في جناحها المُزود بأحدث تقنيات العرض في معرض الألعاب ضمن المهرجان الذي سيكون مفتوح للعامة من 9 وحتى 11 مايو.

سيتمكن حاملوا التذاكر لأحد أهم المهرجانات في الإمارة من تجربة الشاشات بشكل مباشر واختبار أحدث الألعاب والمواصفات التي تشتهر بها شاشات UltraGear من "إل جي"، المصممة لتقديم أداء وسرعة وجودة بصرية لا مثيل لها، مما يمنح اللاعبين ميزة تنافسية قوية.

قال لي سونغ جون رئيس قسم مبيعات حلول تقنية المعلومات لدى شركة إل جي: "يسعدنا أن نكون جزءاً من مهرجان دبي للألعاب والرياضات الإلكترونية 2025 وأن نقدم شاشات الألعاب UltraGear لمجتمع الألعاب النشط في المنطقة. صُممت شاشاتنا لتوفير تجربة لعب لا مثيل لها، ونحن على ثقة بأن أداءها وميزاتها ستنال إعجاب الحضور. ويسرنا أن نطلق شاشة UltraGearTM OLED الجديدة مقاس 45 بوصة، بالإضافة إلى شاشة 4K UHD IPS الذكية مقاس 31.5 بوصة، في الشرق الأوسط لأول مرة، كي نُظهر التزامنا بالابتكار وتقديم حلول الألعاب والإنتاجية عالية الجودة".

ستتواجد بين شاشات "إل جي" العديدة المعروضة بين منطقة العائلة وجناح "إل جي"، شاشة UltraGearTM OLED 5K2K WUHD مقاس 45 بوصة، وهي شاشة جديدة من المقرر أن تُحدث ثورة في تجربة الألعاب بفضل ميزاتها المتطورة وصورها المذهلة، وستكون متوفرة في السوق ابتداءً من الشهر المقبل.

وستحدث شاشة الألعاب OLED نقلة نوعية في عالم الألعاب التنافسي، فهي شاشة منحنية مقاس 45 بوصة، تتميز بمعدل تحديث فائق السرعة يصل إلى 330 هرتز ووقت استجابة يبلغ 0.03 مللي ثانية (GtG)، مما يوفر تجربة لعب سلسة وسريعة الاستجابة. وتعتبر شاشة "إل جي" الأولى في العالم التي تمتلك دقة 5K2K (5120 × 2160) ووضوح اختبار يبلغ 125 بكسل لكل بوصة مع هامش لوني منخفض يوفر صوراً غنية وسريعة وسلسة.

تأتي شاشة Swing الذكية مزودة بتقنية IPS فائقة الوضوح ودقة 4K بمقاس 31.5 بوصة وتضم شاشة لمس وحامل متحرك، وتعتبر سابقةً إقليميةً أخرى، حيث صُممت هذه الشاشة لتعزيز الإنتاجية وسير العمل للمحترفين والمستخدمين المبدعين. وتتميز بتدرج لوني واسع يبلغ (95% من نطاق ألوان DCI-P3) لإعادة إنتاج الألوان الدقيقة، وتدعم تقنية HDR لتوفر صور نابضة بالحياة. ويوفر حاملها المريح إمكانية التعديل كالإمالة والدوران والارتفاع لتجربة مشاهدة مريحة، بينما تُعزز مزاياها مثل الصورة بجانب الصورة (PBP) وصورة داخل صورة (PIP) إمكانيات تعدد المهام، وهي مثالية للمحترفين الذين يبحثون عن شاشة عالية الأداء مع إمكانيات اتصال متعددة وراحة مُعززة.

يجمع مهرجان دبي للألعاب والرياضات الإلكترونية، الذي تدعمه دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، عشاق الرياضات الإلكترونية وقادة القطاع ومجتمعات الألعاب للاحتفال بعالم الألعاب التنافسي.

تفاصيل الحدث:



الحدث: مهرجان دبي للألعاب والرياضات الإلكترونية (DEF) 2025

التاريخ: من 8 وحتى 11 مايو 2025 (مفتوح للعامة من 9 وحتى 11 مايو) المكان: مركز دبي التجاري العالمي (GameExpo: قاعة زعبيل 3)

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نبذة عن شركة إل جي إلكترونيكس لحلول الترفيه الإعلامي

تُعد شركة إل جي لحلول الترفيه الإعلامي (MS) مبتكرًا معترفًا به في مجال أجهزة التلفاز، وأنظمة الصوت، والشاشات، ومنصة التلفاز الذكي. تُعزز شركة MS تجربة الترفيه الإعلامي من خلال أجهزة تلفاز OLED، المعروفة بلونها الأسود المثالي وألوانها الدقيقة، بالإضافة إلى أجهزة تلفاز QNED LCD الفاخرة، والمدعومة بمنصة webOS الذكية والشخصية. كما تقدم شركة MS شاشات الألعاب، والشاشات التجارية، وأجهزة الكمبيوتر المحمولة، وأجهزة العرض (البروجكتور)، والأجهزة السحابية، والشاشات الطبية المصممة لتعزيز كفاءة عمل العملاء وتوفير قيمة كبيرة. لمزيد من الأخبار حول LG، يُرجى زيارة .