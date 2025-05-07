إل جي تعرض شاشات الألعاب Ultragear وتجاربها الغامرة في مهرجان دبي للألعاب والرياضات الإلكترونية 2025

إل جي تعرض شاشات الألعاب Ultragear وتجاربها الغامرة في مهرجان دبي للألعاب والرياضات الإلكترونية 2025
سيتمكن حاملوا التذاكر لأحد أهم المهرجانات في الإمارة من تجربة الشاشات بشكل مباشر واختبار أحدث الألعاب والمواصفات التي تشتهر بها شاشات UltraGear من "إل جي"، المصممة لتقديم أداء وسرعة وجودة بصرية لا مثيل لها، مما يمنح اللاعبين ميزة تنافسية قوية.
قال لي سونغ جون رئيس قسم مبيعات حلول تقنية المعلومات لدى شركة إل جي: "يسعدنا أن نكون جزءاً من مهرجان دبي للألعاب والرياضات الإلكترونية 2025 وأن نقدم شاشات الألعاب UltraGear لمجتمع الألعاب النشط في المنطقة. صُممت شاشاتنا لتوفير تجربة لعب لا مثيل لها، ونحن على ثقة بأن أداءها وميزاتها ستنال إعجاب الحضور. ويسرنا أن نطلق شاشة UltraGearTM OLED الجديدة مقاس 45 بوصة، بالإضافة إلى شاشة 4K UHD IPS الذكية مقاس 31.5 بوصة، في الشرق الأوسط لأول مرة، كي نُظهر التزامنا بالابتكار وتقديم حلول الألعاب والإنتاجية عالية الجودة".
ستتواجد بين شاشات "إل جي" العديدة المعروضة بين منطقة العائلة وجناح "إل جي"، شاشة UltraGearTM OLED 5K2K WUHD مقاس 45 بوصة، وهي شاشة جديدة من المقرر أن تُحدث ثورة في تجربة الألعاب بفضل ميزاتها المتطورة وصورها المذهلة، وستكون متوفرة في السوق ابتداءً من الشهر المقبل.
وستحدث شاشة الألعاب OLED نقلة نوعية في عالم الألعاب التنافسي، فهي شاشة منحنية مقاس 45 بوصة، تتميز بمعدل تحديث فائق السرعة يصل إلى 330 هرتز ووقت استجابة يبلغ 0.03 مللي ثانية (GtG)، مما يوفر تجربة لعب سلسة وسريعة الاستجابة. وتعتبر شاشة "إل جي" الأولى في العالم التي تمتلك دقة 5K2K (5120 × 2160) ووضوح اختبار يبلغ 125 بكسل لكل بوصة مع هامش لوني منخفض يوفر صوراً غنية وسريعة وسلسة.
تأتي شاشة Swing الذكية مزودة بتقنية IPS فائقة الوضوح ودقة 4K بمقاس 31.5 بوصة وتضم شاشة لمس وحامل متحرك، وتعتبر سابقةً إقليميةً أخرى، حيث صُممت هذه الشاشة لتعزيز الإنتاجية وسير العمل للمحترفين والمستخدمين المبدعين. وتتميز بتدرج لوني واسع يبلغ (95% من نطاق ألوان DCI-P3) لإعادة إنتاج الألوان الدقيقة، وتدعم تقنية HDR لتوفر صور نابضة بالحياة. ويوفر حاملها المريح إمكانية التعديل كالإمالة والدوران والارتفاع لتجربة مشاهدة مريحة، بينما تُعزز مزاياها مثل الصورة بجانب الصورة (PBP) وصورة داخل صورة (PIP) إمكانيات تعدد المهام، وهي مثالية للمحترفين الذين يبحثون عن شاشة عالية الأداء مع إمكانيات اتصال متعددة وراحة مُعززة.
يجمع مهرجان دبي للألعاب والرياضات الإلكترونية، الذي تدعمه دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، عشاق الرياضات الإلكترونية وقادة القطاع ومجتمعات الألعاب للاحتفال بعالم الألعاب التنافسي.
تفاصيل الحدث:
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الحدث: مهرجان دبي للألعاب والرياضات الإلكترونية (DEF) 2025
التاريخ: من 8 وحتى 11 مايو 2025 (مفتوح للعامة من 9 وحتى 11 مايو)
المكان: مركز دبي التجاري العالمي (GameExpo: قاعة زعبيل 3)
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نبذة عن شركة إل جي إلكترونيكس لحلول الترفيه الإعلامي
تُعد شركة إل جي لحلول الترفيه الإعلامي (MS) مبتكرًا معترفًا به في مجال أجهزة التلفاز، وأنظمة الصوت، والشاشات، ومنصة التلفاز الذكي. تُعزز شركة MS تجربة الترفيه الإعلامي من خلال أجهزة تلفاز OLED، المعروفة بلونها الأسود المثالي وألوانها الدقيقة، بالإضافة إلى أجهزة تلفاز QNED LCD الفاخرة، والمدعومة بمنصة webOS الذكية والشخصية. كما تقدم شركة MS شاشات الألعاب، والشاشات التجارية، وأجهزة الكمبيوتر المحمولة، وأجهزة العرض (البروجكتور)، والأجهزة السحابية، والشاشات الطبية المصممة لتعزيز كفاءة عمل العملاء وتوفير قيمة كبيرة. لمزيد من الأخبار حول LG، يُرجى زيارة .
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