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إطلاق ملتقى جازان للتطبيقات الصناعية

إطلاق ملتقى جازان للتطبيقات الصناعية

2025-05-07 02:20:00
(MENAFN- Al Watan) دشّنت جامعة جازان، ممثلة في كلية التطبيقات الصناعية، أمس، فاعليات ملتقى التطبيقات الصناعية، في خطوة إستراتيجية تهدف إلى تعزيز الشراكة بين القطاعين الأكاديمي والمهني، وتأهيل الكوادر الوطنية الشابة لسوق العمل.
وأكد وكيل الجامعة للشؤون الأكاديمية، الدكتور محمد بن يحيى عريشي، خلال افتتاحه للملتقى، أن هذه الفعالية تشكل منصة رائدة لتبادل الخبرات وبناء شراكات مستدامة على المستويين الإقليمي والدولي، مشيرًا إلى دور الجامعة في دعم الابتكار والمواءمة بين مخرجات التعليم واحتياجات السوق.
وشهد حفل التدشين جولة تفقدية للدكتور عريشي في المعرض المصاحب، حيث اطلع على أبرز المشاريع والابتكارات الطلابية، كما تابع عرضًا تعريفيًا استعرض أهداف الملتقى ومضامينه.
من جانبه، ثمّن عميد كلية التطبيقات الصناعية، الدكتور عبدالرحمن بن موسى خمج، دعم معالي رئيس الجامعة المتواصل لجهود الكلية وبرامجها، مشيرًا إلى أن الملتقى يحظى بمشاركة فاعلة من أكثر من 25 شركة ومؤسسة صناعية، تسهم في دعم جهود التدريب والتأهيل والتوظيف.
وأوضح خمج، أن الملتقى يأتي تجسيدًا لرؤية الجامعة ورسالتها في تمكين الكوادر الوطنية، وتعزيز جاهزيتها للتنافس في سوق العمل عبر التدريب العملي وتبادل الخبرات.
ويقدّم الملتقى برنامجًا متنوعًا يشمل ورش عمل ودورات تدريبية متخصصة، بمشاركة نخبة من الخبراء في القطاعين العام والخاص. كما يتضمن معرضًا مصاحبًا يضم ثلاثة أركان رئيسية: ركن مشاريع التخرج المتميزة، وركن الإنتاج البحثي والعلمي لأعضاء هيئة التدريس، وركن لمؤسسات التدريب والتوظيف التي تستعرض خدماتها وفرص العمل المتاحة أمام الطلاب والخريجين.
ويعكس الملتقى توجه جامعة جازان نحو تعزيز الشراكات الصناعية وربط التعليم بسوق العمل، بما يسهم في تنمية القدرات الوطنية وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

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