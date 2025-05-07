إطلاق ملتقى جازان للتطبيقات الصناعية

403
Sorry!!
Error! We're sorry, but the page you were looking for doesn't exist.
إطلاق ملتقى جازان للتطبيقات الصناعية
(MENAFN- Al Watan) دشّنت جامعة جازان، ممثلة في كلية التطبيقات الصناعية، أمس، فاعليات ملتقى التطبيقات الصناعية، في خطوة إستراتيجية تهدف إلى تعزيز الشراكة بين القطاعين الأكاديمي والمهني، وتأهيل الكوادر الوطنية الشابة لسوق العمل.
وأكد وكيل الجامعة للشؤون الأكاديمية، الدكتور محمد بن يحيى عريشي، خلال افتتاحه للملتقى، أن هذه الفعالية تشكل منصة رائدة لتبادل الخبرات وبناء شراكات مستدامة على المستويين الإقليمي والدولي، مشيرًا إلى دور الجامعة في دعم الابتكار والمواءمة بين مخرجات التعليم واحتياجات السوق.
وشهد حفل التدشين جولة تفقدية للدكتور عريشي في المعرض المصاحب، حيث اطلع على أبرز المشاريع والابتكارات الطلابية، كما تابع عرضًا تعريفيًا استعرض أهداف الملتقى ومضامينه.
من جانبه، ثمّن عميد كلية التطبيقات الصناعية، الدكتور عبدالرحمن بن موسى خمج، دعم معالي رئيس الجامعة المتواصل لجهود الكلية وبرامجها، مشيرًا إلى أن الملتقى يحظى بمشاركة فاعلة من أكثر من 25 شركة ومؤسسة صناعية، تسهم في دعم جهود التدريب والتأهيل والتوظيف.
وأوضح خمج، أن الملتقى يأتي تجسيدًا لرؤية الجامعة ورسالتها في تمكين الكوادر الوطنية، وتعزيز جاهزيتها للتنافس في سوق العمل عبر التدريب العملي وتبادل الخبرات.
ويقدّم الملتقى برنامجًا متنوعًا يشمل ورش عمل ودورات تدريبية متخصصة، بمشاركة نخبة من الخبراء في القطاعين العام والخاص. كما يتضمن معرضًا مصاحبًا يضم ثلاثة أركان رئيسية: ركن مشاريع التخرج المتميزة، وركن الإنتاج البحثي والعلمي لأعضاء هيئة التدريس، وركن لمؤسسات التدريب والتوظيف التي تستعرض خدماتها وفرص العمل المتاحة أمام الطلاب والخريجين.
ويعكس الملتقى توجه جامعة جازان نحو تعزيز الشراكات الصناعية وربط التعليم بسوق العمل، بما يسهم في تنمية القدرات الوطنية وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.
وأكد وكيل الجامعة للشؤون الأكاديمية، الدكتور محمد بن يحيى عريشي، خلال افتتاحه للملتقى، أن هذه الفعالية تشكل منصة رائدة لتبادل الخبرات وبناء شراكات مستدامة على المستويين الإقليمي والدولي، مشيرًا إلى دور الجامعة في دعم الابتكار والمواءمة بين مخرجات التعليم واحتياجات السوق.
وشهد حفل التدشين جولة تفقدية للدكتور عريشي في المعرض المصاحب، حيث اطلع على أبرز المشاريع والابتكارات الطلابية، كما تابع عرضًا تعريفيًا استعرض أهداف الملتقى ومضامينه.
من جانبه، ثمّن عميد كلية التطبيقات الصناعية، الدكتور عبدالرحمن بن موسى خمج، دعم معالي رئيس الجامعة المتواصل لجهود الكلية وبرامجها، مشيرًا إلى أن الملتقى يحظى بمشاركة فاعلة من أكثر من 25 شركة ومؤسسة صناعية، تسهم في دعم جهود التدريب والتأهيل والتوظيف.
وأوضح خمج، أن الملتقى يأتي تجسيدًا لرؤية الجامعة ورسالتها في تمكين الكوادر الوطنية، وتعزيز جاهزيتها للتنافس في سوق العمل عبر التدريب العملي وتبادل الخبرات.
ويقدّم الملتقى برنامجًا متنوعًا يشمل ورش عمل ودورات تدريبية متخصصة، بمشاركة نخبة من الخبراء في القطاعين العام والخاص. كما يتضمن معرضًا مصاحبًا يضم ثلاثة أركان رئيسية: ركن مشاريع التخرج المتميزة، وركن الإنتاج البحثي والعلمي لأعضاء هيئة التدريس، وركن لمؤسسات التدريب والتوظيف التي تستعرض خدماتها وفرص العمل المتاحة أمام الطلاب والخريجين.
ويعكس الملتقى توجه جامعة جازان نحو تعزيز الشراكات الصناعية وربط التعليم بسوق العمل، بما يسهم في تنمية القدرات الوطنية وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
الأخبار الأكثر تداولاً
أكسيوس: تأجيل الاحتلال الإفراج عن الأسرى جاء بعد جلستين أمنيتين