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مدرجات جوة العارضة لوحة تروي قصة الإنسان والمكان

مدرجات جوة العارضة لوحة تروي قصة الإنسان والمكان

2025-05-07 02:20:00
(MENAFN- Al Watan) جازان: موسى الكليبي
في أقصى الجنوب الغربي لمحافظة العارضة، حيث تمتزج الجبال بالخضرة وتنساب المدرجات على السفوح كأنها سطور من كتاب الطبيعة، تحتضن قرية الجوة زوارها بمشهد يخطف الأنظار ويسرد فصولًا من جمال بيئي نادر، يروي حكاية ارتباط الإنسان بأرضه.
هندسة طبيعية
في القرية الوادعة، تتدرج الحقول الخضراء على الجبال بهندسة طبيعية في تناسق مذهل، ليُولد مشهد بانورامي يُدهش الزائر ويمنح الباحثين عن الهدوء ملاذًا تتناغم فيه الزراعة مع التضاريس.. هنا، لا تكتفي الطبيعة بعرض جمالها، بل تتحدث بلغة الاستدامة، حيث تحافظ "الجوة" على طابعها الزراعي المتدرج الذي ظل شاهدًا على قرون من التعايش بين الإنسان والمكان.
إمكانات
ويُعد هذا النمط من الزراعة المتدرجة أحد أبرز ملامح الهوية البيئية في محافظة العارضة، التي تمتاز بتنوع تضاريسها من السهول إلى الجبال، ومن الأودية إلى الهضاب. وتُجسد "الجوة" نموذجًا متكاملًا للتنمية الزراعية المستدامة، حيث يستثمر السكان الإمكانات الطبيعية دون الإضرار بجماليات المكان.
ولعشاق الطبيعة والمصورين والرحالة تبدو "مدرجات الجوة" وجهة مثالية لاستكشاف تناغم الألوان بين الخضرة والتربة والضوء، كما توفر فرصة فريدة للتعرف على تراث زراعي عريق ما زال ينبض بالحياة.
ووسط هذا الجمال الطبيعي يصبو السكان والمهتمون بالبيئة إلى أن تحظى "الجوة" باهتمام أكبر من الجهات المختصة، لتطوير بنيتها التحتية وتحويلها إلى وجهة سياحية زراعية تستقطب الزوار من داخل المملكة وخارجها، دون أن تفقد روحها الأصيلة.

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