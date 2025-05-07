403
Sorry!!
Error! We're sorry, but the page you were looking for doesn't exist.
خارطة طريق صحية لرفع جودة الخدمات
(MENAFN- Al Watan) استنفر تجمع جازان الصحي جهوده، في تحسين وتطوير الخدمات، ورفع شعار الجودة والتميز، إذ شرع في تدريب الممارسين الصحيين عمليًا، وإطلاق البرنامج التدريبي التميز في خدمة العملاء، في بادرة نوعية، تهدف إلى تمكين موظفيها من تقديم الخدمة بتميز، وتعزيز الثقة بين المريض والممارس الصحي، في وقت بلغ إجمالي المستفيدين من الدورات التدريبية المنفذة حضوريًا 14.381 ألف ممارس وممارسة صحية.
6 محطات
رسم تجمع جازان الصحي، خارطة طريق الجودة والاتقان، والاهتمام بتطوير وترقية الأداء، للرفع من كفاءة وفاعلية الخدمات المقدمة، والتي تحدد وتضبط مستوى جودة الخدمات الصحية بالتطبيق العملي، لأسلوب إدارة الجودة الشاملة، حيث أطلقت البرنامج التدريبي النوعي، التميز في خدمة العملاء، الذي يهدف إلى تمكين موظفيها من تقديم الخدمة بتميز، ويشتمل البرنامج على 6 محطات ممثلة في: الخدمة الاحترافية، والمسؤولية أساس الانطلاق، والجاهزية الاجتماعية، والعاطفية، والتعامل مع التحديات، والتحول نحو الخدمة الاحترافية، ويستمر البرنامج مدة 10 أشهر، بواقع يومين لكل شهر، عبر مدربين معتمدين من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.
خدمة العملاء
أوضح تجمع جازان، أن التميز في خدمة العملاء يسهم في تقديم الرعاية والخدمة، وتعزيز الثقة بين المريض والممارس الصحي، مشيرة إلى أن البرنامج يهدف إلى تحسين وتطوير خدمة العملاء، من خلال تحسين مهارات التواصل، والفهم العميق لاحتياجات المرضى، وزيادة التفاعل الإيجابي.
دورات تدريبية
أكد تجمع جازان الصحي لـ((الوطن))، أن المستفيدين من الدورات التدريبية المنفذة حضوريًا خلال الربع الأول من العام الحالي، 14.381 متدربا، و147 مستفيدًا من الدورات التخصصية والإدارية، وبلغ عدد المتدربين لغرض التصنيف والتسجيل المهني 128 متدربًا، وعدد المتدربين للتدريب التعاوني 59 متدربًا، وعدد تدريب المتدربين امتياز جامعات خارج المملكة 9 متدربين، مقابل 5 جامعات أهلية داخل المملكة، وعدد الموفدين تخصص دقيق 62 موفدًا، وإجمالي المبتعثين 4 مبتعثين، وعدد الموفدين داخليًا تخصص بكالوريوس 20 موفدًا، مقابل 11 ماجستير، و2 دكتوراة.
6 محطات
رسم تجمع جازان الصحي، خارطة طريق الجودة والاتقان، والاهتمام بتطوير وترقية الأداء، للرفع من كفاءة وفاعلية الخدمات المقدمة، والتي تحدد وتضبط مستوى جودة الخدمات الصحية بالتطبيق العملي، لأسلوب إدارة الجودة الشاملة، حيث أطلقت البرنامج التدريبي النوعي، التميز في خدمة العملاء، الذي يهدف إلى تمكين موظفيها من تقديم الخدمة بتميز، ويشتمل البرنامج على 6 محطات ممثلة في: الخدمة الاحترافية، والمسؤولية أساس الانطلاق، والجاهزية الاجتماعية، والعاطفية، والتعامل مع التحديات، والتحول نحو الخدمة الاحترافية، ويستمر البرنامج مدة 10 أشهر، بواقع يومين لكل شهر، عبر مدربين معتمدين من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.
خدمة العملاء
أوضح تجمع جازان، أن التميز في خدمة العملاء يسهم في تقديم الرعاية والخدمة، وتعزيز الثقة بين المريض والممارس الصحي، مشيرة إلى أن البرنامج يهدف إلى تحسين وتطوير خدمة العملاء، من خلال تحسين مهارات التواصل، والفهم العميق لاحتياجات المرضى، وزيادة التفاعل الإيجابي.
دورات تدريبية
أكد تجمع جازان الصحي لـ((الوطن))، أن المستفيدين من الدورات التدريبية المنفذة حضوريًا خلال الربع الأول من العام الحالي، 14.381 متدربا، و147 مستفيدًا من الدورات التخصصية والإدارية، وبلغ عدد المتدربين لغرض التصنيف والتسجيل المهني 128 متدربًا، وعدد المتدربين للتدريب التعاوني 59 متدربًا، وعدد تدريب المتدربين امتياز جامعات خارج المملكة 9 متدربين، مقابل 5 جامعات أهلية داخل المملكة، وعدد الموفدين تخصص دقيق 62 موفدًا، وإجمالي المبتعثين 4 مبتعثين، وعدد الموفدين داخليًا تخصص بكالوريوس 20 موفدًا، مقابل 11 ماجستير، و2 دكتوراة.
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
الأخبار الأكثر تداولاً
أكسيوس: تأجيل الاحتلال الإفراج عن الأسرى جاء بعد جلستين أمنيتين