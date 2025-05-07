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خارطة طريق صحية لرفع جودة الخدمات

خارطة طريق صحية لرفع جودة الخدمات

2025-05-07 02:19:59
(MENAFN- Al Watan) استنفر تجمع جازان الصحي جهوده، في تحسين وتطوير الخدمات، ورفع شعار الجودة والتميز، إذ شرع في تدريب الممارسين الصحيين عمليًا، وإطلاق البرنامج التدريبي التميز في خدمة العملاء، في بادرة نوعية، تهدف إلى تمكين موظفيها من تقديم الخدمة بتميز، وتعزيز الثقة بين المريض والممارس الصحي، في وقت بلغ إجمالي المستفيدين من الدورات التدريبية المنفذة حضوريًا 14.381 ألف ممارس وممارسة صحية.
6 محطات
رسم تجمع جازان الصحي، خارطة طريق الجودة والاتقان، والاهتمام بتطوير وترقية الأداء، للرفع من كفاءة وفاعلية الخدمات المقدمة، والتي تحدد وتضبط مستوى جودة الخدمات الصحية بالتطبيق العملي، لأسلوب إدارة الجودة الشاملة، حيث أطلقت البرنامج التدريبي النوعي، التميز في خدمة العملاء، الذي يهدف إلى تمكين موظفيها من تقديم الخدمة بتميز، ويشتمل البرنامج على 6 محطات ممثلة في: الخدمة الاحترافية، والمسؤولية أساس الانطلاق، والجاهزية الاجتماعية، والعاطفية، والتعامل مع التحديات، والتحول نحو الخدمة الاحترافية، ويستمر البرنامج مدة 10 أشهر، بواقع يومين لكل شهر، عبر مدربين معتمدين من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.
خدمة العملاء
أوضح تجمع جازان، أن التميز في خدمة العملاء يسهم في تقديم الرعاية والخدمة، وتعزيز الثقة بين المريض والممارس الصحي، مشيرة إلى أن البرنامج يهدف إلى تحسين وتطوير خدمة العملاء، من خلال تحسين مهارات التواصل، والفهم العميق لاحتياجات المرضى، وزيادة التفاعل الإيجابي.
دورات تدريبية
أكد تجمع جازان الصحي لـ((الوطن))، أن المستفيدين من الدورات التدريبية المنفذة حضوريًا خلال الربع الأول من العام الحالي، 14.381 متدربا، و147 مستفيدًا من الدورات التخصصية والإدارية، وبلغ عدد المتدربين لغرض التصنيف والتسجيل المهني 128 متدربًا، وعدد المتدربين للتدريب التعاوني 59 متدربًا، وعدد تدريب المتدربين امتياز جامعات خارج المملكة 9 متدربين، مقابل 5 جامعات أهلية داخل المملكة، وعدد الموفدين تخصص دقيق 62 موفدًا، وإجمالي المبتعثين 4 مبتعثين، وعدد الموفدين داخليًا تخصص بكالوريوس 20 موفدًا، مقابل 11 ماجستير، و2 دكتوراة.

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