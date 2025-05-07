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اتحاد الغرف السعودية يُعلن تشكيل مجلس الأعمال السعودي - الهولندي

اتحاد الغرف السعودية يُعلن تشكيل مجلس الأعمال السعودي - الهولندي

2025-05-07 02:19:59
(MENAFN- Al Watan) أعلن اتحاد الغرف السعودية بعد موافقة هيئة التجارة الخارجية تشكيل مجلس الأعمال السعودي - الهولندي في دورته التأسيسية (1446 - 1450)، وانتخاب الدكتور عبدالرحمن أحمد المفرح رئيسًا للمجلس، وكل من المهندس خالد عبدالمحسن الثميري، والمهندس وليد أمين إبراهيم سمان نائبين للرئيس.
وأوضح رئيس مجلس الأعمال السعودي - الهولندي عبدالرحمن المفرح، أن تشكيل المجلس يمثل مرحلة جديدة في مسار العلاقات الاقتصادية بين المملكة وهولندا؛ لتمكين قطاعيّ الأعمال من الفرص الاستثمارية الواعدة في البلدين وتعزيز الشراكات التجارية والاستثمارية بينهما.
وبين أن المجلس عقد اجتماعه الأول لمناقشة وضع مستهدفات خاصة، وخطة عمل إستراتيجية، وتنفيذها بالتنسيق مع الجهات الحكومية؛ لتوفير بيئة استثمارية مواتية لرفع الشراكة التجارية والاستثمارية بين قطاعيّ الأعمال في الدولتين، بما يسهم في تعزيز دوره في دعم علاقات التعاون الاقتصادي.
وأكد المفرح أن خطة العمل ستركز على القطاعات المستهدفة في البلدين وبخاصة في رؤية المملكة 2030، والتعريف بالفرص الاستثمارية والأسواق بالمملكة وهولندا، وتعظيم الاستفادة من المزايا النسبية والاتفاقيات التجارية والاقتصادية ذات الصلة، وتمكين الشركات الهولندية من الدخول للسوق السعودي الذي يعد ضمن أكبر الأسواق بالمنطقة. يذكر أن اتحاد الغرف السعودية ونظيره مجلس أعمال هولندا وقعا في أبريل 2024 اتفاقية إنشاء مجلس أعمال سعودي - هولندي، لتنطلق أعماله رسميًا اليوم باعتباره منصة مهمة لأصحاب الأعمال من البلدين.

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