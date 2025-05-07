3.6 مليارات ريال أرباح قطاع التأمين في 2024

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3.6 مليارات ريال أرباح قطاع التأمين في 2024
(MENAFN- Al Watan) أصدرت هيئة التأمين تقرير سوق التأمين السعودي، والذي يُبرز التطورات والنتائج المالية لقطاع التأمين لعام 2024م، بالإضافة لمساهماته في الناتج المحلي للمملكة.
وبحسب التقرير، فقد شهد قطاع التأمين نموًا في إجمالي الأقساط المكتتبة، حيث شهد تأمين الحماية والادخار ارتفاعًا ملحوظًا في إجمالي الأقساط المكتتبة.
وكشف التقرير عن ارتفاع عمق قطاع التأمين من الناتج المحلي غير النفطي ليصل إلى 2.59% في عام 2024م، وأوضح تقرير الهيئة بلوغ أرباح قطاع التأمين 3.6 مليارات ريال خلال العام 2024م، مقارنة بصافي ربح بلغ 3.2 مليارات ريال في عام 2023م وذلك نتيجة تحسن نتائج خدمات التأمين ودخل الاستثمار.
وتضمن تقرير سوق التأمين السعودي أبرز التطورات التنظيمية في القطاع، ومنها إصدار عدد من القواعد التنظيمية، واستحداث صيغ نموذجية لعدد من المنتجات التأمينية، مما يتوافق مع جهود الهيئة في تطوير القطاع وزيادة نسبة مساهمته بشكل أكبر في الاقتصاد، مع التركيز على حماية حاملي وثائق التأمين والتسعير العادل للمنتجات.
ويُمكن الاطلاع على تقرير سوق التأمين السعودي لعام 2024م على الموقع الإلكتروني للهيئة من خلال الرابط:
وبحسب التقرير، فقد شهد قطاع التأمين نموًا في إجمالي الأقساط المكتتبة، حيث شهد تأمين الحماية والادخار ارتفاعًا ملحوظًا في إجمالي الأقساط المكتتبة.
وكشف التقرير عن ارتفاع عمق قطاع التأمين من الناتج المحلي غير النفطي ليصل إلى 2.59% في عام 2024م، وأوضح تقرير الهيئة بلوغ أرباح قطاع التأمين 3.6 مليارات ريال خلال العام 2024م، مقارنة بصافي ربح بلغ 3.2 مليارات ريال في عام 2023م وذلك نتيجة تحسن نتائج خدمات التأمين ودخل الاستثمار.
وتضمن تقرير سوق التأمين السعودي أبرز التطورات التنظيمية في القطاع، ومنها إصدار عدد من القواعد التنظيمية، واستحداث صيغ نموذجية لعدد من المنتجات التأمينية، مما يتوافق مع جهود الهيئة في تطوير القطاع وزيادة نسبة مساهمته بشكل أكبر في الاقتصاد، مع التركيز على حماية حاملي وثائق التأمين والتسعير العادل للمنتجات.
ويُمكن الاطلاع على تقرير سوق التأمين السعودي لعام 2024م على الموقع الإلكتروني للهيئة من خلال الرابط:
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