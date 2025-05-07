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3.6 مليارات ريال أرباح قطاع التأمين في 2024

3.6 مليارات ريال أرباح قطاع التأمين في 2024

2025-05-07 02:19:59
(MENAFN- Al Watan) أصدرت هيئة التأمين تقرير سوق التأمين السعودي، والذي يُبرز التطورات والنتائج المالية لقطاع التأمين لعام 2024م، بالإضافة لمساهماته في الناتج المحلي للمملكة.
وبحسب التقرير، فقد شهد قطاع التأمين نموًا في إجمالي الأقساط المكتتبة، حيث شهد تأمين الحماية والادخار ارتفاعًا ملحوظًا في إجمالي الأقساط المكتتبة.
وكشف التقرير عن ارتفاع عمق قطاع التأمين من الناتج المحلي غير النفطي ليصل إلى 2.59% في عام 2024م، وأوضح تقرير الهيئة بلوغ أرباح قطاع التأمين 3.6 مليارات ريال خلال العام 2024م، مقارنة بصافي ربح بلغ 3.2 مليارات ريال في عام 2023م وذلك نتيجة تحسن نتائج خدمات التأمين ودخل الاستثمار.
وتضمن تقرير سوق التأمين السعودي أبرز التطورات التنظيمية في القطاع، ومنها إصدار عدد من القواعد التنظيمية، واستحداث صيغ نموذجية لعدد من المنتجات التأمينية، مما يتوافق مع جهود الهيئة في تطوير القطاع وزيادة نسبة مساهمته بشكل أكبر في الاقتصاد، مع التركيز على حماية حاملي وثائق التأمين والتسعير العادل للمنتجات.
ويُمكن الاطلاع على تقرير سوق التأمين السعودي لعام 2024م على الموقع الإلكتروني للهيئة من خلال الرابط:

MENAFN07052025000089011017ID1109519961

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