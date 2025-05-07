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جراحة معقدة في مستشفيات المانع بالخبر تنقذ يد طفل من عجز دائم

جراحة معقدة في مستشفيات المانع بالخبر تنقذ يد طفل من عجز دائم

2025-05-07 02:19:59
(MENAFN- Al Watan) في إنجاز طبي مُتميز، نجح الفريق الطبي الجراحي "بمستشفيات المانع في الخبر" في إنقاذ يد طفل يبلغ من العمر خمس سنوات، بعد تعرضه لإصابة بالغة في الطرف العلوي الأيسر أعلى الرسغ، نتيجة سقوطه على حوض زجاجي أدى إلى تهتك وقطع في الأوتار، والشرايين، والأعصاب، بالإضافة إلى إصابة المعصم بشكل بالغ.
وفور وصول الطفل إلى قسم الطوارئ، تم إجراء الإسعافات الأولية العاجلة، وتقييم الحالة من قبل فريق طبي متكامل، تضمن مختلف التخصصات الجراحية الدقيقة. وبعد شرح مفصل للحالة لذوي الطفل، تم تحضيره للعملية الجراحية العاجلة التي تطلبت تضافر الجهود من عدة فرق طبية.
باشر الفريق الطبي سلسلة من الإجراءات الجراحية المعقدة، لإنقاذ يد الطفل من مضاعفات قد تؤدي إلى عجز دائم، بدأ التدخل الجراحي الدكتور سامي خليفة، استشاري جراحة الأوعية الدموية، الذي قام بإصلاح الشريان المقطوع باستخدام المجهر الجراحي المتقدم، ثم تولى الدكتور محمد الملواني، استشاري جراحة المخ والأعصاب، مهمة توصيل الأعصاب الدقيقة بدقة عالية باستخدام المجهر الجراحي المتقدم أيضًا، ثم أنهى الدكتور غسان، استشاري جراحة العظام، الجزء الأخير من العملية بتوصيل أوتار العضلات المقطوعة، لتتكامل جهود الفريق في إنقاذ الطرف المصاب.
تُعد هذه الجراحة من الجراحات شديدة التعقيد والدقة، حيث يتراوح قطر الأعصاب والشرايين في هذا العمر بين 2 إلى 4 ملم، ما يجعل العملية من التحديات الكبرى التي تتطلب مهارة وخبرة فائقة، إضافة إلى سرعة التجاوب وتكامل التخصصات.
وقد تكللت العملية، ولله الحمد، بالنجاح التام، حيث أظهرت المتابعة السريرية تحسنًا تدريجيًا في حالة الطفل، وتم خروجه من المستشفى بحالة مستقرة، مع استكمال برنامج المتابعة والعلاج التأهيلي بالعيادة الخارجية.
وتفخر مستشفيات المانع بامتلاكها فرقًا طبية مؤهلة على أعلى مستوى من التدريب والخبرة، وبأحدث الأجهزة والتقنيات الجراحية التي تجعل من الممكن إجراء مثل هذه العمليات المعقدة، والتي تُعد بمثابة الأمل في حياة المرضى وذويهم.
ويُعد هذا الإنجاز تأكيدًا على التزام مستشفيات المانع برسالتها في تقديم رعاية صحية متقدمة وشاملة، تضع المريض في قلب أولوياتها، وتؤكد على أهمية الاستجابة السريعة وتكامل الخبرات في تحقيق أفضل النتائج الطبية والإنسانية.

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