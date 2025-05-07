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منتدى استثماري سعودي أمريكي بالتزامن مع زيارة ترمب

منتدى استثماري سعودي أمريكي بالتزامن مع زيارة ترمب

2025-05-07 02:19:59
(MENAFN- Al Watan) سيُعقد منتدى الاستثمار السعودي الأمريكي في مركز الملك عبدالعزيز الدولي للمؤتمرات بالرياض في 13 مايو، ليكون منصة رئيسية لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة، وذلك بالتزامن مع زيارة الدولة التي يقوم بها الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إلى المملكة. ومن المتوقع أن يستقطب المنتدى كبار المسؤولين السعوديين والأمريكيين، والرؤساء التنفيذيين العالميين، ورواد الأعمال، والمستثمرين لتعزيز التعاون الإستراتيجي عبر القطاعات ذات الأولوية.
طاولة مستديرة
يتضمن جدول الأعمال يومًا كاملًا من الحوارات الوزارية، واللجان التنفيذية، والطاولة المستديرة القيادية التي تركز على الطاقة، والتمويل، والتكنولوجيا، والرعاية الصحية، والتصنيع، ومبادرات التنمية على المستوى الوطني.
ويفتتح المنتدى بجلسة حول العلاقات السعودية الأمريكية، تليها مناقشات رفيعة المستوى حول تحول الطاقة، واستقرار السوق، وتنسيق السياسة المالية والنقدية. سيستكشف وزراء من كلا الحكومتين كيف يمكن أن يدعم صنع السياسات المشتركة المرونة الاقتصادية في ظل التحديات العالمية المتطورة.
من بين المتحدثين الرئيسيين وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان، ووزير المالية محمد الجدعان، ووزير الاتصالات وتقنية المعلومات عبدالله السواحه، ووزير الاستثمار خالد الفالح، ووزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل.
ومن بين المشاركين الأمريكيين البارزين رئيس مجلس إدارة شركة بلاك روك والرئيس التنفيذي لها لاري فينك، والرئيسة التنفيذية لمجموعة سيتي جروب جين فريزر، ورئيس مجلس إدارة شركة آي بي إم والرئيس التنفيذي لها أرفيند كريشنا، ورئيسة قوقل وألفابت ومديرة تقنية المعلومات روث بورات.
الذكاء الاصطناعي وأمن الطاقة
ستتناول الجلسات الرئيسية للمنتدى مستقبل الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية الرقمية والإستراتيجية الصناعية. ستبحث لجنة متخصصة تطوير مراكز البيانات فائقة الحجم وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، بينما ستستكشف جلسة أخرى إعادة تصميم البنية المالية العالمية من خلال تدفقات رأس المال العابرة للحدود والابتكار التنظيمي.
وستركز الجلسات اللاحقة على أمن الطاقة والاستدامة، بما في ذلك الجهود المشتركة في مجال الطاقة المتجددة والتكنولوجيا النظيفة.
وستُعقد مناقشات طاولة مستديرة بالتوازي مع برنامج الجلسات العامة، وتغطي قطاعات مثل التكنولوجيا الحيوية، والصحة الرقمية، والفضاء، والتعليم، والسياحة، ورأس المال الاستثماري. وتهدف هذه الجلسات إلى تعزيز التواصل المباشر بين المسؤولين التنفيذيين الأمريكيين والسعوديين، وتحديد مسارات الاستثمار في الصناعات الناشئة والإستراتيجية.
وسيُختتم المنتدى بتكريم رسمي للشركاء الرئيسيين، وتوقيع اتفاقيات ثنائية، وكلمات ختامية لكبار القادة من كلا البلدين.

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