منتدى استثماري سعودي أمريكي بالتزامن مع زيارة ترمب

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منتدى استثماري سعودي أمريكي بالتزامن مع زيارة ترمب
(MENAFN- Al Watan) سيُعقد منتدى الاستثمار السعودي الأمريكي في مركز الملك عبدالعزيز الدولي للمؤتمرات بالرياض في 13 مايو، ليكون منصة رئيسية لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة، وذلك بالتزامن مع زيارة الدولة التي يقوم بها الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إلى المملكة. ومن المتوقع أن يستقطب المنتدى كبار المسؤولين السعوديين والأمريكيين، والرؤساء التنفيذيين العالميين، ورواد الأعمال، والمستثمرين لتعزيز التعاون الإستراتيجي عبر القطاعات ذات الأولوية.
طاولة مستديرة
يتضمن جدول الأعمال يومًا كاملًا من الحوارات الوزارية، واللجان التنفيذية، والطاولة المستديرة القيادية التي تركز على الطاقة، والتمويل، والتكنولوجيا، والرعاية الصحية، والتصنيع، ومبادرات التنمية على المستوى الوطني.
ويفتتح المنتدى بجلسة حول العلاقات السعودية الأمريكية، تليها مناقشات رفيعة المستوى حول تحول الطاقة، واستقرار السوق، وتنسيق السياسة المالية والنقدية. سيستكشف وزراء من كلا الحكومتين كيف يمكن أن يدعم صنع السياسات المشتركة المرونة الاقتصادية في ظل التحديات العالمية المتطورة.
من بين المتحدثين الرئيسيين وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان، ووزير المالية محمد الجدعان، ووزير الاتصالات وتقنية المعلومات عبدالله السواحه، ووزير الاستثمار خالد الفالح، ووزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل.
ومن بين المشاركين الأمريكيين البارزين رئيس مجلس إدارة شركة بلاك روك والرئيس التنفيذي لها لاري فينك، والرئيسة التنفيذية لمجموعة سيتي جروب جين فريزر، ورئيس مجلس إدارة شركة آي بي إم والرئيس التنفيذي لها أرفيند كريشنا، ورئيسة قوقل وألفابت ومديرة تقنية المعلومات روث بورات.
الذكاء الاصطناعي وأمن الطاقة
ستتناول الجلسات الرئيسية للمنتدى مستقبل الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية الرقمية والإستراتيجية الصناعية. ستبحث لجنة متخصصة تطوير مراكز البيانات فائقة الحجم وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، بينما ستستكشف جلسة أخرى إعادة تصميم البنية المالية العالمية من خلال تدفقات رأس المال العابرة للحدود والابتكار التنظيمي.
وستركز الجلسات اللاحقة على أمن الطاقة والاستدامة، بما في ذلك الجهود المشتركة في مجال الطاقة المتجددة والتكنولوجيا النظيفة.
وستُعقد مناقشات طاولة مستديرة بالتوازي مع برنامج الجلسات العامة، وتغطي قطاعات مثل التكنولوجيا الحيوية، والصحة الرقمية، والفضاء، والتعليم، والسياحة، ورأس المال الاستثماري. وتهدف هذه الجلسات إلى تعزيز التواصل المباشر بين المسؤولين التنفيذيين الأمريكيين والسعوديين، وتحديد مسارات الاستثمار في الصناعات الناشئة والإستراتيجية.
وسيُختتم المنتدى بتكريم رسمي للشركاء الرئيسيين، وتوقيع اتفاقيات ثنائية، وكلمات ختامية لكبار القادة من كلا البلدين.
طاولة مستديرة
يتضمن جدول الأعمال يومًا كاملًا من الحوارات الوزارية، واللجان التنفيذية، والطاولة المستديرة القيادية التي تركز على الطاقة، والتمويل، والتكنولوجيا، والرعاية الصحية، والتصنيع، ومبادرات التنمية على المستوى الوطني.
ويفتتح المنتدى بجلسة حول العلاقات السعودية الأمريكية، تليها مناقشات رفيعة المستوى حول تحول الطاقة، واستقرار السوق، وتنسيق السياسة المالية والنقدية. سيستكشف وزراء من كلا الحكومتين كيف يمكن أن يدعم صنع السياسات المشتركة المرونة الاقتصادية في ظل التحديات العالمية المتطورة.
من بين المتحدثين الرئيسيين وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان، ووزير المالية محمد الجدعان، ووزير الاتصالات وتقنية المعلومات عبدالله السواحه، ووزير الاستثمار خالد الفالح، ووزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل.
ومن بين المشاركين الأمريكيين البارزين رئيس مجلس إدارة شركة بلاك روك والرئيس التنفيذي لها لاري فينك، والرئيسة التنفيذية لمجموعة سيتي جروب جين فريزر، ورئيس مجلس إدارة شركة آي بي إم والرئيس التنفيذي لها أرفيند كريشنا، ورئيسة قوقل وألفابت ومديرة تقنية المعلومات روث بورات.
الذكاء الاصطناعي وأمن الطاقة
ستتناول الجلسات الرئيسية للمنتدى مستقبل الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية الرقمية والإستراتيجية الصناعية. ستبحث لجنة متخصصة تطوير مراكز البيانات فائقة الحجم وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، بينما ستستكشف جلسة أخرى إعادة تصميم البنية المالية العالمية من خلال تدفقات رأس المال العابرة للحدود والابتكار التنظيمي.
وستركز الجلسات اللاحقة على أمن الطاقة والاستدامة، بما في ذلك الجهود المشتركة في مجال الطاقة المتجددة والتكنولوجيا النظيفة.
وستُعقد مناقشات طاولة مستديرة بالتوازي مع برنامج الجلسات العامة، وتغطي قطاعات مثل التكنولوجيا الحيوية، والصحة الرقمية، والفضاء، والتعليم، والسياحة، ورأس المال الاستثماري. وتهدف هذه الجلسات إلى تعزيز التواصل المباشر بين المسؤولين التنفيذيين الأمريكيين والسعوديين، وتحديد مسارات الاستثمار في الصناعات الناشئة والإستراتيجية.
وسيُختتم المنتدى بتكريم رسمي للشركاء الرئيسيين، وتوقيع اتفاقيات ثنائية، وكلمات ختامية لكبار القادة من كلا البلدين.
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