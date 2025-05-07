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لقاء معالي وزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار مع وفد تجاري من جمهورية النمسا
(MENAFN- BPG Group) في إطار العلاقات الثنائية بين دولة الكويت وجمهورية النمسا، استقبلت يوم أمس معالي وزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار، المهندسة نورة سليمان الفصام، وفداً تجارياً نمساوياً برئاسة السيد لؤي كزبري، الرئيس العربي للغرفة العربية النمساوية، والسيد جورج كنيل، رئيس الاتحاد الفدرالي للصناعات النمساوية، وذلك خلال زيارتهم الرسمية إلى دولة الكويت.
وشارك في اللقاء عدد من المسؤولين من الجانبين، من بينهم سعادة سفير دولة الكويت لدى النمسا والمندوب الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في فيينا، السيد طلال سليمان الفصام، وسعادة سفير جمهورية النمسا لدى دولة الكويت، السيد أولريخ فرانك، إلى جانب ممثلين عن وزارة المالية، الهيئة العامة للاستثمار، الشركة الوطنية لمشاريع التكنولوجيا، والشركة الوطنية لتكنولوجيا المعلومات.
وجرى خلال اللقاء التطرق إلى العلاقات الاقتصادية بين البلدين، والتي تمتد لأكثر من ستة عقود، والتأكيد على أهمية مواصلة البناء على ما تحقق في إطار هذه الشراكة التاريخية، من خلال استكشاف مجالات جديدة للتعاون الاقتصادي والتجاري، وتعزيز فرص التفاهم المتبادل في ضوء الإمكانيات المتاحة لدى الجانبين.
وشارك في اللقاء عدد من المسؤولين من الجانبين، من بينهم سعادة سفير دولة الكويت لدى النمسا والمندوب الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في فيينا، السيد طلال سليمان الفصام، وسعادة سفير جمهورية النمسا لدى دولة الكويت، السيد أولريخ فرانك، إلى جانب ممثلين عن وزارة المالية، الهيئة العامة للاستثمار، الشركة الوطنية لمشاريع التكنولوجيا، والشركة الوطنية لتكنولوجيا المعلومات.
وجرى خلال اللقاء التطرق إلى العلاقات الاقتصادية بين البلدين، والتي تمتد لأكثر من ستة عقود، والتأكيد على أهمية مواصلة البناء على ما تحقق في إطار هذه الشراكة التاريخية، من خلال استكشاف مجالات جديدة للتعاون الاقتصادي والتجاري، وتعزيز فرص التفاهم المتبادل في ضوء الإمكانيات المتاحة لدى الجانبين.
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