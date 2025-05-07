403
Sorry!!
Error! We're sorry, but the page you were looking for doesn't exist.
شركة Vantage تُنهي عرضًا ناجحًا في معرض iFX Expo Mexico LATAM 2025
(MENAFN- PRNewsWire) يَسر Vantage Markets اختتام مشاركتها الناجحة في معرض iFX Expo Mexico LATAM 2025، حيث لم تقتصر العلامة التجارية على التفاعل مع أصحاب المصلحة في الصناعة، بل حصلت أيضًا على اعتراف واسع بابتكاراتها وتقنيتها وتعاونها القوي في الصناعة.
نظرًا لإقامة الحدث في مدينة مكسيكو النابضة بالحياة، فقد جمع بعضًا من أبرز الأسماء في صناعة التداول عبر الإنترنت والتكنولوجيا المالية. وبالنسبة لـ Vantage، كان أسبوعًا مليئًا بقيادة الفكر، والمناقشات الإستراتيجية، والترفيه التفاعلي، والتواصل الفعال مع قادة القطاع.
في صميم المشاركة، دارت نقاشات ثرية حول مستقبل التداول والابتكار في التكنولوجيا المالية ووتعزيز التفاعل في القطاع. حيث شارك Alejandro Zelniker، الخبير الإستراتيجي لأعمال الشركاء والشركات التابعة، في جلسة حوارية ناقش خلالها الاتجاهات التي تُشكل منظومة التداول، بينما قدم Federico Pereira، القائد الإقليمي لتطوير الأعمال، ورشة عمل مفيدة، شارك فيها وجهات نظر قيّمة مع الحضور.
علاوة على ذلك، تمت دعوة Alejandro والسيدة Juliana Reyes، أخصائي التسويق والشراكات، لإجراء مقابلة حصرية مع El Economista، إحدى المجلات المالية الرائدة في المكسيك. كما شاركا في بودكاست "Oye Cracks"، حيث تناولا بتعمق منظومة الشركات التابعة وشاركا وجهات نظر حول الدور المتطور للنساء في صناعة التكنولوجيا المالية.
كما تشرّفت Vantage بالحصول على جائزتين مرموقتين خلال المعرض: "أفضل وسيط متعدد الأصول" و"أفضل تطبيق للتداول". وتبرز هذه الجوائز التزام Vantage بتقديم تجربة تداول متميزة مدعومة بالتكنولوجيا المتقدمة، والشفافية، وتنوع المنتجات.
احتفالًا بعرضها الناجح وللتواصل مع أصحاب المصلحة في الصناعة، نظّمت Vantage حفلة مشروبات لا تُنسى حضرها أكثر من 100 ضيف. وكانت الأمسية احتفالًا حقيقيًا بمجتمع التداول, حيث تميزت بالموسيقى المباشرة على آلة الساكسفون، وفِرق المارياتشي، وعرض رقص مذهل لـ alebrijes (منحوتات خيالية ملونة)، بالإضافة إلى مجموعة موسيقية نابضة من منسق الأغاني وتجربة مزج مشروبات مليئة بالحيوية.
قال Alejandro Zelniker: "نحن فخورون حقًا بما حققناه في معرض iFX Expo Mexico LATAM 2025". "من الفوز بجوائز كبيرة إلى تبادل خبراتنا والتواصل مع القادة الأكثر تأثيرًا في المنطقة. نحن متحمسون لما هو قادم".
تعكس مشاركة Vantage في iFX Expo Mexico LATAM 2025 التزام العلامة التجارية بالتفاعل مع مجتمع التكنولوجيا المالية الأوسع، وتبادل الموارد التعليمية، وتعزيز الحوار داخل القطاع.
نظرًا لإقامة الحدث في مدينة مكسيكو النابضة بالحياة، فقد جمع بعضًا من أبرز الأسماء في صناعة التداول عبر الإنترنت والتكنولوجيا المالية. وبالنسبة لـ Vantage، كان أسبوعًا مليئًا بقيادة الفكر، والمناقشات الإستراتيجية، والترفيه التفاعلي، والتواصل الفعال مع قادة القطاع.
في صميم المشاركة، دارت نقاشات ثرية حول مستقبل التداول والابتكار في التكنولوجيا المالية ووتعزيز التفاعل في القطاع. حيث شارك Alejandro Zelniker، الخبير الإستراتيجي لأعمال الشركاء والشركات التابعة، في جلسة حوارية ناقش خلالها الاتجاهات التي تُشكل منظومة التداول، بينما قدم Federico Pereira، القائد الإقليمي لتطوير الأعمال، ورشة عمل مفيدة، شارك فيها وجهات نظر قيّمة مع الحضور.
علاوة على ذلك، تمت دعوة Alejandro والسيدة Juliana Reyes، أخصائي التسويق والشراكات، لإجراء مقابلة حصرية مع El Economista، إحدى المجلات المالية الرائدة في المكسيك. كما شاركا في بودكاست "Oye Cracks"، حيث تناولا بتعمق منظومة الشركات التابعة وشاركا وجهات نظر حول الدور المتطور للنساء في صناعة التكنولوجيا المالية.
كما تشرّفت Vantage بالحصول على جائزتين مرموقتين خلال المعرض: "أفضل وسيط متعدد الأصول" و"أفضل تطبيق للتداول". وتبرز هذه الجوائز التزام Vantage بتقديم تجربة تداول متميزة مدعومة بالتكنولوجيا المتقدمة، والشفافية، وتنوع المنتجات.
احتفالًا بعرضها الناجح وللتواصل مع أصحاب المصلحة في الصناعة، نظّمت Vantage حفلة مشروبات لا تُنسى حضرها أكثر من 100 ضيف. وكانت الأمسية احتفالًا حقيقيًا بمجتمع التداول, حيث تميزت بالموسيقى المباشرة على آلة الساكسفون، وفِرق المارياتشي، وعرض رقص مذهل لـ alebrijes (منحوتات خيالية ملونة)، بالإضافة إلى مجموعة موسيقية نابضة من منسق الأغاني وتجربة مزج مشروبات مليئة بالحيوية.
قال Alejandro Zelniker: "نحن فخورون حقًا بما حققناه في معرض iFX Expo Mexico LATAM 2025". "من الفوز بجوائز كبيرة إلى تبادل خبراتنا والتواصل مع القادة الأكثر تأثيرًا في المنطقة. نحن متحمسون لما هو قادم".
تعكس مشاركة Vantage في iFX Expo Mexico LATAM 2025 التزام العلامة التجارية بالتفاعل مع مجتمع التكنولوجيا المالية الأوسع، وتبادل الموارد التعليمية، وتعزيز الحوار داخل القطاع.
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
الأخبار الأكثر تداولاً
أكسيوس: تأجيل الاحتلال الإفراج عن الأسرى جاء بعد جلستين أمنيتين