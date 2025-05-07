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انفوبيب تدخل عالم الفورمولا 1 عبر شراكة استراتيجية مع فريق "موني غرام هاس"
(MENAFN- teamlewis) أعلنت انفوبيب، المنصة العالمية للاتصالات السحابية، عن توقيع شراكة طويلة الأمد مع فريق "موني غرام هاس" للفورمولا 1، بهدف تطوير طرق التواصل مع جماهير الفريق حول العالم، وتوفير تجربة رقمية أكثر تفاعلاً. وستُسخّر انفوبيب تقنياتها المتقدمة لتقديم محتوى فوري، ومخصص، وذكي يعزز تفاعل المشجعين مع الحدث، ويربطهم بتفاصيل السباق لحظة بلحظة.
تعكس هذه الشراكة التقاء رؤيتين تضعان الابتكار في صلب أولوياتهما، حيث يجمع التعاون بين فريقين يشتركان في السعي نحو التميز، كل في مجاله. ومن خلال قنوات تواصل حديثة مثل "واتساب"، والرسائل داخل التطبيقات، وخدمة RCS، المدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي، يفتح الطرفان آفاقاً جديدة لتجربة جماهيرية رقمية أكثر تفاعلاً وقرباً من عالم السباقات.
تشهد قنوات الرسائل التفاعلية التي تقدمها انفوبيب، مثل خدمة الاتصالات التفاعلية، مثل خدمة الاتصالات التفاعلية، إقبالاً متزايداً في أمريكا الشمالية والعالم، مع تزايد واضح في الاعتماد عليها كأدوات اتصال ذكية ومتطورة. وتمتاز هذه القنوات بقدرتها على تقديم تجربة تفاعلية متكاملة، تتجاوز النمط التقليدي للتواصل، لتصل إلى كل نقطة تماس بين العلامة التجارية والجمهور المستهدف، ابتداءً من التسويق والدعم، وصولاً إلى بناء قاعدة جماهيرية تفاعلية. وبفضل هذه التقنية، سيتمكّن فريق "موني غرام هاس" من التواصل مع مشجعيه بطرق جديدة، مصممة خصيصاً وفق اهتمامات كل فرد، ما يعزز ولاء الجماهير داخل المضمار وخارجه. على سبيل المثال، يمكن للمشجعين معرفة المزيد حول سائقهم المفضل من خلال التحدث مباشرة إلى الذكاء الاصطناعي، سواء عبر الواتساب أو منصات التواصل الأخرى.
تُعدّ انفوبيب أول شركة ناشئة في كرواتيا تصل إلى قائمة شركات "اليونيكورن"، بإيرادات تجاوزت 1.8 مليار يورو في عام 2024، ما جعلها من أبرز الأسماء في عالم التكنولوجيا والاتصالات عالمياً. وتُقدّم الشركة حلول اتصالات متطورة لكبرى الشركات حول العالم، من بينها جوجل وأوبر، عبر قنوات حديثة مثل "واتساب" وخدمة الاتصالات التفاعلية ورسائل آبل للشركات، ما يمكّن الشركات التواصل بأسلوب أكثر فاعلية وذكاء مع مستخدميها. ولا تقف انفوبيب عند حدود القطاع الرقمي، بل تلعب دوراً محورياً في مستقبل قطاع السيارات أيضاً، من خلال دعم شركات كبرى مثل "تويوتا" و"نيسان" و"ماهيندرا" في الارتقاء بتجربة العملاء أثناء مراحل الشراء، مستفيدة من إمكانات الذكاء الاصطناعي.
أما على المضمار، تنطلق الشراكة الجديدة مع فريق "موني غرام هاس"، الفريق الأمريكي الوحيد في بطولة الفورمولا 1، خلال سباق جائزة ميامي الكبرى، والذي يقام في الفترة من 2 إلى 4 مايو، وتستمر الشراكة طوال الموسم. ويعود الفريق، الذي يحتل حالياً المركز السادس في ترتيب بطولة الصانعين للفورمولا 1، إلى حلبة "ميامي إنترناشونال أوتودروم" في الجولة السادسة من بطولة العالم للفورمولا 1 لموسم 2025.
وتعليقاً على هذا الموضوع، قال أياو كوماتسو، المدير الفني لفريق "موني غرام هاس" للفورمولا 1: "كونها شركة هندسية في جوهرها، تدرك انفوبيب تماماً ما يتطلبه الأمر من ابتكار مستمر وقدرة على تحقيق النتائج أسبوعاً بعد أسبوع. لقد شهدنا نموّها السريع حتى أصبحت اليوم واحدة من أبرز الشركات العالمية في مجالها. وهذه الروح الطموحة تُشبه تماماً تطلعاتنا كفريق يسعى للتميّز وكسب ثقة الجمهور حول العالم."
ومن جانبه، قال إيفان أوستويتش، الرئيس التنفيذي للأعمال في شركة انفوبيب: "من أوستن إلى ميامي، نساعد العلامات التجارية على الحفاظ على موقع الصدارة، من خلال تزويدها بتجارب تفاعلية تُعزز ولاء العملاء وتُسهم في نمو الأعمال. تُظهر بياناتنا أن حركة استخدام قنوات الاتصالات التفاعلية قد شهدت نمواً كبيراً خلال العامين الماضيين في أمريكا الشمالية وحول العالم، وهو ما يجعل هذه التقنية أداة تحول حقيقية في تجربة العملاء. ومن خلال دعم الفريق في استخدام هذه القنوات وتقديم تجارب أكثر وتفاعلية، نقترب أكثر من الجماهير، لنحرص أنهم في قلب الحدث."
تعكس هذه الشراكة التقاء رؤيتين تضعان الابتكار في صلب أولوياتهما، حيث يجمع التعاون بين فريقين يشتركان في السعي نحو التميز، كل في مجاله. ومن خلال قنوات تواصل حديثة مثل "واتساب"، والرسائل داخل التطبيقات، وخدمة RCS، المدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي، يفتح الطرفان آفاقاً جديدة لتجربة جماهيرية رقمية أكثر تفاعلاً وقرباً من عالم السباقات.
تشهد قنوات الرسائل التفاعلية التي تقدمها انفوبيب، مثل خدمة الاتصالات التفاعلية، مثل خدمة الاتصالات التفاعلية، إقبالاً متزايداً في أمريكا الشمالية والعالم، مع تزايد واضح في الاعتماد عليها كأدوات اتصال ذكية ومتطورة. وتمتاز هذه القنوات بقدرتها على تقديم تجربة تفاعلية متكاملة، تتجاوز النمط التقليدي للتواصل، لتصل إلى كل نقطة تماس بين العلامة التجارية والجمهور المستهدف، ابتداءً من التسويق والدعم، وصولاً إلى بناء قاعدة جماهيرية تفاعلية. وبفضل هذه التقنية، سيتمكّن فريق "موني غرام هاس" من التواصل مع مشجعيه بطرق جديدة، مصممة خصيصاً وفق اهتمامات كل فرد، ما يعزز ولاء الجماهير داخل المضمار وخارجه. على سبيل المثال، يمكن للمشجعين معرفة المزيد حول سائقهم المفضل من خلال التحدث مباشرة إلى الذكاء الاصطناعي، سواء عبر الواتساب أو منصات التواصل الأخرى.
تُعدّ انفوبيب أول شركة ناشئة في كرواتيا تصل إلى قائمة شركات "اليونيكورن"، بإيرادات تجاوزت 1.8 مليار يورو في عام 2024، ما جعلها من أبرز الأسماء في عالم التكنولوجيا والاتصالات عالمياً. وتُقدّم الشركة حلول اتصالات متطورة لكبرى الشركات حول العالم، من بينها جوجل وأوبر، عبر قنوات حديثة مثل "واتساب" وخدمة الاتصالات التفاعلية ورسائل آبل للشركات، ما يمكّن الشركات التواصل بأسلوب أكثر فاعلية وذكاء مع مستخدميها. ولا تقف انفوبيب عند حدود القطاع الرقمي، بل تلعب دوراً محورياً في مستقبل قطاع السيارات أيضاً، من خلال دعم شركات كبرى مثل "تويوتا" و"نيسان" و"ماهيندرا" في الارتقاء بتجربة العملاء أثناء مراحل الشراء، مستفيدة من إمكانات الذكاء الاصطناعي.
أما على المضمار، تنطلق الشراكة الجديدة مع فريق "موني غرام هاس"، الفريق الأمريكي الوحيد في بطولة الفورمولا 1، خلال سباق جائزة ميامي الكبرى، والذي يقام في الفترة من 2 إلى 4 مايو، وتستمر الشراكة طوال الموسم. ويعود الفريق، الذي يحتل حالياً المركز السادس في ترتيب بطولة الصانعين للفورمولا 1، إلى حلبة "ميامي إنترناشونال أوتودروم" في الجولة السادسة من بطولة العالم للفورمولا 1 لموسم 2025.
وتعليقاً على هذا الموضوع، قال أياو كوماتسو، المدير الفني لفريق "موني غرام هاس" للفورمولا 1: "كونها شركة هندسية في جوهرها، تدرك انفوبيب تماماً ما يتطلبه الأمر من ابتكار مستمر وقدرة على تحقيق النتائج أسبوعاً بعد أسبوع. لقد شهدنا نموّها السريع حتى أصبحت اليوم واحدة من أبرز الشركات العالمية في مجالها. وهذه الروح الطموحة تُشبه تماماً تطلعاتنا كفريق يسعى للتميّز وكسب ثقة الجمهور حول العالم."
ومن جانبه، قال إيفان أوستويتش، الرئيس التنفيذي للأعمال في شركة انفوبيب: "من أوستن إلى ميامي، نساعد العلامات التجارية على الحفاظ على موقع الصدارة، من خلال تزويدها بتجارب تفاعلية تُعزز ولاء العملاء وتُسهم في نمو الأعمال. تُظهر بياناتنا أن حركة استخدام قنوات الاتصالات التفاعلية قد شهدت نمواً كبيراً خلال العامين الماضيين في أمريكا الشمالية وحول العالم، وهو ما يجعل هذه التقنية أداة تحول حقيقية في تجربة العملاء. ومن خلال دعم الفريق في استخدام هذه القنوات وتقديم تجارب أكثر وتفاعلية، نقترب أكثر من الجماهير، لنحرص أنهم في قلب الحدث."
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