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بعد تصريح ترامب.. إسرائيل تؤكد بقاء 24 من الرهائن على قيد الحياة

بعد تصريح ترامب.. إسرائيل تؤكد بقاء 24 من الرهائن على قيد الحياة

2025-05-07 06:01:08
(MENAFN- Al-Bayan) أكد مسؤول إسرائيلي اليوم الأربعاء أن عدد الرهائن الذين لا يزالون على قيد الحياة في قطاع غزة هو 24 بعد أن قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن العدد هو 21 مما أثار قلق ذويهم.

وقال جال هيرش منسق إسرائيل لشؤون الأسرى والمفقودين في منشور على موقع إكس إن حركة (حماس) تحتجز 59 رهينة حاليا 24 منهم على قيد الحياة و35 لقوا حتفهم وهي أعداد لم تتغير منذ الفترة التي سبقت تصريح ترامب.

وتابع قائلا "تتلقى كل أسر المخطوفين باستمرار أحدث معلومات لدينا عن أحبائهم".

وقال ترامب في البيت الأبيض أمس الثلاثاء إن 24 رهينة كانوا أحياء قبل أسبوع لكن العدد الآن أصبح 21.

وأضاف دون نقل عن أي مصدر أو تقديم المزيد من التفاصيل "أقول 21 لأن بحلول اليوم أصبحوا 21. توفي ثلاثة".

ودفع تصريح ترامب مجموعة تمثل أسر الرهائن إلى الطلب من الحكومة الإسرائيلية إبلاغهم بأي معلومات جديدة على الفور.

وقال متحدث باسم تلك المجموعة إنها تدعو مجددا "رئيس الوزراء إلى وقف الحرب لحين عودة آخر المخطوفين. هذه هي المهمة القومية الأكثر إلحاحا وأهمية".

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