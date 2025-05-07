الشؤون الإسلامية: 240% زيادة في إيرادات الوقف بنهاية 2024

MENAFN - Al-Bayan) أكد الدكتور عمر حبتور الدرعي، رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، حرص الهيئة على الارتقاء بمنظومة الخدمات المقدمة لكافة فئات المجتمع، وتعزيز آليات ونسب إيرادات الزكاة، لافتاً إلى أن الأرقام والاحصائيات، تشير إلى تحقيق نمو كبير في إيرادات الوقف خلال عام 2024، حيث ارتفعت الإيرادات الوقفية من 35.2 مليون درهم إلى 119 مليون درهم بزيادة قدرها 240%.

وبحسب الأرقام التي عرضها خلال جلسة المجلس الوطني الاتحادي، اليوم (الأربعاء) ارتفعت نسبة إيرادات الودائع الاستثمارية بنسبة 7%، في الوقت الذي سجلت فيه الأصول الوقفية زيادة بنسبة 10%، كما حققت محفظة العقارات الوقفية زيادة في الإشغال بلغت 20% مقارنة بالعام السابق، مما أدى إلى زيادة الإيرادات بنسبة 58%.

وقامت الهيئة بصيانة 240 مسجداً من إيرادات الوقف بقيمة 7.3 ملايين درهم، ووصل إجمالي عدد الوحدات الوقفية 1299 وحدة.

كما تم تسجيل زيادة في عدد المساهمين في الوقف، فضلاً عن وجود 4 محافظ استثمارية تشمل محفظة أسهم وعقارات وودائع ومدرسة.

وتقدم الدكتور عمر حبتور الدرعي بالشكر للمحسنين والمتعاملين على اختيار صندوق الزكاة بالهيئة كوجهةٍ أولى لأداء زكاتهم، مشيراً إلى أن الهيئة ملتزمة كونها مؤسسة حكومية اتحادية تخدم المجتمع.