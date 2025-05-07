تراجع الأسهم الأوروبية والأنظار على قرار المركزي الأمريكي

MENAFN - Al-Bayan) تراجعت الأسهم الأوروبية الأربعاء مع تقييم المستثمرين لمجموعة من نتائج أعمال الشركات وأحدث تطورات عن محادثات تجارية محتملة بين الولايات المتحدة والصين قبل قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بشأن أسعار الفائدة في وقت لاحق من اليوم.

وبحلول الساعة 07.15 بتوقيت غرينتش، انخفض مؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.4%. وتراجعت المؤشرات الرئيسية في فرنسا وإسبانيا وبريطانيا بين 0.2 % و0.5 %، بينما استقر المؤشر الألماني.

وسجل المؤشر الفرعي لأسهم شركات الرعاية الصحية أسوأ أداء بين القطاعات بانخفاض 1.8 %.

ومن المقرر عقد لقاء بين الولايات المتحدة والصين في سويسرا مطلع الأسبوع المقبل لإجراء محادثات بشأن السياسات التجارية، فيما قد تكون الخطوة الأولى نحو نزع فتيل حرب تجارية تعرقل الاقتصاد العالمي.

وينصب التركيز أيضا على اجتماع مجلس الاحتياطي في وقت لاحق من اليوم وسط توقعات بخفض أسعار الفائدة بعد بيانات قوية نسبيا لسوق العمل الأمريكية الأسبوع الماضي.

وارتفع سهم نوفو نورديسك بنحو 1 % بعد أن أعلنت الشركة المنتجة لأدوية مكافحة السمنة تحقيق أرباح تشغيلية في الربع الأول من العام الجاري فاقت توقعات المحللين. لكن الشركة خفضت تقديراتها للمبيعات والأرباح في العام بأكمله وسط بيانات تظهر تراجع الطلب في الولايات المتحدة.

وهبط سهم شركة أمبو الدنمركية للمعدات الطبية 10.5 % بعد أن أعلنت الشركة مبيعات وأرباحا للربع الثاني أقل من التوقعات.

كما نزل سهم شركة سكانسكا السويدية للإنشاءات نسبة 2.6 % بعد أن أعلنت تسجيل أرباح في الربع الأول بما يقل عن تقديرات السوق.