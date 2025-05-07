تراجع الأسهم الأوروبية والأنظار على قرار المركزي الأمريكي

تراجع الأسهم الأوروبية والأنظار على قرار المركزي الأمريكي
وبحلول الساعة 07.15 بتوقيت غرينتش، انخفض مؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.4%. وتراجعت المؤشرات الرئيسية في فرنسا وإسبانيا وبريطانيا بين 0.2 % و0.5 %، بينما استقر المؤشر الألماني.
وسجل المؤشر الفرعي لأسهم شركات الرعاية الصحية أسوأ أداء بين القطاعات بانخفاض 1.8 %.
ومن المقرر عقد لقاء بين الولايات المتحدة والصين في سويسرا مطلع الأسبوع المقبل لإجراء محادثات بشأن السياسات التجارية، فيما قد تكون الخطوة الأولى نحو نزع فتيل حرب تجارية تعرقل الاقتصاد العالمي.
وينصب التركيز أيضا على اجتماع مجلس الاحتياطي في وقت لاحق من اليوم وسط توقعات بخفض أسعار الفائدة بعد بيانات قوية نسبيا لسوق العمل الأمريكية الأسبوع الماضي.
وارتفع سهم نوفو نورديسك بنحو 1 % بعد أن أعلنت الشركة المنتجة لأدوية مكافحة السمنة تحقيق أرباح تشغيلية في الربع الأول من العام الجاري فاقت توقعات المحللين. لكن الشركة خفضت تقديراتها للمبيعات والأرباح في العام بأكمله وسط بيانات تظهر تراجع الطلب في الولايات المتحدة.
وهبط سهم شركة أمبو الدنمركية للمعدات الطبية 10.5 % بعد أن أعلنت الشركة مبيعات وأرباحا للربع الثاني أقل من التوقعات.
كما نزل سهم شركة سكانسكا السويدية للإنشاءات نسبة 2.6 % بعد أن أعلنت تسجيل أرباح في الربع الأول بما يقل عن تقديرات السوق.
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