نيكاي يتراجع وينهي سلسلة مكاسب استمرت 7 أيام

MENAFN - Al-Bayan) انخفض المؤشر نيكاي الياباني اليوم الأربعاء لينهي سلسلة مكاسب استمرت سبع جلسات متأثرا بتراجع أسهم شركات الأدوية بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عزمه فرض رسوم جمركية على المستحضرات الدوائية خلال الأسبوعين المقبلين.

وتراجعت أسهم شركات صناعة السيارات وسط عودة المستثمرين اليابانيين من عطلة استمرت أربعة أيام، بالتزامن مع ارتفاع الين الذي يقلل من قيمة الإيرادات التي يتم تحقيقها في الخارج. وهبط سهم مجموعة سوني التي تدير مجمع إنتاج للأفلام والتلفزيون بعد إعلان ترامب فرض رسوم بنسبة 100 بالمئة على الأفلام المنتجة في الخارج.

وطغت مخاوف الرسوم الجمركية على أنباء اجتماع بين الولايات المتحدة والصين في سويسرا قريبا لإجراء محادثات بشأن السياسات التجارية.

وتترقب السوق نتائج اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بشأن السياسة النقدية بنهاية اليوم الأربعاء.

واختتم المؤشر نيكاي تعاملات اليوم على انخفاض 0.14 بالمئة.

وكان سهما سوني وشركة الأدوية تيرومو من بين أكبر الخاسرين بتراجعهما أربعة بالمئة و2.8 بالمئة على الترتيب.

وارتفع 114 من أصل 225 سهما على المؤشر الرئيسي وتراجع 109، فيما لم يطرأ تغير يذكر على اثنين.

وصعد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.3 بالمئة.

وكان أداء ميتسوبيشي موتورز الأسوأ بين شركات صناعة السيارات وانخفض 3.3 بالمئة. وتراجع سهم تويوتا 2.7 بالمئة قبل إعلان نتائج الأعمال غدا الخميس.