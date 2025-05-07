مصر وقطر تؤكدان استمرار جهودهما في ملف الوساطة بقطاع غزة

مصر وقطر تؤكدان استمرار جهودهما في ملف الوساطة بقطاع غزة
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ننسق مع الولايات المتحدة للتوصل إلى اتفاق يضع حداً للمأساة الإنسانية ويضمن حماية المدنيين
أكدت مصر وقطر أن جهودهما في ملف الوساطة مستمرة ومتسقة وتستند إلى رؤية موحدة تهدف إلى إنهاء الأزمة الإنسانية غير المسبوقة في قطاع غزة وتخفيف معاناة المدنيين عبر تهيئة الظروف الملائمة للوصول إلى تهدئة شاملة.
وشددت الدولتان في بيان مشترك اليوم الأربعاء، نقلت نصه وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية (أ.ش.أ)، على أن محاولات "بث الفرقة" بين الأشقاء عبر التشكيك أو التحريف أو التصعيد الإعلامي "لن تنجح ولن تثنيهما" عن مواصلة العمل المشترك لإنهاء هذه الحرب والكارثة الإنسانية التي خلفتها.
وأكدتا أنهما "لن تنجرا إلى أي سياقات داخلية أو حسابات جانبية لا تخدم مصلحة الشعب الفلسطيني الشقيق".
وجددت الدولتان وفق البيان التزامهما الكامل بالعمل في إطار واضح يركز على رفع المعاناة وتثبيت التهدئة وصولا إلى حل دائم.وأكدتا أنهما تنسقان جهودهما عن كثب مع الولايات المتحدة الأمريكية في سبيل التوصل إلى اتفاق يضع حدا للمأساة الإنسانية ويضمن حماية المدنيين.
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