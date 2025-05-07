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مصر وقطر تؤكدان استمرار جهودهما في ملف الوساطة بقطاع غزة

مصر وقطر تؤكدان استمرار جهودهما في ملف الوساطة بقطاع غزة

2025-05-07 04:01:44
(MENAFN- Al-Anbaa)
  • ننسق مع الولايات المتحدة للتوصل إلى اتفاق يضع حداً للمأساة الإنسانية ويضمن حماية المدنيين

أكدت مصر وقطر أن جهودهما في ملف الوساطة مستمرة ومتسقة وتستند إلى رؤية موحدة تهدف إلى إنهاء الأزمة الإنسانية غير المسبوقة في قطاع غزة وتخفيف معاناة المدنيين عبر تهيئة الظروف الملائمة للوصول إلى تهدئة شاملة.

وشددت الدولتان في بيان مشترك اليوم الأربعاء، نقلت نصه وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية (أ.ش.أ)، على أن محاولات "بث الفرقة" بين الأشقاء عبر التشكيك أو التحريف أو التصعيد الإعلامي "لن تنجح ولن تثنيهما" عن مواصلة العمل المشترك لإنهاء هذه الحرب والكارثة الإنسانية التي خلفتها.

وأكدتا أنهما "لن تنجرا إلى أي سياقات داخلية أو حسابات جانبية لا تخدم مصلحة الشعب الفلسطيني الشقيق".

وجددت الدولتان وفق البيان التزامهما الكامل بالعمل في إطار واضح يركز على رفع المعاناة وتثبيت التهدئة وصولا إلى حل دائم.

وأكدتا أنهما تنسقان جهودهما عن كثب مع الولايات المتحدة الأمريكية في سبيل التوصل إلى اتفاق يضع حدا للمأساة الإنسانية ويضمن حماية المدنيين.

MENAFN07052025000130011022ID1109517029

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