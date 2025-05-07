صاحب السمو شمل برعايته وحضوره حفل تكريم متفوقي التطبيقي

تفضل صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد صباح اليوم الأربعاء، فشمل برعايته وحضوره حفل تكريم المتفوقين من خريجي كليات ومعاهد الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب للعام الدراسي 2023/2024، وذلك على مسرح الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب بديوان عام الهيئة الجديد في منطقة الشويخ.

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