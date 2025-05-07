403
Sorry!!
Error! We're sorry, but the page you were looking for doesn't exist.
صاحب السمو شمل برعايته وحضوره حفل تكريم متفوقي التطبيقي
(MENAFN- Al-Anbaa)
تفضل صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد صباح اليوم الأربعاء، فشمل برعايته وحضوره حفل تكريم المتفوقين من خريجي كليات ومعاهد الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب للعام الدراسي 2023/2024، وذلك على مسرح الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب بديوان عام الهيئة الجديد في منطقة الشويخ.
تفضل صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد صباح اليوم الأربعاء، فشمل برعايته وحضوره حفل تكريم المتفوقين من خريجي كليات ومعاهد الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب للعام الدراسي 2023/2024، وذلك على مسرح الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب بديوان عام الهيئة الجديد في منطقة الشويخ.
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
الأخبار الأكثر تداولاً
أكسيوس: تأجيل الاحتلال الإفراج عن الأسرى جاء بعد جلستين أمنيتين