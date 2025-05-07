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68.41% من الموظفات الجامعيات حصلن على تدريب عملي - جريدة الوطن السعودية

68.41% من الموظفات الجامعيات حصلن على تدريب عملي - جريدة الوطن السعودية

2025-05-07 04:00:37
(MENAFN- Al Watan) شكلت الإناث الحاصلات على درجة البكالوريوس أعلى نسبة من الحاصلين على تدريب عملي، حسب مستوى التحصيل الدراسي، حيث حصلت 68.41% منهن على تدريب عملي بمقابل 55.55% من الذكور ليشكل إجمالي الحاصلين على تدريب من خريجي البكالوريوس وما يعادلها 58.80%كشفت بيانات حديثة عن تفاوت واضح في مشاركة السكان السعوديين (بعمر 25 سنة فأكثر) في البرامج التدريبية، تبعًا لمستوى التحصيل العلمي والجنس، ما يعكس توجهات مختلفة في فرص وتوجهات التدريب بين الذكور والإناث، وكذلك بين الحاصلين على مؤهلات مختلفة.
المؤهلات الدنيا
في المقابل، جاءت مشاركة ذوي المؤهلات الدنيا مثل من لا يحملون مؤهلات علمية أو من لم يتموا المرحلة الابتدائية، بنسب منخفضة جدًا (0.75% و0.28% على التوالي)، وكانت مشاركة النساء من هذه الفئة شبه منعدمة (0.00%)، وهو ما يظهر ضعف التدريب للفئات الأقل تعليما من قبل جهات العمل والجهات الأخرى.
النساء أعلى تدريبا
ورغم انخفاض مشاركة النساء في بعض المستويات، برز تفوق واضح لهن في فئتي التعليم الابتدائي بنسبة 1.80% مقابل 0.20% للذكور، وكذلك في التعليم الثانوي بنسبة 18.01% مقارنة بـ 14.28% للذكور، مما يعكس اهتمامًا نسائيًا متزايدًا بالتدريب عند هذه المراحل، ربما بدافع تحسين فرص العمل أو التأهيل لمستويات أعلى.
المؤهل العالي
ورغم أن أصحاب درجة الماجستير سجلوا نسبة جيدة من المشاركة (7.19%)، فإن الفارق بين الجنسين لافت، حيث شارك 8.37% من الذكور مقارنة بـ3.68% من الإناث، مما قد يشير إلى معوقات أو أولويات مختلفة بين الجنسين عند هذا المستوى التعليمي. الأمر نفسه ينطبق على درجة الدكتوراه التي بلغت المشاركة فيها 3.03% فقط.
المصدر الرئيسي للتدريب
أما من حيث الجهات المقدمة للتدريب، فقد كانت جهة العمل هي المصدر الأول للتدريب بنسبة 54.63%، لكنها أظهرت فارقًا كبيرًا بين الذكور (60.20%) والإناث (39.37%)، مما قد يدل على فجوة في فرص التدريب الوظيفي بين الجنسين. مؤسسات التعليم
وفي المقابل، تفوقت النساء في الاستفادة من مؤسسات التعليم العالي كجهات تدريب، بنسبة 30.20% مقارنة بـ17.37% للذكور، وكذلك في الاستفادة من المنظمات التطوعية (13.74%) والمدارس (4.23%)، ما يشير إلى تنوع قنوات تدريب النساء خارج الإطار الوظيفي التقليدي.
مشاركة السكان (25 سنة فأكثر) في التدريب حسب الجنس ومستوى التحصيل العلمي:
دون مؤهلات علمية= 0.75%
ذكر= 1.01%
أنثى= 0.00
أقل من التعليم الابتدائي= 0.28%
ذكر= 0.37%
أنثى= 0.00
التعليم الابتدائي= 0.61%
ذكر= 0.20%
أنثى= 1.80%
التعليم المتوسط= 2.23%
ذكر= 2.80%
أنثى= 0.55%
التعليم الثانوي= 15.23%
ذكر= 14.28%
أنثى= 18.01%
((الدبلوم المشارك))= 3.85%
ذكر= 4.56%
أنثى= 1.76%
((الدبلوم المتوسط))= 8.03%
ذكر= 9.71%
أنثى= 3.11%
البكالوريوس وما يعادلها= 58.80%
ذكر= 55.55%
أنثى= 68.41%
((الماجستير وما يعادلها))= 7.19%
ذكر=8.37%
أنثى= 3.68%
الدكتوراه= 3.03%
ذكر= 3.15%
أنثى= 2.68%
الجهات المقدمة للبرامج التدريبية:
إحدى مؤسسات التعليم العالي (مثل الجامعات)= 20.80%
ذكر= 17.37%
أنثى= 30.20%
جهة العمل= 54.63%
ذكر= 60.20%
أنثى=39.37%
أحد أندية الحي= 0.26%
ذكر= 0.16%
أنثى=0.55%
إحدى المدارس = 1.77%
ذكر= 0.87%
أنثى=4.23%
إحدى المنظمات التطوعية= 9.38%
ذكر=7.78%
أنثى= 13.74%
في إحدى مرافق المجتمع المحلي؛ على سبيل المثال: إحدى المكتبات، المتاحف، دور العبادة، وما إلى ذلك = 1.99%
ذكر= 2.16%
أنثى= 1.53%
أحد الأندية الترفيهية أو الصحية = 0.86%
ذكر= 1.17%
أنثى= 0.00%
أخرى= 10.32%
ذكر= 10.29%
أنثى= 10.38%

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