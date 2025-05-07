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68.41% من الموظفات الجامعيات حصلن على تدريب عملي - جريدة الوطن السعودية
(MENAFN- Al Watan) شكلت الإناث الحاصلات على درجة البكالوريوس أعلى نسبة من الحاصلين على تدريب عملي، حسب مستوى التحصيل الدراسي، حيث حصلت 68.41% منهن على تدريب عملي بمقابل 55.55% من الذكور ليشكل إجمالي الحاصلين على تدريب من خريجي البكالوريوس وما يعادلها 58.80%كشفت بيانات حديثة عن تفاوت واضح في مشاركة السكان السعوديين (بعمر 25 سنة فأكثر) في البرامج التدريبية، تبعًا لمستوى التحصيل العلمي والجنس، ما يعكس توجهات مختلفة في فرص وتوجهات التدريب بين الذكور والإناث، وكذلك بين الحاصلين على مؤهلات مختلفة.
المؤهلات الدنيا
في المقابل، جاءت مشاركة ذوي المؤهلات الدنيا مثل من لا يحملون مؤهلات علمية أو من لم يتموا المرحلة الابتدائية، بنسب منخفضة جدًا (0.75% و0.28% على التوالي)، وكانت مشاركة النساء من هذه الفئة شبه منعدمة (0.00%)، وهو ما يظهر ضعف التدريب للفئات الأقل تعليما من قبل جهات العمل والجهات الأخرى.
النساء أعلى تدريبا
ورغم انخفاض مشاركة النساء في بعض المستويات، برز تفوق واضح لهن في فئتي التعليم الابتدائي بنسبة 1.80% مقابل 0.20% للذكور، وكذلك في التعليم الثانوي بنسبة 18.01% مقارنة بـ 14.28% للذكور، مما يعكس اهتمامًا نسائيًا متزايدًا بالتدريب عند هذه المراحل، ربما بدافع تحسين فرص العمل أو التأهيل لمستويات أعلى.
المؤهل العالي
ورغم أن أصحاب درجة الماجستير سجلوا نسبة جيدة من المشاركة (7.19%)، فإن الفارق بين الجنسين لافت، حيث شارك 8.37% من الذكور مقارنة بـ3.68% من الإناث، مما قد يشير إلى معوقات أو أولويات مختلفة بين الجنسين عند هذا المستوى التعليمي. الأمر نفسه ينطبق على درجة الدكتوراه التي بلغت المشاركة فيها 3.03% فقط.
المصدر الرئيسي للتدريب
أما من حيث الجهات المقدمة للتدريب، فقد كانت جهة العمل هي المصدر الأول للتدريب بنسبة 54.63%، لكنها أظهرت فارقًا كبيرًا بين الذكور (60.20%) والإناث (39.37%)، مما قد يدل على فجوة في فرص التدريب الوظيفي بين الجنسين. مؤسسات التعليم
وفي المقابل، تفوقت النساء في الاستفادة من مؤسسات التعليم العالي كجهات تدريب، بنسبة 30.20% مقارنة بـ17.37% للذكور، وكذلك في الاستفادة من المنظمات التطوعية (13.74%) والمدارس (4.23%)، ما يشير إلى تنوع قنوات تدريب النساء خارج الإطار الوظيفي التقليدي.
مشاركة السكان (25 سنة فأكثر) في التدريب حسب الجنس ومستوى التحصيل العلمي:
دون مؤهلات علمية= 0.75%
ذكر= 1.01%
أنثى= 0.00
أقل من التعليم الابتدائي= 0.28%
ذكر= 0.37%
أنثى= 0.00
التعليم الابتدائي= 0.61%
ذكر= 0.20%
أنثى= 1.80%
التعليم المتوسط= 2.23%
ذكر= 2.80%
أنثى= 0.55%
التعليم الثانوي= 15.23%
ذكر= 14.28%
أنثى= 18.01%
((الدبلوم المشارك))= 3.85%
ذكر= 4.56%
أنثى= 1.76%
((الدبلوم المتوسط))= 8.03%
ذكر= 9.71%
أنثى= 3.11%
البكالوريوس وما يعادلها= 58.80%
ذكر= 55.55%
أنثى= 68.41%
((الماجستير وما يعادلها))= 7.19%
ذكر=8.37%
أنثى= 3.68%
الدكتوراه= 3.03%
ذكر= 3.15%
أنثى= 2.68%
الجهات المقدمة للبرامج التدريبية:
إحدى مؤسسات التعليم العالي (مثل الجامعات)= 20.80%
ذكر= 17.37%
أنثى= 30.20%
جهة العمل= 54.63%
ذكر= 60.20%
أنثى=39.37%
أحد أندية الحي= 0.26%
ذكر= 0.16%
أنثى=0.55%
إحدى المدارس = 1.77%
ذكر= 0.87%
أنثى=4.23%
إحدى المنظمات التطوعية= 9.38%
ذكر=7.78%
أنثى= 13.74%
في إحدى مرافق المجتمع المحلي؛ على سبيل المثال: إحدى المكتبات، المتاحف، دور العبادة، وما إلى ذلك = 1.99%
ذكر= 2.16%
أنثى= 1.53%
أحد الأندية الترفيهية أو الصحية = 0.86%
ذكر= 1.17%
أنثى= 0.00%
أخرى= 10.32%
ذكر= 10.29%
أنثى= 10.38%
المؤهلات الدنيا
في المقابل، جاءت مشاركة ذوي المؤهلات الدنيا مثل من لا يحملون مؤهلات علمية أو من لم يتموا المرحلة الابتدائية، بنسب منخفضة جدًا (0.75% و0.28% على التوالي)، وكانت مشاركة النساء من هذه الفئة شبه منعدمة (0.00%)، وهو ما يظهر ضعف التدريب للفئات الأقل تعليما من قبل جهات العمل والجهات الأخرى.
النساء أعلى تدريبا
ورغم انخفاض مشاركة النساء في بعض المستويات، برز تفوق واضح لهن في فئتي التعليم الابتدائي بنسبة 1.80% مقابل 0.20% للذكور، وكذلك في التعليم الثانوي بنسبة 18.01% مقارنة بـ 14.28% للذكور، مما يعكس اهتمامًا نسائيًا متزايدًا بالتدريب عند هذه المراحل، ربما بدافع تحسين فرص العمل أو التأهيل لمستويات أعلى.
المؤهل العالي
ورغم أن أصحاب درجة الماجستير سجلوا نسبة جيدة من المشاركة (7.19%)، فإن الفارق بين الجنسين لافت، حيث شارك 8.37% من الذكور مقارنة بـ3.68% من الإناث، مما قد يشير إلى معوقات أو أولويات مختلفة بين الجنسين عند هذا المستوى التعليمي. الأمر نفسه ينطبق على درجة الدكتوراه التي بلغت المشاركة فيها 3.03% فقط.
المصدر الرئيسي للتدريب
أما من حيث الجهات المقدمة للتدريب، فقد كانت جهة العمل هي المصدر الأول للتدريب بنسبة 54.63%، لكنها أظهرت فارقًا كبيرًا بين الذكور (60.20%) والإناث (39.37%)، مما قد يدل على فجوة في فرص التدريب الوظيفي بين الجنسين. مؤسسات التعليم
وفي المقابل، تفوقت النساء في الاستفادة من مؤسسات التعليم العالي كجهات تدريب، بنسبة 30.20% مقارنة بـ17.37% للذكور، وكذلك في الاستفادة من المنظمات التطوعية (13.74%) والمدارس (4.23%)، ما يشير إلى تنوع قنوات تدريب النساء خارج الإطار الوظيفي التقليدي.
مشاركة السكان (25 سنة فأكثر) في التدريب حسب الجنس ومستوى التحصيل العلمي:
دون مؤهلات علمية= 0.75%
ذكر= 1.01%
أنثى= 0.00
أقل من التعليم الابتدائي= 0.28%
ذكر= 0.37%
أنثى= 0.00
التعليم الابتدائي= 0.61%
ذكر= 0.20%
أنثى= 1.80%
التعليم المتوسط= 2.23%
ذكر= 2.80%
أنثى= 0.55%
التعليم الثانوي= 15.23%
ذكر= 14.28%
أنثى= 18.01%
((الدبلوم المشارك))= 3.85%
ذكر= 4.56%
أنثى= 1.76%
((الدبلوم المتوسط))= 8.03%
ذكر= 9.71%
أنثى= 3.11%
البكالوريوس وما يعادلها= 58.80%
ذكر= 55.55%
أنثى= 68.41%
((الماجستير وما يعادلها))= 7.19%
ذكر=8.37%
أنثى= 3.68%
الدكتوراه= 3.03%
ذكر= 3.15%
أنثى= 2.68%
الجهات المقدمة للبرامج التدريبية:
إحدى مؤسسات التعليم العالي (مثل الجامعات)= 20.80%
ذكر= 17.37%
أنثى= 30.20%
جهة العمل= 54.63%
ذكر= 60.20%
أنثى=39.37%
أحد أندية الحي= 0.26%
ذكر= 0.16%
أنثى=0.55%
إحدى المدارس = 1.77%
ذكر= 0.87%
أنثى=4.23%
إحدى المنظمات التطوعية= 9.38%
ذكر=7.78%
أنثى= 13.74%
في إحدى مرافق المجتمع المحلي؛ على سبيل المثال: إحدى المكتبات، المتاحف، دور العبادة، وما إلى ذلك = 1.99%
ذكر= 2.16%
أنثى= 1.53%
أحد الأندية الترفيهية أو الصحية = 0.86%
ذكر= 1.17%
أنثى= 0.00%
أخرى= 10.32%
ذكر= 10.29%
أنثى= 10.38%
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