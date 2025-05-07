الملاحة البحرية الأسترالية تدين الهجوم على سفينة تحمل ناشطين ومساعدات إلى غزة قبالة مالطا

MENAFN - Palestine News Network ) سدني / PNN - أدان اتحاد الملاحة البحرية الأسترالية (MUA)، الهجوم بطائرات مسيّرة على سفينة الإغاثة الإنسانية "ذا كونشايس" في المياه الدولية قبالة مالطا، والتي كانت متجهة إلى قطاع غزة يوم الجمعة الماضية.

وأعرب الاتحاد الذي يمثل عمال الموانئ والبحارة في جميع أنحاء صناعة الملاحة البحرية الأسترالية في بيان له، اليوم الأربعاء، عن تضامنه الثابت مع أسطول السلام وأبناء شعبنا في قطاع غزة.

وأكد، على أهمية المرور الحر والآمن في البحر، وخاصة بالنسبة للسفن التي تنقل المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين إليها بشدة.

ودعا الاتحاد، كافة العاملين في الموانئ والنقابات البحرية وعمال الموانئ والمجتمع المدني والحكومات إلى المطالبة بالمرور الآمن الفوري لجميع السفن الإنسانية إلى أهالي قطاع غزة وإنهاء الحصار، مؤكدا أنه لا ينبغي عرقلة إيصال المساعدات الإنسانية الحيوية.

وقال الاتحاد: "عرّض الهجوم على السفينة حياة ثلاثين من المدافعين عن حقوق الإنسان والبحارة لخطر جسيم، إذ يعد ذلك انتهاكًا للقانون الدولي، كما أن هذه الأفعال تُهدد الحقوق الأساسية للبحارة وعمال الموانئ في كل مكان، وتُقوّض مبادئ الملاحة الآمنة والتضامن الإنساني التي يلتزم بها قطاعاتنا المهنية".

وشدد، أن مهمة أسطول السلام - وهي تقديم المساعدات المنقذة للحياة لسكان غزة المحاصرين - تعكس القيم الأساسية للعاملين في المجال البحري: التضامن والعدالة والحق في المرور الآمن.

وأردف الاتحاد: لأكثر من ثمانية عشر شهرا، عانى أهالي قطاع غزة من الحصار والتجويع والقصف، ويُعدّ منع وصول المساعدات الإنسانية أمرا غير مقبول، حيث حذرت الأمم المتحدة من أن أهالي قطاع غزة على شفا المجاعة.

وختم: "باعتبارنا اتحادا يتمتع بتاريخ فخور في دعم الشعوب المضطهدة والدفاع عن حقوق العاملين البحريين على مستوى العالم، فإننا نؤكد التزامنا بالسلام والعدالة والتضامن مع أهالي قطاع غزة".