ترامب: عدد المختطفين الأحياء في غزة انخفض إلى 21

MENAFN - Palestine News Network ) واشنطن / PNN - في تصريح لافت أدلى به الرئيس الأميركي دونالد ترامب، مساء الثلاثاء، قال إن عدد المختطفين الإسرائيليين الذين ما زالوا على قيد الحياة في قطاع غزة انخفض إلى 21 شخصا، بعدما كان عددهم 24 قبل أسبوع فقط.

وأضاف ترامب قائلا: "هؤلاء شباب، والشباب لا يموتون. يموت كبار السن، لكن الشباب لا يموتون في مثل هذه الظروف"، دون أن يوضح مصدر معلوماته أو يكشف عن هويات من يُعتقد أنهم لقوا حتفهم.

ورغم التصريحات التي أثارت اهتماما واسعا، فإن وسائل إعلام إسرائيلية سارعت إلى التأكيد على أنه لا يوجد حتى الآن أي تأكيد رسمي في إسرائيل بشأن صحة ما قاله ترامب.

وأشارت إلى أن التقديرات الإسرائيلية لا تزال تشير إلى وجود 24 مختطفا على قيد الحياة من بين إجمالي 59 شخصا محتجزا لدى حركة حماس، منذ أحداث 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023.

تصريحات ترامب جاءت خلال مراسم تعيين ستيف ويتكوف مبعوثا أمريكيا جديدا إلى الشرق الأوسط، حيث أشار أيضا إلى أنه لن يزور إسرائيل خلال جولته المقبلة في المنطقة، والتي تشمل السعودية والإمارات وقطر، مؤكدًا: "سوف أزور إسرائيل في وقت لاحق، ولكن ليس في هذه الرحلة".

تمثل قضية المختطفين الإسرائيليين لدى حركة حماس ملفا إنسانيا وسياسيا بالغ الحساسية داخل إسرائيل، حيث تحتجز حماس عشرات الأسرى الذين أُسروا خلال هجومها على مستوطنات غلاف غزة في أكتوبر الماضي.

وتقدر السلطات الإسرائيلية عددهم بنحو 59 شخصا، بينهم جنود ومدنيون من مختلف الأعمار، وترجح الأجهزة الأمنية أن 24 منهم على الأقل لا يزالون أحياء.

وتشهد المنطقة حراكا دبلوماسيا مكثفا بوساطات مصرية وقطرية، بدعم أميركي وأوروبي، بهدف التوصل إلى صفقة تبادل أسرى بين إسرائيل وحماس.

وتنص المبادرة على إطلاق سراح عدد من المختطفين الإسرائيليين مقابل الإفراج عن مئات الأسرى الفلسطينيين من السجون الإسرائيلية، إضافة إلى وقف لإطلاق النار يمتد لعدة أسابيع، ما يتيح دخول مساعدات إنسانية واسعة إلى قطاع غزة المنهك.

في إسرائيل تتزايد الضغوط الشعبية والسياسية على حكومة بنيامين نتنياهو، لإتمام الصفقة بأي ثمن، حيث تنظم عائلات المختطفين مظاهرات أسبوعية تطالب بالتحرك العاجل لإنقاذ ذويهم. كما يتصاعد الجدل داخل الحكومة الإسرائيلية بين مؤيدين لصفقة شاملة، ومعارضين لها يشترطون ضمانات أمنية صارمة.

تصريحات ترامب، رغم أنها غير مؤكدة رسميا، أعادت تسليط الضوء على مصير المختطفين، وتثير تساؤلات حول ما إذا كان هناك تقدم فعلي في المحادثات، أو أن معلوماته مجرد تقديرات شخصية غير مستندة إلى معطيات رسمية.