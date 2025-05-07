تمهيدا لعملية هدم: الاحتلال يقتحم دير ابزيع غرب برام الله
وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت حي الدوارة في القرية، برفقة جرافات، تمهيدا لتنفيذ عملية هدم.
يذكر أن سلطات الاحتلال قد أخطرت بتاريخ 16-4-2025، بهدم سبعة منازل في قرية دير ابزيع غرب رام الله، بحجة البناء دون ترخيص.
وبحسب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، فقد نفذت سلطات الاحتلال، خلال نيسان الماضي، 73 عملية هدم، طالت 152 منشأة، بينها 96 منزلا مأهولا، و10 غير مأهولة، 34 منشأة زراعية وغيرها، وتركزت في محافظات طوباس بـ 59 منشأة، ومحافظة الخليل بهدم 39 منشأة، ثم محافظة القدس بهدم 17 منشأة.
وقد وزعت سلطات الاحتلال 46 إخطارا لهدم منشآت فلسطينية في مواصلة لمسلسل التضييق على البناء الفلسطيني والنمو الطبيعي للقرى والبلدات الفلسطينية التي تترجم هذه الأيام بكثافة كبيرة في عمليات الهدم، وتركزت الإخطارات في محافظة الخليل بـ 16 إخطار، ورام الله بـ 14 إخطارا، والقدس بـ 12 إخطار.
يتبع..
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