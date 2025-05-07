تمهيدا لعملية هدم: الاحتلال يقتحم دير ابزيع غرب برام الله

MENAFN - Palestine News Network ) رام الله / PNN - اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، قرية دير ابزيع، غرب رام الله.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت حي الدوارة في القرية، برفقة جرافات، تمهيدا لتنفيذ عملية هدم.

يذكر أن سلطات الاحتلال قد أخطرت بتاريخ 16-4-2025، بهدم سبعة منازل في قرية دير ابزيع غرب رام الله، بحجة البناء دون ترخيص.

وبحسب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، فقد نفذت سلطات الاحتلال، خلال نيسان الماضي، 73 عملية هدم، طالت 152 منشأة، بينها 96 منزلا مأهولا، و10 غير مأهولة، 34 منشأة زراعية وغيرها، وتركزت في محافظات طوباس بـ 59 منشأة، ومحافظة الخليل بهدم 39 منشأة، ثم محافظة القدس بهدم 17 منشأة.

وقد وزعت سلطات الاحتلال 46 إخطارا لهدم منشآت فلسطينية في مواصلة لمسلسل التضييق على البناء الفلسطيني والنمو الطبيعي للقرى والبلدات الفلسطينية التي تترجم هذه الأيام بكثافة كبيرة في عمليات الهدم، وتركزت الإخطارات في محافظة الخليل بـ 16 إخطار، ورام الله بـ 14 إخطارا، والقدس بـ 12 إخطار.

يتبع..