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مصر وقطر في بيان مشترك: جهودنا في وساطة غزة مستمرة ومنسقة

مصر وقطر في بيان مشترك: جهودنا في وساطة غزة مستمرة ومنسقة

2025-05-07 03:30:39
(MENAFN- Palestine News Network ) القاهرة / PNN - صدرت مصر وقطر بيانا مشتركا اليوم الأربعاء أكدتا فيه استمرار جهودهما للوساطة من أجل إنهاء الأزمة الإنسانية في قطاع غزة.

وقال البلدان إن جهودهما“مستمرة ومتسقة، وتستند إلى رؤية موحدة تهدف إلى إنهاء الأزمة الإنسانية غير المسبوقة في قطاع غزة”.

وأضافا أن الجهود“تنسق عن كثب مع الولايات المتحدة الأمريكية، في سبيل التوصل إلى اتفاق يضع حدا للمأساة الإنسانية ويضمن حماية المدنيين”.

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