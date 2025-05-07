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مصر وقطر في بيان مشترك: جهودنا في وساطة غزة مستمرة ومنسقة
(MENAFN- Palestine News Network ) القاهرة / PNN - صدرت مصر وقطر بيانا مشتركا اليوم الأربعاء أكدتا فيه استمرار جهودهما للوساطة من أجل إنهاء الأزمة الإنسانية في قطاع غزة.
وقال البلدان إن جهودهما“مستمرة ومتسقة، وتستند إلى رؤية موحدة تهدف إلى إنهاء الأزمة الإنسانية غير المسبوقة في قطاع غزة”.
وأضافا أن الجهود“تنسق عن كثب مع الولايات المتحدة الأمريكية، في سبيل التوصل إلى اتفاق يضع حدا للمأساة الإنسانية ويضمن حماية المدنيين”.
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