(هلا) ضربة معلم!

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) }

} ‭ ‬لكن‭ ‬نادي‭ ‬مدينة‭ ‬عيسى‭ ‬برئاسة‭ ‬الأخ‭ ‬أحمد‭ ‬العكبري‭ ‬فاجأنا‭ ‬بأن‭ ‬الدنيا‭ ‬لا‭ ‬تزال‭ ‬بخير؛‭ ‬وتمثّلت‭ ‬مفاجأته‭ ‬في‭ ‬قبول‭ ‬سيدة‭ ‬الأعمال‭ ‬هلا‭ ‬بنت‭ ‬فاروق‭ ‬المؤيد‭ ‬الرئاسة‭ ‬الفخرية‭ ‬خلفًا‭ ‬لوالدها‭ ‬المرحوم‭ ‬فاروق‭ ‬المؤيد؛‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬يُمثِّل‭ ‬ضربة‭ ‬معلم‭ ‬وسابقة‭ ‬لم‭ ‬تعتدها‭ ‬أنديتنا‭ ‬ان‭ ‬تولت‭ ‬رئاستها‭ ‬الفخرية‭ ‬سيدة‭!‬

} ‭ ‬ولكن‭ ‬ذلك‭ ‬ليس‭ ‬غريبًا،‭ ‬فالأمر‭ ‬من‭ ‬مأتاه‭ ‬لا‭ ‬يستغرب؛‭ ‬لأن‭ ‬السيدة‭ ‬هلا‭ ‬كانت‭ ‬قريبة‭ ‬من‭ ‬والدها‭ ‬طوال‭ ‬مشواره‭ ‬الداعم‭ ‬لهذا‭ ‬النادي،‭ ‬وعلى‭ ‬اطلاع‭ ‬على‭ ‬كافة‭ ‬ما‭ ‬كانت‭ ‬تُقدمه‭ ‬أسرة‭ (‬المؤيد‭) ‬لمدينة‭ ‬عيسى،‭ ‬منها‭ ‬المشروع‭ ‬الاستثماري‭ (‬المُتبنّى‭) ‬من‭ ‬قبل‭ ‬عائشة‭ ‬المؤيد‭ ‬والذي‭ ‬سيدرُّ‭ ‬دخلًا‭ ‬كبيرًا‭ ‬للنادي‭!‬

} ‭ ‬وأعتقد‭ ‬أن‭ ‬قبول‭ ‬السيدة‭ (‬هلا‭) ‬لرئاسة‭ ‬نادي‭ ‬مدينة‭ ‬عيسى‭ ‬الفخرية‭ ‬أدى‭ ‬إلى‭ ‬ضرب‭ ‬عدة‭ ‬عصافير‭ ‬بحجر‭ ‬واحد،‭ ‬فمن‭ ‬جهة‭ ‬تُبقي‭ ‬على‭ ‬رئاسة‭ ‬النادي‭ ‬الفخريّة‭ ‬في‭ ‬أسرتها‭ ‬الكريمة،‭ ‬وان‭ ‬تتواصل‭ ‬المشاريع‭ ‬الاستثمارية‭ ‬التي‭ ‬تدعم‭ ‬فرقه‭ ‬الرياضية،‭ ‬ودعوة‭ ‬لسيدات‭ ‬الأعمال‭ ‬ليأخذن‭ ‬أمكنتهن‭ ‬في‭ ‬الاندية‭ ‬الرياضية‭.‬

} ‭ ‬وليس‭ ‬من‭ ‬الغريب‭ ‬ان‭ ‬يشهد‭ ‬نادي‭ ‬مدينة‭ ‬عيسى‭ ‬الذي‭ ‬يُشرف‭ ‬على‭ ‬لعبتين‭ ‬جماعيتين‭ ‬هما‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭ ‬وكرة‭ ‬السلة‭ ‬طفرة‭ ‬في‭ ‬المنافسة‭ ‬وبالذات‭ ‬مع‭ ‬تحقيقه‭ ‬المركز‭ ‬الثالث‭ ‬في‭ ‬دوري‭ ‬الدرجة‭ ‬الثانية‭ ‬وتأهله‭ ‬لملحق‭ (‬الصعود‭)‬؛‭ ‬وهو‭ ‬سبق‭ ‬له‭ ‬أن‭ ‬لعب‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬الممتاز‭ ‬أيام‭ ‬الزملكاوي‭ ‬الدسوقي‭.‬

} ‭ ‬ولعل‭ ‬وجود‭ ‬الرئيس‭ ‬الفخري‭ ‬الجديد‭ (‬السيدة‭ ‬هلا‭) ‬يزرع‭ ‬في‭ ‬نفوس‭ ‬لاعبي‭ ‬القدم‭ ‬والسلة‭ ‬ثقافة‭ ‬الفوز‭ ‬ورغبة‭ ‬المنافسة‭ ‬على‭ ‬البطولات؛‭ ‬فبالتأكيد‭ ‬لها‭ ‬أهدافها‭ ‬الكبيرة‭ ‬التي‭ ‬تتطلّع‭ ‬الى‭ ‬ان‭ ‬تتحقق‭ ‬في‭ (‬الحقبة‭) ‬الجديدة‭ ‬التي‭ ‬سترسمها‭ ‬مع‭ ‬إدارة‭ ‬الأخ‭ ‬أحمد‭ ‬العكبري‭ ‬الذي‭ ‬تمت‭ ‬تزكيته،‭ ‬للتفوق‭ ‬الرياضي‭!‬