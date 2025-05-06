"ممتلكات".. حينما تحصد النجاح

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

هذا‭ ‬النجاح‭ ‬البحريني‭ ‬الباهر‭ ‬الذي‭ ‬تحقق‭ ‬يبشر‭ ‬بنجاحات‭ ‬قادمة‭ ‬بإذن‭ ‬الله،‭ ‬وهو‭ ‬نتاج‭ ‬تخطيط‭ ‬واستراتيجية،‭ ‬وعمل‭ ‬دؤوب‭ ‬ومستمر‭.. ‬وكذلك‭ ‬ثمرة‭ ‬صبر‭ ‬وتحمل‭ ‬وتحديات،‭ ‬لم‭ ‬تكن‭ ‬بسيطة‭ ‬أو‭ ‬سهلة‭.. ‬تحملها‭ ‬‮«‬فريق‭ ‬البحرين‮»‬‭ ‬في‭ ‬ممتلكات‭.. ‬ذلك‭ ‬أن‭ ‬للنجاح‭ ‬طعما‭ ‬ومذاقا‭ ‬لا‭ ‬يوصف،‭ ‬حينما‭ ‬يأتي‭ ‬وسط‭ ‬رهانات‭ ‬بالفشل‭ ‬والخسارة،‭ ‬ومنافسين‭ ‬كثر‭.‬

حينما‭ ‬حققت‭ ‬‮«‬ممتلكات‮»‬‭ ‬النجاحات‭ ‬المتواصلة‭ ‬في‭ ‬مجموعة‭ ‬‮«‬ماكلارين‮»‬‭ ‬والشراكة‭ ‬مع‭ ‬‮«‬سايفن‮»‬،‭ ‬بدأ‭ ‬الانطباع‭ ‬العام‭ ‬‮«‬محليا‭ ‬وخارجيا‮»‬‭ ‬ينتشر‭ ‬بشكل‭ ‬إيجابي‭ ‬حول‭ ‬فاعلية‭ ‬وتأثير‭ ‬الشركة،‭ ‬وتبدلت‭ ‬الصورة‭ ‬الذهنية‭ ‬لدى‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬الناس،‭ ‬وخاصة‭ ‬أهل‭ ‬الاقتصاد‭ ‬ورجال‭ ‬الأعمال‭ ‬والاستثمار‭.. ‬لقد‭ ‬أصبحت‭ ‬‮«‬ممتلكات‮»‬‭ ‬رقما‭ ‬متميزا‭ ‬وجاذبا‭ ‬ومحل‭ ‬ثقة‭ ‬في‭ ‬ساحة‭ ‬الاستثمار‭ ‬الإقليمي‭ ‬والدولي‭. ‬

وقد‭ ‬كشف‭ ‬الشيخ‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬خليفة‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬وزير‭ ‬المالية‭ ‬والاقتصاد‭ ‬الوطني‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬شركة‭ ‬ممتلكات‭ ‬البحرين‭ ‬القابضة‭ ‬‮«‬ممتلكات‮»‬،‭ ‬سبب‭ ‬النجاحات‭ ‬المتواصلة،‭ ‬حينما‭ ‬أكد‭ ‬أن‭ ‬الخطوات‭ ‬التي‭ ‬تم‭ ‬اتخاذها‭ ‬جاءت‭ ‬ترجمة‭ ‬لرؤى‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬وتوجيهات‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬والتي‭ ‬أسهمت‭ ‬في‭ ‬بناء‭ ‬أساس‭ ‬قوي‭ ‬لمواصلة‭ ‬العمل‭ ‬نحو‭ ‬تحقيق‭ ‬عوائد‭ ‬مالية‭ ‬مستدامة‭ ‬طويلة‭ ‬الأجل،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬الإسهام‭ ‬في‭ ‬التنمية‭ ‬الاقتصادية‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين‭.‬

النتائج‭ ‬الإيجابية‭ ‬القوية‭ ‬التي‭ ‬واصلت‭ ‬في‭ ‬تحقيقها‭ ‬الشركات‭ ‬الرئيسية‭ ‬في‭ ‬‮«‬ممتلكات‮»‬،‭ ‬تمثل‭ ‬حافزا‭ ‬وداعما‭ ‬لتحقيق‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬النجاحات‭.. ‬هي‭ ‬أقرب‭ ‬للمزارع‭ ‬الذي‭ ‬عمل‭ ‬واجتهد،‭ ‬وحرث‭ ‬وزرع،‭ ‬وخطط‭ ‬وصبر،‭ ‬فجاء‭ ‬موسم‭ ‬الحصاد،‭ ‬ليعود‭ ‬بالنفع‭ ‬على‭ ‬اقتصاد‭ ‬الوطن،‭ ‬ومكانة‭ ‬وسمعة‭ ‬الاستثمار‭ ‬البحريني،‭ ‬على‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬كل‭ ‬الظروف‭ ‬والتحديات،‭ ‬وفي‭ ‬ظل‭ ‬تركيز‭ ‬بعض‭ ‬أخبار‭ ‬محبطة‭ ‬ومثبطة‭ ‬للعزيمة،‭ ‬ولكن‭ ‬الإرادة‭ ‬الوطنية‭ ‬في‭ ‬فريق‭ ‬البحرين‭ ‬كان‭ ‬لها‭ ‬كلمة‭ ‬أخرى‭.. ‬وكان‭ ‬ردها‭ ‬على‭ ‬كل‭ ‬ذلك‭ ‬بالعمل‭ ‬والانجاز‭ ‬والنجاحات‭.‬

كل‭ ‬مواطن‭ ‬مخلص،‭ ‬وكل‭ ‬اقتصادي‭ ‬فاهم‭ ‬ومتفهم،‭ ‬يفرح‭ ‬حتما‭ ‬لنجاحات‭ ‬وطنه‭ ‬ومؤسساته‭.. ‬وما‭ ‬حققته‭ ‬‮«‬ممتلكات‮»‬‭ ‬يعزز‭ ‬من‭ ‬إسهامها‭ ‬في‭ ‬الاقتصاد‭ ‬المحلي،‭ ‬ويؤكد‭ ‬صواب‭ ‬الرؤية‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬التنوع‭ ‬الاقتصادي‭ ‬وخلق‭ ‬فرص‭ ‬العمل‭ ‬للمواطنين‭.. ‬تماما‭ ‬كما‭ ‬أنه‭ ‬يفتح‭ ‬آفاقا‭ ‬رحبة‭ ‬من‭ ‬الاستثمارات‭ ‬الناجحة،‭ ‬وتجعل‭ ‬المستثمر‭ ‬المحلي‭ ‬والخارجي‭ ‬يقبل‭ ‬أكثر‭ ‬وبثقة‭ ‬أكبر‭ ‬في‭ ‬عمل‭ ‬‮«‬ممتلكات‮»‬،‭ ‬والسعي‭ ‬للشراكة‭ ‬معها،‭ ‬عبر‭ ‬المشاريع‭ ‬القائمة،‭ ‬واستكشاف‭ ‬مشاريع‭ ‬حيوية‭ ‬قادمة،‭ ‬وخاصة‭ ‬في‭ ‬المجالات‭ ‬والقطاعات‭ ‬المستقبلية‭ ‬التي‭ ‬يتوجه‭ ‬اليها‭ ‬العالم‭ ‬اليوم،‭ ‬باعتبارها‭ ‬استثمارات‭ ‬تنموية‭ ‬ومستدامة‭ ‬ومضمونة‭.‬

خالص‭ ‬الشكر‭ ‬والتقدير،‭ ‬والتهاني‭ ‬والتبريكات،‭ ‬والتحية‭ ‬والتشجيع،‭ ‬لفريق‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬‮«‬ممتلكات‮»‬‭.. ‬وما‭ ‬تحقق‭ ‬من‭ ‬نجاح‭ ‬للاقتصاد‭ ‬والاستثمار‭ ‬الوطني‭.. ‬سيؤدي‭ ‬حتما‭ ‬إلى‭ ‬نشر‭ ‬ثقافة‭ ‬النجاح‭ ‬والتنافسية‭ ‬لدى‭ ‬كافة‭ ‬القطاعات‭ ‬الوطنية‭.. ‬وسيجعل‭ ‬من‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬كما‭ ‬أراد‭ ‬لها‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم،‭ ‬وبدعم‭ ‬من‭ ‬سمو‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭.. ‬وطن‭ ‬العمل‭ ‬والإنجاز،‭ ‬والتنمية‭ ‬المستدامة،‭ ‬والاستثمار‭ ‬الأفضل،‭ ‬والمستقبل‭ ‬المشرق‭.‬