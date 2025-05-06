MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وقد‭ ‬صادق‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم‭ ‬وأصدر‭ ‬قانونا‭ ‬بتعديل‭ ‬بعض‭ ‬أحكام‭ ‬القانون‭ ‬بشأن‭ ‬العقوبات‭ ‬البديلة‭ ‬والتدابير‭ ‬البديلة،‭ ‬الذي‭ ‬يتضمن‭ ‬التوسع‭ ‬في‭ ‬تطبيق‭ ‬العقوبات‭ ‬البديلة‭ ‬لتشمل‭ ‬وضع‭ ‬بعض‭ ‬المحكومين‭ ‬في‭ ‬عيادات‭ ‬للرعاية‭ ‬النفسية‭ ‬والصحية‭ ‬لإعادة‭ ‬تأهيلهم‭. ‬هذا‭ ‬بالطبع‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬التشريعات‭ ‬السابقة‭ ‬التي‭ ‬تضمنت‭ ‬تأهيلهم‭ ‬مهنيا‭ ‬وتبديل‭ ‬عقوباتهم‭ ‬إلى‭ ‬قضاء‭ ‬ساعات‭ ‬في‭ ‬خدمة‭ ‬المجتمع‭ ‬ما‭ ‬جعل‭ ‬للبحرين‭ ‬سمعة‭ ‬طيبة‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬العالم‭ ‬بالنسبة‭ ‬إلى‭ ‬هذا‭ ‬الموضوع‭ ‬وتطور‭ ‬اهتمام‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬بتشريعات‭ ‬حقوق‭ ‬الإنسان‭.‬

كما‭ ‬أصدر‭ ‬جلالة‭ ‬العاهل‭ ‬المعظم‭ ‬قانونا‭ ‬بتعديل‭ ‬بعض‭ ‬أحكام‭ ‬قانون‭ ‬العدالة‭ ‬للأطفال‭ ‬الذي‭ ‬استحدث‭ ‬تدابير‭ ‬جديدة‭ ‬بمنع‭ ‬الطفل‭ ‬من‭ ‬الدخول‭ ‬لمواقع‭ ‬إلكترونية‭ ‬محددة‭ ‬فترات‭ ‬تتراوح‭ ‬بين‭ ‬الساعتين‭ ‬و12‭ ‬ساعة‭ ‬يوميا‭ ‬بهدف‭ ‬حماية‭ ‬الأطفال‭ ‬من‭ ‬التأثير‭ ‬السلبي‭ ‬للمواقع‭ ‬الالكترونية‭.‬

وجاء‭ ‬في‭ ‬القانون‭ ‬أنه‭ ‬يتولى‭ ‬مركز‭ ‬حماية‭ ‬الطفل‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬الجهة‭ ‬المختصة‭ ‬بوزارة‭ ‬الداخلية‭ ‬بالتنسيق‭ ‬مع‭ ‬محكمة‭ ‬العدالة‭ ‬الإصلاحية‭ ‬للطفل‭ ‬المختصة‭ ‬أو‭ ‬اللجنة‭ ‬القضائية‭ ‬للطفولة‭ ‬مهمة‭ ‬متابعة‭ ‬أمور‭ ‬الأطفال‭ ‬الخاضعين‭ ‬للتدابير‭ ‬وبرامج‭ ‬التدريب‭ ‬والتأهيل‭ ‬أو‭ ‬البرامج‭ ‬التربوية‭ ‬الوطنية‭ ‬أو‭ ‬المودعين‭ ‬في‭ ‬المستشفيات‭ ‬المتخصصة‭ ‬وجمعيات‭ ‬الرعاية‭ ‬الاجتماعية‭.‬