عقوبات
وقد صادق صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم وأصدر قانونا بتعديل بعض أحكام القانون بشأن العقوبات البديلة والتدابير البديلة، الذي يتضمن التوسع في تطبيق العقوبات البديلة لتشمل وضع بعض المحكومين في عيادات للرعاية النفسية والصحية لإعادة تأهيلهم. هذا بالطبع إلى جانب التشريعات السابقة التي تضمنت تأهيلهم مهنيا وتبديل عقوباتهم إلى قضاء ساعات في خدمة المجتمع ما جعل للبحرين سمعة طيبة على مستوى العالم بالنسبة إلى هذا الموضوع وتطور اهتمام مملكة البحرين بتشريعات حقوق الإنسان.
كما أصدر جلالة العاهل المعظم قانونا بتعديل بعض أحكام قانون العدالة للأطفال الذي استحدث تدابير جديدة بمنع الطفل من الدخول لمواقع إلكترونية محددة فترات تتراوح بين الساعتين و12 ساعة يوميا بهدف حماية الأطفال من التأثير السلبي للمواقع الالكترونية.
وجاء في القانون أنه يتولى مركز حماية الطفل بالتعاون مع الجهة المختصة بوزارة الداخلية بالتنسيق مع محكمة العدالة الإصلاحية للطفل المختصة أو اللجنة القضائية للطفولة مهمة متابعة أمور الأطفال الخاضعين للتدابير وبرامج التدريب والتأهيل أو البرامج التربوية الوطنية أو المودعين في المستشفيات المتخصصة وجمعيات الرعاية الاجتماعية.
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