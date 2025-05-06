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مـهـاجـرون غـيـر نظاميين في بريطانيا يعـملون في توصيل الطعام لسداد ديون المهربين

مـهـاجـرون غـيـر نظاميين في بريطانيا يعـملون في توصيل الطعام لسداد ديون المهربين

2025-05-06 07:05:52
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) كشف‭ ‬تحقيق‭ ‬استقصائي‭ ‬نشرته‭ ‬صحيفة‭ ‬ The Telegraph ‭ ‬البريطانية‭ ‬عن‭ ‬أن‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬المهاجرين‭ ‬غير‭ ‬النظاميين‭ ‬وطالبي‭ ‬اللجوء‭ ‬المقيمين‭ ‬في‭ ‬فنادق‭ ‬تمولها‭ ‬وزارة‭ ‬الداخلية‭ ‬البريطانية‭ ‬يعملون‭ ‬بشكل‭ ‬غير‭ ‬قانوني‭ ‬في‭ ‬توصيل‭ ‬الطعام‭ ‬عبر‭ ‬تطبيقات‭ ‬مثل‭ ‬‮«‬ديليفرو‮»‬،‭ ‬‮«‬جست‭ ‬إيت‮»‬،‭ ‬و‮«‬أوبر‭ ‬إيتس‮»‬،‭ ‬لسداد‭ ‬ديون‭ ‬مهربي‭ ‬البشر‭ ‬الذين‭ ‬ساعدوهم‭ ‬في‭ ‬عبور‭ ‬القناة‭ ‬الإنجليزية‭.‬

ويتمكن‭ ‬هؤلاء‭ ‬المهاجرون‭ ‬من‭ ‬جني‭ ‬ما‭ ‬يصل‭ ‬إلى‭ ‬500‭ ‬جنيه‭ ‬إسترليني‭ ‬أسبوعيًا،‭ ‬على‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬منعهم‭ ‬من‭ ‬العمل‭ ‬بسبب‭ ‬وضعهم‭ ‬كمقدمي‭ ‬طلبات‭ ‬لجوء‭. ‬ويقومون‭ ‬بإرسال‭ ‬الأموال‭ ‬إلى‭ ‬أسرهم‭ ‬في‭ ‬بلدانهم‭ ‬الأصلية‭ ‬لسداد‭ ‬القروض‭ ‬التي‭ ‬تم‭ ‬الحصول‭ ‬عليها‭ ‬لتمويل‭ ‬عبور‭ ‬القناة‭ ‬باستخدام‭ ‬قوارب‭ ‬صغيرة،‭ ‬عبر‭ ‬شبكات‭ ‬تهريب‭ ‬تعمل‭ ‬في‭ ‬تركيا‭ ‬وإيران‭ ‬وأفغانستان‭ ‬وشمالي‭ ‬فرنسا‭.‬

والتقت‭ ‬الصحيفة‭ ‬مع‭ ‬مهربين‭ ‬يعملون‭ ‬من‭ ‬مدن‭ ‬مثل‭ ‬إسطنبول‭ ‬وكاليه‭ ‬ودنكيرك،‭ ‬الذين‭ ‬روجوا‭ ‬لبريطانيا‭ ‬باعتبارها‭ ‬الوجهة‭ ‬المثالية‭ ‬لطالبي‭ ‬اللجوء،‭ ‬مؤكدين‭ ‬أن‭ ‬العمل‭ ‬في‭ ‬الاقتصاد‭ ‬غير‭ ‬الرسمي‭ ‬سهل،‭ ‬وأن‭ ‬المهاجرين‭ ‬يمكنهم‭ ‬العثور‭ ‬على‭ ‬وظائف‭ ‬بسرعة،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬يتم‭ ‬تأمين‭ ‬سكن‭ ‬مجاني‭ ‬لهم‭ ‬في‭ ‬فنادق‭ ‬الحكومة‭.‬

وقال‭ ‬أحد‭ ‬المهربين‭ ‬في‭ ‬إسطنبول‭: ‬‮«‬الحياة‭ ‬في‭ ‬إنجلترا‭ ‬جيدة‭. ‬الوصول‭ ‬إليها‭ ‬سهل‭ ‬جدًا،‭ ‬وكل‭ ‬ما‭ ‬تحتاج‭ ‬إليه‭ ‬هو‭ ‬هاتف‭ ‬ودراجة‮»‬‭. ‬وأضاف‭ ‬مهرب‭ ‬آخر‭ ‬في‭ ‬كاليه‭: ‬‮«‬الشرطة‭ ‬ستأخذك‭ ‬إلى‭ ‬فندق،‭ ‬وستحصل‭ ‬على‭ ‬طعام‭ ‬ومسكن،‭ ‬وستتمكن‭ ‬من‭ ‬العمل‭ ‬بسهولة‭. ‬كل‭ ‬ما‭ ‬تحتاج‭ ‬إليه‭ ‬هو‭ ‬هاتف‭ ‬ودراجة‮»‬‭.‬

وأظهر‭ ‬التحقيق‭ ‬أن‭ ‬المهاجرين‭ ‬يشاركون‭ ‬الدراجات‭ ‬العادية‭ ‬والكهربائية،‭ ‬وبعضها‭ ‬معدّل‭ ‬لتجاوز‭ ‬الحد‭ ‬القانوني‭ ‬للسرعة‭. ‬كما‭ ‬كشف‭ ‬عن‭ ‬أن‭ ‬العديد‭ ‬منهم‭ ‬يعملون‭ ‬باستخدام‭ ‬حسابات‭ ‬توصيل‭ ‬مستأجرة‭ ‬من‭ ‬مهاجرين‭ ‬آخرين،‭ ‬مقابل‭ ‬75‭ ‬إلى‭ ‬100‭ ‬جنيه‭ ‬إسترليني‭ ‬أسبوعيًا‭.‬

وقال‭ ‬أحد‭ ‬المقيمين‭ ‬في‭ ‬فندق‭ ‬بلندن‭: ‬‮«‬جميع‭ ‬من‭ ‬في‭ ‬الفندق‭ ‬تقريبًا‭ ‬يعملون‭ ‬في‭ ‬توصيل‭ ‬الطعام‭ ‬لسداد‭ ‬ديون‭ ‬عبور‭ ‬القناة‮»‬‭. ‬وأضاف‭ ‬آخر‭: ‬‮«‬أدفع‭ ‬70‭ ‬جنيهاً‭ ‬أسبوعياً‭ ‬لاستئجار‭ ‬حساب‭ ‬توصيل،‭ ‬وأرسل‭ ‬حوالي‭ ‬300‭ ‬جنيه‭ ‬شهرياً‭ ‬إلى‭ ‬عائلتي‭ ‬في‭ ‬بلدي‮»‬‭.‬

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