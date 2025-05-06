لأول مرة في العالم.. استئصال ورم في العمود الفقري عبر العين

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وأجريت‭ ‬العملية‭ ‬الجراحية‭ ‬لمريضة‭ ‬تبلغ‭ ‬من‭ ‬العمر‭ ‬19‭ ‬عاما‭ ‬تدعى‭ ‬كارلا‭ ‬فلوريس‭. ‬وتفتح‭ ‬هذه‭ ‬العملية‭ ‬المعقدة‭ ‬التي‭ ‬تتطلب‭ ‬دقة‭ ‬عالية‭ ‬طرقا‭ ‬جديدة‭ ‬لعلاج‭ ‬الأورام‭ ‬الصعبة‭. ‬وقد‭ ‬نُشر‭ ‬خبر‭ ‬نجاح‭ ‬العملية‭ ‬في‭ ‬صحيفة‭ ‬‮«‬واشنطن‭ ‬بوست‮»‬‭ ‬الأمريكية‭.‬

كانت‭ ‬كارلا‭ ‬فلوريس‭ ‬قد‭ ‬خضعت‭ ‬سابقا‭ ‬لعمليتين‭ ‬جراحيتين‭ ‬استغرقت‭ ‬كل‭ ‬منهما‭ ‬14‭ ‬ساعة‭ ‬لإزالة‭ ‬ورم‭ ‬نادر‭ ‬في‭ ‬الدماغ‭ ‬يُعرف‭ ‬بالكوردوما‭ (‬ورم‭ ‬حبلي‭) ‬بحجم‭ ‬بيضة‭ ‬دجاجة‭. ‬لكن‭ ‬الأطباء‭ ‬اكتشفوا‭ ‬ورما‭ ‬آخر‭ ‬من‭ ‬النوع‭ ‬نفسه‭ ‬يضغط‭ ‬على‭ ‬الحبل‭ ‬الشوكي‭ ‬عند‭ ‬قاعدة‭ ‬الجمجمة‭. ‬وانطوت‭ ‬الطرق‭ ‬التقليدية‭ ‬للوصول‭ ‬إليه‭ ‬عبر‭ ‬الرقبة‭ ‬أو‭ ‬الأنف‭ ‬أو‭ ‬الفم‭ ‬على‭ ‬مخاطر‭ ‬عالية‭ ‬بسبب‭ ‬خطر‭ ‬العدوى‭ ‬وضعف‭ ‬الرؤية‭ ‬الجراحية؛‭ ‬لذا‭ ‬قرر‭ ‬الفريق‭ ‬الطبي‭ ‬بقيادة‭ ‬جراح‭ ‬الأعصاب‭ ‬محمد‭ ‬لبيب‭ ‬اتباع‭ ‬طريقة‭ ‬مبتكرة،‭ ‬هي‭ ‬الوصول‭ ‬إلى‭ ‬الورم‭ ‬عبر‭ ‬محجر‭ ‬العين‭ ‬الأيسر،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬أطلق‭ ‬عليه‭ ‬اسم‭ ‬‮«‬المنخر‭ ‬الثالث‮»‬‭.‬

واستغرقت‭ ‬العملية‭ ‬الجديدة‭ ‬19‭ ‬ساعة‭. ‬وقام‭ ‬الجراحون‭ ‬بتحريك‭ ‬مقلة‭ ‬عين‭ ‬فلوريس‭ ‬بضعة‭ ‬مليمترات،‭ ‬مع‭ ‬حمايتها‭ ‬بواق‭ ‬للقرنية‭. ‬ثم‭ ‬استخدموا‭ ‬المثقاب‭ ‬الجراحي‭ ‬لإزالة‭ ‬عظام‭ ‬المحجر‭ ‬والفك‭ ‬العلوي،‭ ‬ما‭ ‬سمح‭ ‬بالوصول‭ ‬إلى‭ ‬الورم‭. ‬وبالعمل‭ ‬عبر‭ ‬فتحتي‭ ‬الأنف‭ ‬ومحجر‭ ‬العين‭ ‬أزالوا‭ ‬الورم‭ ‬تدريجيا‭ ‬باستخدام‭ ‬المناظير‭ ‬وأدوات‭ ‬التشريح‭. ‬كما‭ ‬لو‭ ‬أن‭ ‬صائغا‭ ‬يحاول‭ ‬تفكيك‭ ‬آلية‭ ‬معقدة،‭ ‬حيث‭ ‬قد‭ ‬تؤدي‭ ‬أي‭ ‬حركة‭ ‬خاطئة‭ ‬إلى‭ ‬كسر‭ ‬كل‭ ‬شيء،‭ ‬وهكذا‭ ‬كانت‭ ‬مهمتهم‭ ‬بالقرب‭ ‬من‭ ‬الحبل‭ ‬الشوكي‭.‬

وبعد‭ ‬يومين،‭ ‬أعاد‭ ‬جراح‭ ‬التجميل‭ ‬كالبيشا‭ ‬واخاريا‭ ‬بناء‭ ‬وجه‭ ‬فلوريس‭ ‬باستخدام‭ ‬طعوم‭ ‬عظمية‭ ‬مأخوذة‭ ‬من‭ ‬فخذها‭ ‬وصفائح‭ ‬تيتانيوم‭ ‬وشبكة‭ ‬جراحية‭. ‬وبعد‭ ‬ستة‭ ‬أسابيع‭ ‬بدأت‭ ‬المريضة‭ ‬العلاج‭ ‬بالبروتونات،‭ ‬بصفته‭ ‬أحد‭ ‬أحدث‭ ‬أساليب‭ ‬العلاج‭ ‬الإشعاعي‭ ‬لتدمير‭ ‬أي‭ ‬خلايا‭ ‬ورمية‭ ‬متبقية‭. ‬وبعد‭ ‬مرور‭ ‬عام‭ ‬أظهر‭ ‬التصوير‭ ‬بالرنين‭ ‬المغناطيسي‭ ‬عدم‭ ‬وجود‭ ‬أي‭ ‬انتكاسة‭. ‬وترتدي‭ ‬فلوريس‭ ‬طوقا‭ ‬عنقيا‭ ‬وتأمل‭ ‬العودة‭ ‬إلى‭ ‬عملها‭ ‬لتوفير‭ ‬مال‭ ‬يمكّنها‭ ‬من‭ ‬دراسة‭ ‬فن‭ ‬العناية‭ ‬بالأظافر‭ ‬وفتح‭ ‬صالونها‭ ‬الخاص‭.‬