ثلاثيــة قــاتلــة مــن غـــوردون
وأحرز غوردون ثلاثيته الحاسمة من مسافة 25 قدما قبل أربع ثوان فقط من النهاية، مانحا الفوز لناغتس على الرغم من أن ثاندر كان متقدما بفارق وصل إلى 14 نقطة في الربع الثالث على أرضه في قاعة «بايكوم سنتر» في أوكلاهوما سيتي. وعلى الرغم من استمرار تقدم أوكلاهوما بفارق مريح خلال معظم الربع الأخير، قلّص يوكيتش الفارق وسجّل 18 نقطة في هذا الربع ليقلب النتيجة. وأنهى يوكيتش المتوّج بلقب أفضل لاعب في الدوري ثلاث مرات، المباراة برصيد 42 نقطة، إلى جانب 22 متابعة وست تمريرات حاسمة وصدّتين. وندم أوكلاهوما على رميتين حرّتين أضاعهما شيت هولمغرين قبل 10 ثوان من النهاية حين كانت النتيجة تشير إلى تقدم فريقه 119-118.
واستغل دنفر الفرصة وردّ سريعا بهجمة أخيرة أنهاها غوردون بثلاثيته القاتلة.
وأشاد المدرب المؤقت لدنفر ديفيد أديلمان، بأداء غوردون المتكامل الذي أنهى اللقاء بـ22 نقطة و14 متابعة، قائلا «أنا أنظر إلى تحكمه بالكرة، مسؤوليته وقيادته... إنه رمز لفريق دنفر وروحه. من الرائع رؤيته يعيش لحظة كهذه».
وقال غوردون من جانبه إن هدوء الفريق تحت الضغط ساعدهم على الفوز «الكثير من اللاعبين قدّموا أداء كبيرا. تحلّينا بالثبات والإيمان بأننا سنفوز مهما كانت الظروف».
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