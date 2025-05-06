ثلاثيــة قــاتلــة مــن غـــوردون

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وأحرز‭ ‬غوردون‭ ‬ثلاثيته‭ ‬الحاسمة‭ ‬من‭ ‬مسافة‭ ‬25‭ ‬قدما‭ ‬قبل‭ ‬أربع‭ ‬ثوان‭ ‬فقط‭ ‬من‭ ‬النهاية،‭ ‬مانحا‭ ‬الفوز‭ ‬لناغتس‭ ‬على‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬ثاندر‭ ‬كان‭ ‬متقدما‭ ‬بفارق‭ ‬وصل‭ ‬إلى‭ ‬14‭ ‬نقطة‭ ‬في‭ ‬الربع‭ ‬الثالث‭ ‬على‭ ‬أرضه‭ ‬في‭ ‬قاعة‭ ‬‮«‬بايكوم‭ ‬سنتر‮»‬‭ ‬في‭ ‬أوكلاهوما‭ ‬سيتي‭. ‬وعلى‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬استمرار‭ ‬تقدم‭ ‬أوكلاهوما‭ ‬بفارق‭ ‬مريح‭ ‬خلال‭ ‬معظم‭ ‬الربع‭ ‬الأخير،‭ ‬قلّص‭ ‬يوكيتش‭ ‬الفارق‭ ‬وسجّل‭ ‬18‭ ‬نقطة‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الربع‭ ‬ليقلب‭ ‬النتيجة‭. ‬وأنهى‭ ‬يوكيتش‭ ‬المتوّج‭ ‬بلقب‭ ‬أفضل‭ ‬لاعب‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬ثلاث‭ ‬مرات،‭ ‬المباراة‭ ‬برصيد‭ ‬42‭ ‬نقطة،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬22‭ ‬متابعة‭ ‬وست‭ ‬تمريرات‭ ‬حاسمة‭ ‬وصدّتين‭. ‬وندم‭ ‬أوكلاهوما‭ ‬على‭ ‬رميتين‭ ‬حرّتين‭ ‬أضاعهما‭ ‬شيت‭ ‬هولمغرين‭ ‬قبل‭ ‬10‭ ‬ثوان‭ ‬من‭ ‬النهاية‭ ‬حين‭ ‬كانت‭ ‬النتيجة‭ ‬تشير‭ ‬إلى‭ ‬تقدم‭ ‬فريقه‭ ‬119‭-‬118‭.‬

واستغل‭ ‬دنفر‭ ‬الفرصة‭ ‬وردّ‭ ‬سريعا‭ ‬بهجمة‭ ‬أخيرة‭ ‬أنهاها‭ ‬غوردون‭ ‬بثلاثيته‭ ‬القاتلة‭.‬

وأشاد‭ ‬المدرب‭ ‬المؤقت‭ ‬لدنفر‭ ‬ديفيد‭ ‬أديلمان،‭ ‬بأداء‭ ‬غوردون‭ ‬المتكامل‭ ‬الذي‭ ‬أنهى‭ ‬اللقاء‭ ‬بـ22‭ ‬نقطة‭ ‬و14‭ ‬متابعة،‭ ‬قائلا‭ ‬‮«‬أنا‭ ‬أنظر‭ ‬إلى‭ ‬تحكمه‭ ‬بالكرة،‭ ‬مسؤوليته‭ ‬وقيادته‭... ‬إنه‭ ‬رمز‭ ‬لفريق‭ ‬دنفر‭ ‬وروحه‭. ‬من‭ ‬الرائع‭ ‬رؤيته‭ ‬يعيش‭ ‬لحظة‭ ‬كهذه‮»‬‭.‬

وقال‭ ‬غوردون‭ ‬من‭ ‬جانبه‭ ‬إن‭ ‬هدوء‭ ‬الفريق‭ ‬تحت‭ ‬الضغط‭ ‬ساعدهم‭ ‬على‭ ‬الفوز‭ ‬‮«‬الكثير‭ ‬من‭ ‬اللاعبين‭ ‬قدّموا‭ ‬أداء‭ ‬كبيرا‭. ‬تحلّينا‭ ‬بالثبات‭ ‬والإيمان‭ ‬بأننا‭ ‬سنفوز‭ ‬مهما‭ ‬كانت‭ ‬الظروف‮»‬‭.‬