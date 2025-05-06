  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
امريكا      اوروبا      عرب      اسيا      افريقيا   
ثلاثيــة قــاتلــة مــن غـــوردون

ثلاثيــة قــاتلــة مــن غـــوردون

2025-05-06 07:03:56
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) لوس‭ ‬أنجلوس‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬سجّل‭ ‬آرون‭ ‬غوردون‭ ‬ثلاثية‭ ‬قاتلة‭ ‬في‭ ‬اللحظات‭ ‬الأخيرة‭ ‬وقدّم‭ ‬الصربي‭ ‬نيكولا‭ ‬يوكيتش‭ ‬أداء‭ ‬استثنائيا‭ ‬في‭ ‬فوز‭ ‬فريقهما‭ ‬دنفر‭ ‬ناغتس‭ ‬على‭ ‬أوكلاهوما‭ ‬سيتي‭ ‬ثاندر‭ ‬121‭-‬119،‭ ‬في‭ ‬افتتاح‭ ‬سلسلة‭ ‬نصف‭ ‬نهائي‭ ‬المنطقة‭ ‬الغربية‭ ‬في‭ ‬دوري‭ ‬كرة‭ ‬السلة‭ ‬الأمريكي‭ ‬للمحترفين‭ ‬‮«‬أن‭ ‬بي‭ ‬ايه‮»‬‭.‬

وأحرز‭ ‬غوردون‭ ‬ثلاثيته‭ ‬الحاسمة‭ ‬من‭ ‬مسافة‭ ‬25‭ ‬قدما‭ ‬قبل‭ ‬أربع‭ ‬ثوان‭ ‬فقط‭ ‬من‭ ‬النهاية،‭ ‬مانحا‭ ‬الفوز‭ ‬لناغتس‭ ‬على‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬ثاندر‭ ‬كان‭ ‬متقدما‭ ‬بفارق‭ ‬وصل‭ ‬إلى‭ ‬14‭ ‬نقطة‭ ‬في‭ ‬الربع‭ ‬الثالث‭ ‬على‭ ‬أرضه‭ ‬في‭ ‬قاعة‭ ‬‮«‬بايكوم‭ ‬سنتر‮»‬‭ ‬في‭ ‬أوكلاهوما‭ ‬سيتي‭. ‬وعلى‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬استمرار‭ ‬تقدم‭ ‬أوكلاهوما‭ ‬بفارق‭ ‬مريح‭ ‬خلال‭ ‬معظم‭ ‬الربع‭ ‬الأخير،‭ ‬قلّص‭ ‬يوكيتش‭ ‬الفارق‭ ‬وسجّل‭ ‬18‭ ‬نقطة‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الربع‭ ‬ليقلب‭ ‬النتيجة‭. ‬وأنهى‭ ‬يوكيتش‭ ‬المتوّج‭ ‬بلقب‭ ‬أفضل‭ ‬لاعب‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬ثلاث‭ ‬مرات،‭ ‬المباراة‭ ‬برصيد‭ ‬42‭ ‬نقطة،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬22‭ ‬متابعة‭ ‬وست‭ ‬تمريرات‭ ‬حاسمة‭ ‬وصدّتين‭. ‬وندم‭ ‬أوكلاهوما‭ ‬على‭ ‬رميتين‭ ‬حرّتين‭ ‬أضاعهما‭ ‬شيت‭ ‬هولمغرين‭ ‬قبل‭ ‬10‭ ‬ثوان‭ ‬من‭ ‬النهاية‭ ‬حين‭ ‬كانت‭ ‬النتيجة‭ ‬تشير‭ ‬إلى‭ ‬تقدم‭ ‬فريقه‭ ‬119‭-‬118‭.‬

واستغل‭ ‬دنفر‭ ‬الفرصة‭ ‬وردّ‭ ‬سريعا‭ ‬بهجمة‭ ‬أخيرة‭ ‬أنهاها‭ ‬غوردون‭ ‬بثلاثيته‭ ‬القاتلة‭.‬

وأشاد‭ ‬المدرب‭ ‬المؤقت‭ ‬لدنفر‭ ‬ديفيد‭ ‬أديلمان،‭ ‬بأداء‭ ‬غوردون‭ ‬المتكامل‭ ‬الذي‭ ‬أنهى‭ ‬اللقاء‭ ‬بـ22‭ ‬نقطة‭ ‬و14‭ ‬متابعة،‭ ‬قائلا‭ ‬‮«‬أنا‭ ‬أنظر‭ ‬إلى‭ ‬تحكمه‭ ‬بالكرة،‭ ‬مسؤوليته‭ ‬وقيادته‭... ‬إنه‭ ‬رمز‭ ‬لفريق‭ ‬دنفر‭ ‬وروحه‭. ‬من‭ ‬الرائع‭ ‬رؤيته‭ ‬يعيش‭ ‬لحظة‭ ‬كهذه‮»‬‭.‬

وقال‭ ‬غوردون‭ ‬من‭ ‬جانبه‭ ‬إن‭ ‬هدوء‭ ‬الفريق‭ ‬تحت‭ ‬الضغط‭ ‬ساعدهم‭ ‬على‭ ‬الفوز‭ ‬‮«‬الكثير‭ ‬من‭ ‬اللاعبين‭ ‬قدّموا‭ ‬أداء‭ ‬كبيرا‭. ‬تحلّينا‭ ‬بالثبات‭ ‬والإيمان‭ ‬بأننا‭ ‬سنفوز‭ ‬مهما‭ ‬كانت‭ ‬الظروف‮»‬‭.‬

MENAFN06052025000055011008ID1109515659

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

Category

Comments

No comment

Tags

Label

آخر الأخبار

البحث