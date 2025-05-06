وفاة متسابقين في سباق للدراجات النارية
وتلقى أوين جينر، وشين ريتشاردسون، العلاج في موقع الحادث، لكنهما توفيا لاحقا، بعد سقوط 11 متسابقا عند المنعطف الأول في مضمار سباق أولتون بارك في مقاطعة تشيشاير الإنجليزية.
كما تعرض دراج ثالث هو توم تونستول، «لإصابات بالغة في الظهر والبطن»، حسبما أفادت وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا).
وكان الثنائي الراحل يشاركان في بطولة (كواترو جروب سوبر سبورت) البريطانية، التي نظمها فريق موتورسبورت فيجن ريسينج، والذي انسحب من السباق مع وصول فرق طبية لمساعدة المصابين.
وتم نقل جينر إلى المركز الطبي للحلبة وتلقى المزيد من العلاج الإنعاشي، لكنه توفي متأثرا بإصابة بالغة في الرأس، وفقا للجنة المنظمة، التي أضافت أنه تم نقل ريتشاردسون، الذي أعلن أصدقاؤه أنه أب لعائلة صغيرة، ووصف نفسه عبر الإنترنت بأنه «مجرد متسابق من نيوزيلندا يسعى وراء أحلامه ويشارك في السباقات»، إلى المركز الطبي مصابا بإصابات بالغة في الصدر، لكنه توفي أثناء نقله إلى مستشفى رويال ستوك الجامعي.
وعولج خمسة دراجين آخرين في المركز الطبي بعد تعرضهم لإصابات طفيفة، لكنهم لم يحتاجوا إلى علاج في المستشفى.
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