وفاة متسابقين في سباق للدراجات النارية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وتلقى‭ ‬أوين‭ ‬جينر،‭ ‬وشين‭ ‬ريتشاردسون،‭ ‬العلاج‭ ‬في‭ ‬موقع‭ ‬الحادث،‭ ‬لكنهما‭ ‬توفيا‭ ‬لاحقا،‭ ‬بعد‭ ‬سقوط‭ ‬11‭ ‬متسابقا‭ ‬عند‭ ‬المنعطف‭ ‬الأول‭ ‬في‭ ‬مضمار‭ ‬سباق‭ ‬أولتون‭ ‬بارك‭ ‬في‭ ‬مقاطعة‭ ‬تشيشاير‭ ‬الإنجليزية‭.‬

كما‭ ‬تعرض‭ ‬دراج‭ ‬ثالث‭ ‬هو‭ ‬توم‭ ‬تونستول،‭ ‬‮«‬لإصابات‭ ‬بالغة‭ ‬في‭ ‬الظهر‭ ‬والبطن‮»‬،‭ ‬حسبما‭ ‬أفادت‭ ‬وكالة‭ ‬الأنباء‭ ‬البريطانية‭ (‬بي‭ ‬أيه‭ ‬ميديا‭).‬

وكان‭ ‬الثنائي‭ ‬الراحل‭ ‬يشاركان‭ ‬في‭ ‬بطولة‭ (‬كواترو‭ ‬جروب‭ ‬سوبر‭ ‬سبورت‭) ‬البريطانية،‭ ‬التي‭ ‬نظمها‭ ‬فريق‭ ‬موتورسبورت‭ ‬فيجن‭ ‬ريسينج،‭ ‬والذي‭ ‬انسحب‭ ‬من‭ ‬السباق‭ ‬مع‭ ‬وصول‭ ‬فرق‭ ‬طبية‭ ‬لمساعدة‭ ‬المصابين‭.‬

وتم‭ ‬نقل‭ ‬جينر‭ ‬إلى‭ ‬المركز‭ ‬الطبي‭ ‬للحلبة‭ ‬وتلقى‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬العلاج‭ ‬الإنعاشي،‭ ‬لكنه‭ ‬توفي‭ ‬متأثرا‭ ‬بإصابة‭ ‬بالغة‭ ‬في‭ ‬الرأس،‭ ‬وفقا‭ ‬للجنة‭ ‬المنظمة،‭ ‬التي‭ ‬أضافت‭ ‬أنه‭ ‬تم‭ ‬نقل‭ ‬ريتشاردسون،‭ ‬الذي‭ ‬أعلن‭ ‬أصدقاؤه‭ ‬أنه‭ ‬أب‭ ‬لعائلة‭ ‬صغيرة،‭ ‬ووصف‭ ‬نفسه‭ ‬عبر‭ ‬الإنترنت‭ ‬بأنه‭ ‬‮«‬مجرد‭ ‬متسابق‭ ‬من‭ ‬نيوزيلندا‭ ‬يسعى‭ ‬وراء‭ ‬أحلامه‭ ‬ويشارك‭ ‬في‭ ‬السباقات‮»‬،‭ ‬إلى‭ ‬المركز‭ ‬الطبي‭ ‬مصابا‭ ‬بإصابات‭ ‬بالغة‭ ‬في‭ ‬الصدر،‭ ‬لكنه‭ ‬توفي‭ ‬أثناء‭ ‬نقله‭ ‬إلى‭ ‬مستشفى‭ ‬رويال‭ ‬ستوك‭ ‬الجامعي‭.‬

وعولج‭ ‬خمسة‭ ‬دراجين‭ ‬آخرين‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الطبي‭ ‬بعد‭ ‬تعرضهم‭ ‬لإصابات‭ ‬طفيفة،‭ ‬لكنهم‭ ‬لم‭ ‬يحتاجوا‭ ‬إلى‭ ‬علاج‭ ‬في‭ ‬المستشفى‭. ‬