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إنتر يتأهــل إلـــى النهــــائي

إنتر يتأهــل إلـــى النهــــائي

2025-05-06 07:03:22
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) ميلانو‭ ‬ ‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬قلب‭ ‬إنتر‭ ‬الإيطالي‭ ‬تأخره‭ ‬من‭ ‬3‭-‬2‭ ‬قبل‭ ‬لحظات‭ ‬من‭ ‬نهاية‭ ‬الوقت‭ ‬الأصلي‭ ‬إلى‭ ‬فوز‭ ‬4‭-‬3‭ ‬على‭ ‬ضيفه‭ ‬برشلونة‭ ‬الإسباني‭ ‬بعد‭ ‬التمديد،‭ ‬ليتأهل‭ ‬إلى‭ ‬نهائي‭ ‬دوري‭ ‬أبطال‭ ‬أوروبا‭ ‬لكرة‭ ‬القدم،‭ ‬بعد‭ ‬تعادل‭ ‬الفريقين‭ ‬3‭-‬3‭ ‬ذهابا‭.‬

وبعدما‭ ‬تقدم‭ ‬انتر‭ ‬الذي‭ ‬خرج‭ ‬من‭ ‬نصف‭ ‬نهائي‭ ‬كأس‭ ‬إيطاليا‭ ‬وتراجعت‭ ‬آماله‭ ‬بإحراز‭ ‬لقب‭ ‬الدوري‭ ‬المحلي‭ ‬بهدفين‭ ‬عبر‭ ‬هدافه‭ ‬الارجنتيني‭ ‬لاوتارو‭ ‬مارتينيس‭ (‬21‭) ‬والتركي‭ ‬هاكان‭ ‬تشالهان‭ ‬أوغلو‭ (‬45+1‭ ‬من‭ ‬ركلة‭ ‬جزاء‭)‬،‭ ‬رد‭ ‬برشلونة‭ ‬بقوة‭ ‬في‭ ‬الشوط‭ ‬الثاني‭ ‬بثلاثية‭ ‬حملت‭ ‬توقيع‭ ‬إريك‭ ‬غارسيا‭ (‬54‭) ‬وداني‭ ‬اولمو‭ (‬60‭) ‬والبرازيلي‭ ‬رافينيا‭ (‬88‭).‬

وفرض‭ ‬فرانشيسكو‭ ‬أتشيربي‭ ‬التمديد‭ ‬بهدف‭ ‬قاتل‭ (‬90+3‭)‬،‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يسجل‭ ‬دافيدي‭ ‬فراتيزي‭ ‬هدف‭ ‬التأهل‭ ‬بعد‭ ‬التمديد‭ (‬99‭). ‬

وينتظر‭ ‬انتر‭ ‬الآن‭ ‬الفائز‭ ‬بين‭ ‬باريس‭ ‬سان‭ ‬جرمان‭ ‬الفرنسي‭ ‬وأرسنال‭ ‬الإنكليزي‭ (‬فاز‭ ‬سان‭ ‬جرمان‭ ‬ذهابا‭ ‬1‭-‬0‭ ‬على‭ ‬ملعب‭ ‬الإمارات‭)‬،‭ ‬في‭ ‬النهائي‭ ‬المقرر‭ ‬على‭ ‬ملعب‭ ‬أليانتس‭ ‬أرينا‭ ‬في‭ ‬ميونيخ‭ ‬في‭ ‬31‭ ‬مايو‭.‬

وبدأ‭ ‬برشلونة‭ ‬ضاغطا‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬أفضلية‭ ‬الاستحواذ‭ ‬له،‭ ‬فيما‭ ‬عمد‭ ‬أصحاب‭ ‬الأرض‭ ‬الى‭ ‬اعتماد‭ ‬الخطوط‭ ‬المتقدمة‭ ‬في‭ ‬سعيه‭ ‬لاستغلال‭ ‬أي‭ ‬هفوة‭ ‬من‭ ‬دفاع‭ ‬النادي‭ ‬الكاتالوني‭.‬

وما‭ ‬هي‭ ‬ثوان‭ ‬حتى‭ ‬عاقب‭ ‬انتر‭ ‬خصمه‭ ‬إثر‭ ‬هفوة‭ ‬دفاعية‭ ‬قاتلة،‭ ‬عندما‭ ‬سرق‭ ‬فيديريكو‭ ‬ديماركو‭ ‬الكرة‭ ‬ومررها‭ ‬الى‭ ‬الهولندي‭ ‬نزل‭ ‬دومفريس‭ ‬الذي‭ ‬عكسها‭ ‬ببراعة‭ ‬الى‭ ‬مارتينيس‭ ‬المنفرد‭ ‬بالمرمى‭ ‬فأسكنها‭ ‬بسهولة‭ ‬داخل‭ ‬الشباك‭ (‬21‭).‬

ونجح‭ ‬انتر‭ ‬في‭ ‬انتزاع‭ ‬تقدم‭ ‬ثمين‭ ‬قبل‭ ‬نهاية‭ ‬الشوط‭ ‬الاول‭ ‬عندما‭ ‬احتُسبت‭ ‬ركلة‭ ‬جزاء‭ ‬اثر‭ ‬عرقلة‭ ‬من‭ ‬باو‭ ‬كوبارسي‭ ‬على‭ ‬مارتينيس،‭ ‬احتج‭ ‬عليها‭ ‬برشلونة‭ ‬كثيرا‭ ‬لكن‭ ‬الحكم‭ ‬أكدها‭ ‬بعد‭ ‬العودة‭ ‬الى‭ ‬الفار‭ ‬فانبرى‭ ‬تشالهان‭ ‬أوغلو‭ ‬لها‭ ‬بنجاح‭ (‬44‭).‬

واستهل‭ ‬برشلونة‭ ‬الشوط‭ ‬الثاني‭ ‬مندفعا‭ ‬نحو‭ ‬الامام،‭ ‬وأسفر‭ ‬ضغطه‭ ‬عن‭ ‬تقليص‭ ‬النتيجة‭ ‬بعد‭ ‬سلسلة‭ ‬تمريرات‭ ‬أفضت‭ ‬الى‭ ‬عرضية‭ ‬من‭ ‬مارتين‭ ‬عبرت‭ ‬في‭ ‬عمق‭ ‬منطقة‭ ‬انتر‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يسددها‭ ‬غارسيا‭ ‬‮«‬نصف‭ ‬على‭ ‬طاير‮»‬‭ ‬في‭ ‬الشباك‭ (‬54‭). ‬وتواصل‭ ‬ضغط‭ ‬برشلونة‭ ‬الذي‭ ‬أسفر‭ ‬عن‭ ‬فرض‭ ‬التعادل‭ ‬فلعب‭ ‬مارتين‭ ‬مجددا‭ ‬دورا‭ ‬محوريا‭ ‬عندما‭ ‬مرر‭ ‬كرة‭ ‬متقنة‭ ‬نحو‭ ‬القائم‭ ‬الثاني‭ ‬تابعها‭ ‬أولمو‭ ‬برأسه‭ ‬في‭ ‬المرمى‭ (‬60‭).‬

واقتنص‭ ‬العملاق‭ ‬الكاتالوني‭ ‬هدف‭ ‬التقدم‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬رافينيا‭ ‬إثر‭ ‬تمريرة‭ ‬من‭ ‬بيدري،‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يسدد‭ ‬البرازيلي‭ ‬كرة‭ ‬قوية‭ ‬تصدى‭ ‬لها‭ ‬سومر‭ ‬في‭ ‬المحاولة‭ ‬الاولى‭ ‬قبل‭ ‬ان‭ ‬يتبعها‭ ‬بتسديدة‭ ‬ثانية‭ ‬في‭ ‬المرمى‭ (‬88‭).‬

وبعد‭ ‬لحظات‭ ‬من‭ ‬إصابة‭ ‬جمال‭ ‬القائم‭ (‬90+2‭) ‬أبى‭ ‬انتر‭ ‬الاستسلام‭ ‬في‭ ‬سيناريو‭ ‬مشابه‭ ‬لمواجهة‭ ‬الذهاب،‭ ‬واقتنص‭ ‬التعادل‭ ‬إثر‭ ‬هفوة‭ ‬دفاعية‭ ‬أخرى‭ ‬استغلها‭ ‬دومفريس‭ ‬الذي‭ ‬عكسها‭ ‬الى‭ ‬أتشيربي‭ ‬الموجود‭ ‬داخل‭ ‬المنطقة‭ ‬فسددها‭ ‬في‭ ‬أعلى‭ ‬المرمى‭ ‬متجاوزا‭ ‬الرقابة‭ ‬الدفاعية‭ (‬93+3‭).‬

وانتزع‭ ‬انتر‭ ‬هدف‭ ‬التأهل‭ ‬في‭ ‬مستهل‭ ‬الشوط‭ ‬الاضافي‭ ‬الاول‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬فراتيزي‭ ‬من‭ ‬تسديدة‭ ‬قريبة‭ (‬99‭).‬

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