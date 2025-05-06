إنتر يتأهــل إلـــى النهــــائي

إنتر يتأهــل إلـــى النهــــائي
وبعدما تقدم انتر الذي خرج من نصف نهائي كأس إيطاليا وتراجعت آماله بإحراز لقب الدوري المحلي بهدفين عبر هدافه الارجنتيني لاوتارو مارتينيس (21) والتركي هاكان تشالهان أوغلو (45+1 من ركلة جزاء)، رد برشلونة بقوة في الشوط الثاني بثلاثية حملت توقيع إريك غارسيا (54) وداني اولمو (60) والبرازيلي رافينيا (88).
وفرض فرانشيسكو أتشيربي التمديد بهدف قاتل (90+3)، قبل أن يسجل دافيدي فراتيزي هدف التأهل بعد التمديد (99).
وينتظر انتر الآن الفائز بين باريس سان جرمان الفرنسي وأرسنال الإنكليزي (فاز سان جرمان ذهابا 1-0 على ملعب الإمارات)، في النهائي المقرر على ملعب أليانتس أرينا في ميونيخ في 31 مايو.
وبدأ برشلونة ضاغطا في ظل أفضلية الاستحواذ له، فيما عمد أصحاب الأرض الى اعتماد الخطوط المتقدمة في سعيه لاستغلال أي هفوة من دفاع النادي الكاتالوني.
وما هي ثوان حتى عاقب انتر خصمه إثر هفوة دفاعية قاتلة، عندما سرق فيديريكو ديماركو الكرة ومررها الى الهولندي نزل دومفريس الذي عكسها ببراعة الى مارتينيس المنفرد بالمرمى فأسكنها بسهولة داخل الشباك (21).
ونجح انتر في انتزاع تقدم ثمين قبل نهاية الشوط الاول عندما احتُسبت ركلة جزاء اثر عرقلة من باو كوبارسي على مارتينيس، احتج عليها برشلونة كثيرا لكن الحكم أكدها بعد العودة الى الفار فانبرى تشالهان أوغلو لها بنجاح (44).
واستهل برشلونة الشوط الثاني مندفعا نحو الامام، وأسفر ضغطه عن تقليص النتيجة بعد سلسلة تمريرات أفضت الى عرضية من مارتين عبرت في عمق منطقة انتر قبل أن يسددها غارسيا «نصف على طاير» في الشباك (54). وتواصل ضغط برشلونة الذي أسفر عن فرض التعادل فلعب مارتين مجددا دورا محوريا عندما مرر كرة متقنة نحو القائم الثاني تابعها أولمو برأسه في المرمى (60).
واقتنص العملاق الكاتالوني هدف التقدم عن طريق رافينيا إثر تمريرة من بيدري، قبل أن يسدد البرازيلي كرة قوية تصدى لها سومر في المحاولة الاولى قبل ان يتبعها بتسديدة ثانية في المرمى (88).
وبعد لحظات من إصابة جمال القائم (90+2) أبى انتر الاستسلام في سيناريو مشابه لمواجهة الذهاب، واقتنص التعادل إثر هفوة دفاعية أخرى استغلها دومفريس الذي عكسها الى أتشيربي الموجود داخل المنطقة فسددها في أعلى المرمى متجاوزا الرقابة الدفاعية (93+3).
وانتزع انتر هدف التأهل في مستهل الشوط الاضافي الاول عن طريق فراتيزي من تسديدة قريبة (99).
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