  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
امريكا      اوروبا      عرب      اسيا      افريقيا   
القبض على عربي الجنسية لقيامه بعمليات نصب واحتيال

القبض على عربي الجنسية لقيامه بعمليات نصب واحتيال

2025-05-06 07:03:00
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) تمكنت‭ ‬إدارة‭ ‬مكافحة‭ ‬الجرائم‭ ‬الاقتصادية‭ ‬بالإدارة‭ ‬العامة‭ ‬لمكافحة‭ ‬الفساد‭ ‬والأمن‭ ‬الاقتصادي‭ ‬والالكتروني‭ ‬من‭ ‬القبض‭ ‬على‭ ‬شخص‭ ‬عربي‭ ‬الجنسية‭ ‬لقيامه‭ ‬بعمليات‭ ‬نصب‭ ‬واحتيال،‭ ‬تمثلت‭ ‬بإعلانه‭ ‬تأجير‭ ‬شاليهات‭ ‬ومخيمات‭ ‬بأسعار‭ ‬رمزية‭ ‬عبر‭ ‬إحدى‭ ‬منصات‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭.‬

وأوضحت‭ ‬الإدارة‭ ‬أنها‭ ‬تلقت‭ ‬عددا‭ ‬من‭ ‬البلاغات‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الشأن،‭ ‬حيث‭ ‬باشرت‭ ‬على‭ ‬الفور‭ ‬عمليات‭ ‬البحث‭ ‬والتحري‭ ‬وجمع‭ ‬المعلومات‭ ‬والأدلة‭ ‬والتي‭ ‬أسفرت‭ ‬عن‭ ‬تحديد‭ ‬هوية‭ ‬المتهم‭ ‬والقبض‭ ‬عليه،‭ ‬مشيرةً‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬تم‭ ‬اتخاذ‭ ‬الإجراءات‭ ‬القانونية‭ ‬اللازمة‭ ‬وإحالة‭ ‬القضية‭ ‬إلى‭ ‬النيابة‭ ‬العامة‭.‬

ودعت‭ ‬الإدارة‭ ‬العامة‭ ‬لمكافحة‭ ‬الفساد‭ ‬والأمن‭ ‬الاقتصادي‭ ‬والإلكتروني‭ ‬المواطنين‭ ‬والمقيمين‭ ‬إلى‭ ‬عدم‭ ‬التجاوب‭ ‬مع‭ ‬الجهات‭ ‬أو‭ ‬الأشخاص‭ ‬المشبوهين،‭ ‬والتحقق‭ ‬من‭ ‬هوية‭ ‬الأشخاص‭ ‬الذين‭ ‬يتم‭ ‬التعامل‭ ‬معهم‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬وسائل‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي،‭ ‬كما‭ ‬شددت‭ ‬على‭ ‬ضرورة‭ ‬الإبلاغ‭ ‬الفوري‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬التعرض‭ ‬للنصب‭ ‬عبر‭ ‬تطبيق‭ ‬حكومتي‭ ‬أو‭ ‬الاتصال‭ ‬بالخط‭ ‬الساخن‭ (‬992‭) ‬لاتخاذ‭ ‬الإجراءات‭ ‬اللازمة‭.‬

MENAFN06052025000055011008ID1109515655

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

Category

Comments

No comment

Tags

Label

آخر الأخبار

البحث