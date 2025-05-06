القبض على عربي الجنسية لقيامه بعمليات نصب واحتيال

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وأوضحت‭ ‬الإدارة‭ ‬أنها‭ ‬تلقت‭ ‬عددا‭ ‬من‭ ‬البلاغات‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الشأن،‭ ‬حيث‭ ‬باشرت‭ ‬على‭ ‬الفور‭ ‬عمليات‭ ‬البحث‭ ‬والتحري‭ ‬وجمع‭ ‬المعلومات‭ ‬والأدلة‭ ‬والتي‭ ‬أسفرت‭ ‬عن‭ ‬تحديد‭ ‬هوية‭ ‬المتهم‭ ‬والقبض‭ ‬عليه،‭ ‬مشيرةً‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬تم‭ ‬اتخاذ‭ ‬الإجراءات‭ ‬القانونية‭ ‬اللازمة‭ ‬وإحالة‭ ‬القضية‭ ‬إلى‭ ‬النيابة‭ ‬العامة‭.‬

ودعت‭ ‬الإدارة‭ ‬العامة‭ ‬لمكافحة‭ ‬الفساد‭ ‬والأمن‭ ‬الاقتصادي‭ ‬والإلكتروني‭ ‬المواطنين‭ ‬والمقيمين‭ ‬إلى‭ ‬عدم‭ ‬التجاوب‭ ‬مع‭ ‬الجهات‭ ‬أو‭ ‬الأشخاص‭ ‬المشبوهين،‭ ‬والتحقق‭ ‬من‭ ‬هوية‭ ‬الأشخاص‭ ‬الذين‭ ‬يتم‭ ‬التعامل‭ ‬معهم‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬وسائل‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي،‭ ‬كما‭ ‬شددت‭ ‬على‭ ‬ضرورة‭ ‬الإبلاغ‭ ‬الفوري‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬التعرض‭ ‬للنصب‭ ‬عبر‭ ‬تطبيق‭ ‬حكومتي‭ ‬أو‭ ‬الاتصال‭ ‬بالخط‭ ‬الساخن‭ (‬992‭) ‬لاتخاذ‭ ‬الإجراءات‭ ‬اللازمة‭.‬