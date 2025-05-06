القبض على عربي الجنسية لقيامه بعمليات نصب واحتيال
وأوضحت الإدارة أنها تلقت عددا من البلاغات في هذا الشأن، حيث باشرت على الفور عمليات البحث والتحري وجمع المعلومات والأدلة والتي أسفرت عن تحديد هوية المتهم والقبض عليه، مشيرةً إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإحالة القضية إلى النيابة العامة.
ودعت الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني المواطنين والمقيمين إلى عدم التجاوب مع الجهات أو الأشخاص المشبوهين، والتحقق من هوية الأشخاص الذين يتم التعامل معهم من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، كما شددت على ضرورة الإبلاغ الفوري في حال التعرض للنصب عبر تطبيق حكومتي أو الاتصال بالخط الساخن (992) لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
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