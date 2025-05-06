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وزارة التربية تحيل إدارة مدرسة خاصة إلى التحقيق وتوجه بإقالة المسؤول المباشر

وزارة التربية تحيل إدارة مدرسة خاصة إلى التحقيق وتوجه بإقالة المسؤول المباشر

2025-05-06 07:03:00
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) في‭ ‬ضوء‭ ‬قيامها‭ ‬بالمهام‭ ‬الرقابية‭ ‬على‭ ‬المؤسسات‭ ‬التعليمية‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص،‭ ‬أحالت‭ ‬وزارة‭ ‬التربية‭ ‬والتعليم‭ ‬إدارة‭ ‬مدرسة‭ ‬خاصة‭ ‬إلى‭ ‬التحقيق‭ ‬الإداري،‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬ضوء‭ ‬ما‭ ‬رصدته‭ ‬الفرق‭ ‬المختصة‭ ‬التابعة‭ ‬للوزارة‭ ‬من‭ ‬قيام‭ ‬المدرسة‭ ‬بتوزيع‭ ‬استبانة‭ ‬على‭ ‬الطلبة‭ ‬تتضمن‭ ‬أسئلة‭ ‬مخالفة‭ ‬للثوابت‭ ‬الدينية‭ ‬والفطرة‭ ‬السليمة‭.‬

وقد‭ ‬قامت‭ ‬الوزارة‭ ‬بالتواصل‭ ‬مع‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬أولياء‭ ‬الأمور‭ ‬للتحقق‭ ‬من‭ ‬وصول‭ ‬الاستبانة‭ ‬إلى‭ ‬أبنائهم‭. ‬وطبقًا‭ ‬لما‭ ‬تم‭ ‬رصده،‭ ‬فقد‭ ‬اتخذت‭ ‬الوزارة‭ ‬قرارًا‭ ‬بالتحقيق‭ ‬مع‭ ‬إدارة‭ ‬المدرسة‭ ‬مع‭ ‬التوجيه‭ ‬بإقالة‭ ‬المسؤول‭ ‬المباشر،‭ ‬وذلك‭ ‬تمهيدًا‭ ‬لاتخاذ‭ ‬الإجراءات‭ ‬اللازمة‭ ‬في‭ ‬شأن‭ ‬هذه‭ ‬المخالفة‭ ‬الصريحة‭.‬

وتؤكد‭ ‬وزارة‭ ‬التربية‭ ‬والتعليم،‭ ‬أنها‭ ‬سوف‭ ‬لن‭ ‬تتهاون‭ ‬مع‭ ‬أي‭ ‬مؤسسة‭ ‬تعليمية‭ ‬تنحرف‭ ‬بمسار‭ ‬أداء‭ ‬رسالتها‭ ‬التعليمية‭ ‬والتربوية،‭ ‬وأن‭ ‬دور‭ ‬الوزارة‭ ‬في‭ ‬الرقابة‭ ‬على‭ ‬المؤسسات‭ ‬التعليمية‭ ‬سوف‭ ‬يستمر‭ ‬للتحقق‭ ‬من‭ ‬التزام‭ ‬جميع‭ ‬المؤسسات‭ ‬بالأنظمة‭ ‬واللوائح،‭ ‬وفي‭ ‬مقدمة‭ ‬ذلك‭ ‬الثوابت‭ ‬الوطنية‭ ‬والدينية‭ ‬والأعراف‭ ‬المرعية‭.‬

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