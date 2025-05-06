وزارة التربية تحيل إدارة مدرسة خاصة إلى التحقيق وتوجه بإقالة المسؤول المباشر

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وقد‭ ‬قامت‭ ‬الوزارة‭ ‬بالتواصل‭ ‬مع‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬أولياء‭ ‬الأمور‭ ‬للتحقق‭ ‬من‭ ‬وصول‭ ‬الاستبانة‭ ‬إلى‭ ‬أبنائهم‭. ‬وطبقًا‭ ‬لما‭ ‬تم‭ ‬رصده،‭ ‬فقد‭ ‬اتخذت‭ ‬الوزارة‭ ‬قرارًا‭ ‬بالتحقيق‭ ‬مع‭ ‬إدارة‭ ‬المدرسة‭ ‬مع‭ ‬التوجيه‭ ‬بإقالة‭ ‬المسؤول‭ ‬المباشر،‭ ‬وذلك‭ ‬تمهيدًا‭ ‬لاتخاذ‭ ‬الإجراءات‭ ‬اللازمة‭ ‬في‭ ‬شأن‭ ‬هذه‭ ‬المخالفة‭ ‬الصريحة‭.‬

وتؤكد‭ ‬وزارة‭ ‬التربية‭ ‬والتعليم،‭ ‬أنها‭ ‬سوف‭ ‬لن‭ ‬تتهاون‭ ‬مع‭ ‬أي‭ ‬مؤسسة‭ ‬تعليمية‭ ‬تنحرف‭ ‬بمسار‭ ‬أداء‭ ‬رسالتها‭ ‬التعليمية‭ ‬والتربوية،‭ ‬وأن‭ ‬دور‭ ‬الوزارة‭ ‬في‭ ‬الرقابة‭ ‬على‭ ‬المؤسسات‭ ‬التعليمية‭ ‬سوف‭ ‬يستمر‭ ‬للتحقق‭ ‬من‭ ‬التزام‭ ‬جميع‭ ‬المؤسسات‭ ‬بالأنظمة‭ ‬واللوائح،‭ ‬وفي‭ ‬مقدمة‭ ‬ذلك‭ ‬الثوابت‭ ‬الوطنية‭ ‬والدينية‭ ‬والأعراف‭ ‬المرعية‭.‬