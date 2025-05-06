وزارة التربية تحيل إدارة مدرسة خاصة إلى التحقيق وتوجه بإقالة المسؤول المباشر

وزارة التربية تحيل إدارة مدرسة خاصة إلى التحقيق وتوجه بإقالة المسؤول المباشر
وقد قامت الوزارة بالتواصل مع عدد من أولياء الأمور للتحقق من وصول الاستبانة إلى أبنائهم. وطبقًا لما تم رصده، فقد اتخذت الوزارة قرارًا بالتحقيق مع إدارة المدرسة مع التوجيه بإقالة المسؤول المباشر، وذلك تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات اللازمة في شأن هذه المخالفة الصريحة.
وتؤكد وزارة التربية والتعليم، أنها سوف لن تتهاون مع أي مؤسسة تعليمية تنحرف بمسار أداء رسالتها التعليمية والتربوية، وأن دور الوزارة في الرقابة على المؤسسات التعليمية سوف يستمر للتحقق من التزام جميع المؤسسات بالأنظمة واللوائح، وفي مقدمة ذلك الثوابت الوطنية والدينية والأعراف المرعية.
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