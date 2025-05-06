غارات إسرائيلية عنيفة تعطل مطار صنعاء بالكامل وتدمر جميع الطائرات المدنية فيه

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وأعلن‭ ‬الجيش‭ ‬الإسرائيلي،‭ ‬تعطيل‭ ‬مطار‭ ‬صنعاء‭ ‬بالكامل‭.‬

وأفاد‭ ‬مراسل‭ ‬‮«‬سكاي‭ ‬نيوز‭ ‬عربية‮»‬،‭ ‬بأن‭ ‬الهجمات‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬تسببت‭ ‬في‭ ‬‮«‬تدمير‭ ‬جميع‭ ‬الطائرات‭ ‬المدنية‭ ‬في‭ ‬مطار‭ ‬صنعاء،‭ ‬فضلا‭ ‬عن‭ ‬صالة‭ ‬المطار،‭ ‬كما‭ ‬طال‭ ‬محطات‭ ‬للكهرباء‮»‬‭.‬

وكان‭ ‬الجيش‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬قد‭ ‬أطلق،‭ ‬أمس،‭ ‬أمر‭ ‬إخلاء‭ ‬إلى‭ ‬‮«‬جميع‭ ‬الموجودين‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬مطار‭ ‬صنعاء‮»‬،‭ ‬تمهيدا‭ ‬لقصفها‭.‬

وسبق‭ ‬لإسرائيل‭ ‬أن‭ ‬استهدفت‭ ‬المطار‭ ‬في‭ ‬ديسمبر‭ ‬الماضي،‭ ‬ما‭ ‬أسفر‭ ‬حينها‭ ‬عن‭ ‬مقتل‭ ‬ستة‭ ‬أشخاص،‭ ‬وفقا‭ ‬لوسائل‭ ‬إعلام‭ ‬تابعة‭ ‬للحوثيين‭. ‬

وإلى‭ ‬جانب‭ ‬المطار،‭ ‬استهدفت‭ ‬الغارات‭ ‬أمس‭ ‬مواقع‭ ‬عدة‭ ‬بينها‭ ‬ثلاث‭ ‬محطات‭ ‬للتغذية‭ ‬الكهربائية‭ ‬في‭ ‬العاصمة‭ ‬ومحيطها،‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬مصنع‭ ‬للإسمنت‭ ‬في‭ ‬محافظة‭ ‬عمران،‭ ‬بحسب‭ ‬إعلام‭ ‬الحوثيين‭. ‬

وأفاد‭ ‬سكان‭ ‬أيضا‭ ‬عن‭ ‬انقطاع‭ ‬التيار‭ ‬الكهربائي‭ ‬في‭ ‬صنعاء‭ ‬ومحافظة‭ ‬الحديدة‭ ‬الساحلية‭ ‬في‭ ‬غرب‭ ‬اليمن،‭ ‬بعدما‭ ‬قصف‭ ‬الإسرائيليون‭ ‬محطات‭ ‬التغذية‭ ‬الكهربائية‭ ‬الثلاث‭ ‬في‭ ‬العاصمة‭ ‬ومحيطها‭. ‬

وأشار‭ ‬مراسل‭ ‬‮«‬سكاي‭ ‬نيوز‭ ‬عربية‮»‬‭ ‬إلى‭ ‬ظهور‭ ‬طوابير‭ ‬أمام‭ ‬محطات‭ ‬الوقود‭ ‬ومنافذ‭ ‬بيع‭ ‬أسطوانات‭ ‬الغاز،‭ ‬في‭ ‬صنعاء‭ ‬ومدن‭ ‬يمنية‭ ‬أخرى‭ ‬خاضعة‭ ‬لسيطرة‭ ‬الحوثيين‭.‬

وفي‭ ‬حين‭ ‬ان‭ ‬مسؤولا‭ ‬في‭ ‬وزارة‭ ‬الدفاع‭ ‬الامريكية‭ ‬أكد‭ ‬ان‭ ‬‮«‬القوات‭ ‬الأمريكية‭ ‬لم‭ ‬تشارك‭ ‬في‭ ‬الضربات‭ ‬الاسرائيلية‭ ‬على‭ ‬اليمن‮»‬‭ ‬أمس،‭ ‬ذكرت‭ ‬القناة‭ ‬12‭ ‬الإسرائيلية،‭ ‬أن‭ ‬الهجوم‭ ‬على‭ ‬اليمن‭ ‬جرى‭ ‬بالتنسيق‭ ‬مع‭ ‬الإدارة‭ ‬الأمريكية‭ ‬على‭ ‬المستويين‭ ‬السياسي‭ ‬والعسكري‭.‬

وموجة‭ ‬الغارات‭ ‬هذه‭ ‬هي‭ ‬الثانية‭ ‬لإسرائيل‭ ‬على‭ ‬اليمن‭ ‬خلال‭ ‬24‭ ‬ساعة،‭ ‬إذ‭ ‬شنت‭ ‬الإثنين‭ ‬غارات‭ ‬على‭ ‬ميناء‭ ‬الحديدة‭ ‬في‭ ‬غرب‭ ‬اليمن‭ ‬ومصنع‭ ‬إسمنت‭ ‬في‭ ‬المحافظة‭ ‬نفسها،‭ ‬أسفرت‭ ‬عن‭ ‬مقتل‭ ‬أربعة‭ ‬أشخاص‭ ‬وإصابة‭ ‬39‭ ‬آخرين‭ ‬بجروح،‭ ‬بحسب‭ ‬مصادر‭ ‬حوثية‭. ‬

وتوعّد‭ ‬الحوثيون‭ ‬بالرد‭ ‬على‭ ‬الغارات‭ ‬الإسرائيلية،‭ ‬إذ‭ ‬أعلن‭ ‬المكتب‭ ‬السياسي‭ ‬للجماعة‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬أن‭ ‬‮«‬العدوان‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬والأمريكي‭ ‬لن‭ ‬يمر‭ ‬بدون‭ ‬رد‭ ‬ولن‭ ‬يثني‭ ‬اليمن‭ ‬عن‭ ‬الاستمرار‭ ‬في‭ ‬موقفه‭ ‬المساند‭ ‬لغزة‮»‬‭. ‬

وفي‭ ‬هذا‭ ‬السياق،‭ ‬اعتبر‭ ‬المبعوث‭ ‬الأممي‭ ‬إلى‭ ‬اليمن‭ ‬هانس‭ ‬غروندبرغ‭ ‬عبر‭ ‬حسابه‭ ‬على‭ ‬إكس‭ ‬أن‭ ‬الأخذ‭ ‬والرد‭ ‬بين‭ ‬الحوثيين‭ ‬وإسرائيل‭ ‬يمثل‭ ‬‮«‬تصعيدا‭ ‬خطيرا‭ ‬في‭ ‬سياق‭ ‬إقليمي‭ ‬هش‭ ‬ومتقلب‮»‬‭. ‬

ودعا‭ ‬‮«‬جميع‭ ‬الأطراف‭ ‬المعنية‭ ‬إلى‭ ‬التحلي‭ ‬بأقصى‭ ‬درجات‭ ‬ضبط‭ ‬النفس‭ ‬وتجنب‭ ‬أي‭ ‬أعمال‭ ‬تصعيدية‭ ‬قد‭ ‬تُفاقم‭ ‬معاناة‭ ‬المدنيين‮»‬‭. ‬