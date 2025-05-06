قيادي بارز في حماس: لا جدوى للتفاوض في ظل حرب التجويع والإبادة الإسرائيلية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وقال‭ ‬عضو‭ ‬المكتب‭ ‬السياسي‭ ‬في‭ ‬حماس‭ ‬باسم‭ ‬نعيم‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬‮«‬لا‭ ‬معنى‭ ‬لأي‭ ‬مفاوضات‭ ‬غير‭ ‬مباشرة‭ ‬مع‭ ‬الاحتلال‭ ‬الإسرائيلي،‭ ‬ولا‭ ‬معنى‭ ‬للتعامل‭ ‬مع‭ ‬أي‭ ‬مقترحات‭ ‬جديدة‭ ‬لوقف‭ ‬إطلاق‭ ‬النار،‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬حرب‭ ‬التجويع‭ ‬وحرب‭ ‬الإبادة‭ ‬التي‭ ‬ينفذها‭ ‬الاحتلال‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬ضد‭ ‬الشعب‭ ‬الفلسطيني‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‮»‬‭. ‬

ولكن‭ ‬الدوحة‭ ‬أكدت‭ ‬أن‭ ‬‮«‬الجهود‭ ‬مستمرة‮»‬‭ ‬للتوصل‭ ‬إلى‭ ‬اتفاق‭ ‬على‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬صعوبة‭ ‬ذلك‭. ‬

وقال‭ ‬المتحدث‭ ‬باسم‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬القطرية‭ ‬ماجد‭ ‬الأنصاري‭ ‬إن‭ ‬‮«‬جهودنا‭ ‬مستمرة‭ ‬على‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬صعوبة‭ ‬الموقف‭ ‬وعلى‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬الوضع‭ ‬الإنساني‭ ‬الكارثي‭ ‬المستمر‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭.. ‬هناك‭ ‬صعوبة‭ ‬كبيرة‭ ‬جدا‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬هذه‭ ‬المفاوضات‭ ‬ولكن‭.. ‬هناك‭ ‬اتصالات‭ ‬دائمة‭ ‬بين‭ ‬قطر‭ ‬والأطراف‭ ‬المعنية‭ ‬بما‭ ‬فيها‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬الأمريكية‮»‬‭. ‬

وقال‭ ‬نعيم‭ ‬إن‭ ‬‮«‬المجتمع‭ ‬الدولي‭ ‬مطالب‭ ‬بالضغط‭ ‬على‭ ‬حكومة‭ ‬نتنياهو‭ ‬لوقف‭ ‬جريمة‭ ‬التجويع‭ ‬والتعطيش‭ ‬والقتل‭ ‬في‭ ‬غزة‮»‬‭. ‬

وأضاف‭ ‬أن‭ ‬‮«‬المجتمع‭ ‬الدولي‭ ‬وفي‭ ‬مقدمه‭ ‬المؤسسات‭ ‬الأممية‭ ‬اعتبر‭ ‬سياسة‭ ‬التجويع‭ ‬التي‭ ‬تنتهجها‭ ‬إسرائيل‭ ‬جريمة‭ ‬حرب‮»‬،‭ ‬مشددا‭ ‬على‭ ‬أنه‭ ‬‮«‬يجب‭ ‬العمل‭ ‬لإدخال‭ ‬المساعدات‭ ‬فورا‭ ‬إلى‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬المجاعة‭ ‬التي‭ ‬تتوسع‮»‬‭. ‬

وتأتي‭ ‬تصريحات‭ ‬نعيم‭ ‬بعد‭ ‬إعلان‭ ‬الجيش‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬الإثنين‭ ‬أن‭ ‬خطته‭ ‬لتوسيع‭ ‬نطاق‭ ‬حملته‭ ‬والسيطرة‭ ‬على‭ ‬غزة‭ ‬والتي‭ ‬صادق‭ ‬عليها‭ ‬المجلس‭ ‬الأمني‭ ‬المصغر‭ ‬تشمل‭ ‬تهجير‭ ‬‮«‬غالبية‭ ‬سكان‮»‬‭ ‬القطاع‭ ‬المدمر‭. ‬

وتعيش‭ ‬الغالبية‭ ‬العظمى‭ ‬من‭ ‬سكان‭ ‬غزة‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬القطاع،‭ ‬وخصوصا‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬غزة،‭ ‬وقد‭ ‬تم‭ ‬تهجير‭ ‬معظمهم‭ ‬مرارا‭ ‬منذ‭ ‬اندلاع‭ ‬العدوان‭. ‬

ويعاني‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬منذ‭ ‬الثاني‭ ‬من‭ ‬مارس‭ ‬حصارا‭ ‬مُحكما‭ ‬تسبب‭ ‬بأزمة‭ ‬إنسانية‭ ‬شديدة‭. ‬وفي‭ ‬18‭ ‬مارس،‭ ‬استأنفت‭ ‬إسرائيل‭ ‬عدوانها‭ ‬بعد‭ ‬هدنة‭ ‬استمرت‭ ‬شهرين‭. ‬

وأكد‭ ‬المتحدث‭ ‬باسم‭ ‬الدفاع‭ ‬المدني‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬محمود‭ ‬بصل‭ ‬أمس‭ ‬أن‭ ‬‮«‬الاحتلال‭ ‬شن‭ ‬عدة‭ ‬غارات‭ ‬على‭ ‬مناطق‭ ‬مختلفة‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة،‭ ‬ونقلت‭ ‬طواقمنا‭ ‬7‭ ‬شهداء‭ ‬بينهم‭ ‬طفلان‭ ‬وحوالي‭ ‬20‭ ‬مصابا،‭ ‬ومازال‭ ‬هناك‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬المفقودين‮»‬‭. ‬

ومساء‭ ‬الإثنين،‭ ‬أبدى‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬أنطونيو‭ ‬غوتيريش‭ ‬قلقا‭ ‬حيال‭ ‬خطة‭ ‬إسرائيل‭ ‬الجديدة‭ ‬التي‭ ‬تشمل‭ ‬ترحيل‭ ‬الفلسطينيين‭ ‬إلى‭ ‬الجنوب‭. ‬

وحضّت‭ ‬ثلاث‭ ‬وكالات‭ ‬تابعة‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬الأسبوع‭ ‬الماضي‭ ‬إسرائيل‭ ‬على‭ ‬إنهاء‭ ‬حظر‭ ‬المساعدات‭ ‬الإنسانية‭ ‬الذي‭ ‬يعرض‭ ‬سكان‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬للمجاعة‭. ‬

وعبرت‭ ‬فرنسا‭ ‬عن‭ ‬إدانتها‭ ‬الشديدة‭ ‬للخطة‭ ‬الإسرائيلية‭. ‬

وقال‭ ‬وزير‭ ‬خارجيتها‭ ‬جان‭ ‬نويل‭-‬بارو‭ ‬في‭ ‬تصريح‭ ‬لإذاعة‭ ‬‮«‬آر‭ ‬تي‭ ‬إل‮»‬‭ ‬الفرنسية‭ ‬‮«‬هذا‭ ‬أمر‭ ‬غير‭ ‬مقبول‮»‬‭ ‬ووصفه‭ ‬بأنه‭ ‬‮«‬انتهاك‭ ‬للقانون‭ ‬الإنساني‮»‬‭. ‬وأضاف‭ ‬أن‭ ‬‮«‬الحاجة‭ ‬الأكثر‭ ‬إلحاحا‭ ‬هي‭ ‬وقف‭ ‬إطلاق‭ ‬النار‭ ‬وإدخال‭ ‬المساعدات‭ ‬الإنسانية‭ ‬دون‭ ‬عوائق‮»‬‭. ‬

بدوره،‭ ‬قال‭ ‬الناطق‭ ‬باسم‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬الصينية‭ ‬لين‭ ‬جيان‭ ‬إن‭ ‬‮«‬الصين‭ ‬تشعر‭ ‬بقلق‭ ‬بالغ‭ ‬إزاء‭ ‬الوضع‭ ‬الحالي‭ ‬بين‭ ‬فلسطين‭ ‬وإسرائيل‭.. ‬نحن‭ ‬نعارض‭ ‬العمليات‭ ‬العسكرية‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬المستمرة‭ ‬في‭ ‬غزة‮»‬‭. ‬

وأدان‭ ‬المفوض‭ ‬العام‭ ‬لوكالة‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬لغوث‭ ‬وتشغيل‭ ‬اللاجئين‭ ‬الفلسطينيين‭ (‬أونروا‭) ‬فيليب‭ ‬لازاريني‭ ‬منع‭ ‬إسرائيل‭ ‬إدخال‭ ‬المساعدات‭ ‬الإنسانية،‭ ‬مؤكدا‭ ‬أنه‭ ‬يسبب‭ ‬‮«‬مجاعة‭ ‬من‭ ‬صنع‭ ‬الإنسان‭ ‬ذات‭ ‬دوافع‭ ‬سياسية‮»‬‭. ‬أما‭ ‬الفلسطينيون‭ ‬فيرون‭ ‬في‭ ‬أي‭ ‬عملية‭ ‬تهجير‭ ‬‮«‬نكبة‭ ‬ثانية‮»‬‭ ‬