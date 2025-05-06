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"آركابيتا" توسع محفظتها بالأسهم الخاصة الأمريكية عبر الاستحواذ على تراست بوينت

"آركابيتا" توسع محفظتها بالأسهم الخاصة الأمريكية عبر الاستحواذ على تراست بوينت

2025-05-06 07:02:58
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أعلنت‭ ‬امس‭ ‬آركابيتا‭ ‬غروب‭ ‬هولدنغز‭ ‬ليمتد‭ (‬‮«‬آركابيتا‮»‬‭)‬،‭ ‬شركة‭ ‬الاستثمارات‭ ‬البديلة‭ ‬العالمية‭ ‬الرائدة،‭ ‬عن‭ ‬استحواذها‭ ‬على‭ ‬حصة‭ ‬أغلبية‭ ‬في‭ ‬شركة‭ ‬تراست‭ ‬بوينت‭. ‬وان‭ (‬‮«‬تراست‭ ‬بوينت‮»‬‭)‬،‭ ‬وهي‭ ‬شركة‭ ‬رائدة‭ ‬مقرها‭ ‬أتلانتا‭ ‬بولاية‭ ‬جورجيا‭ ‬الأمريكية،‭ ‬متخصصة‭ ‬في‭ ‬تقديم‭ ‬الخدمات‭ ‬القانونية‭ ‬بواسطة‭ ‬أنظمة‭ ‬تكنولوجية‭ ‬متطورة‭ ‬لمكاتب‭ ‬المحاماة‭ ‬والاستشارات‭ ‬القانونية‭ ‬والشركات‭ ‬في‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭.‬

يشهد‭ ‬سوق‭ ‬الخدمات‭ ‬القانونية‭ ‬في‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة،‭ ‬الذي‭ ‬يقدر‭ ‬حجمه‭ ‬بأكثر‭ ‬من‭ ‬400‭ ‬مليار‭ ‬دولار‭ ‬أمريكي،‭ ‬إقبالاً‭ ‬متزايدًا‭ ‬على‭ ‬مقدمي‭ ‬الخدمات‭ ‬القانونية‭ ‬البديلة‭ ‬نتيجة‭ ‬ارتفاع‭ ‬أعداد‭ ‬الدعاوى‭ ‬القضائية‭ ‬والحاجة‭ ‬إلى‭ ‬حلول‭ ‬تقنية‭ ‬متطورة‭. ‬تاريخيا،‭ ‬لم‭ ‬يكن‭ ‬هناك‭ ‬ارتباط‭ ‬واضح‭ ‬بين‭ ‬الدعاوى‭ ‬القضائية‭ ‬ونمو‭ ‬الناتج‭ ‬المحلي‭ ‬الإجمالي،‭ ‬إذ‭ ‬تعد‭ ‬النزاعات‭ ‬القضائية‭ ‬محصنة‭ ‬من‭ ‬التقلّبات‭ ‬الاقتصادية‭ ‬الكلية‭. ‬وقد‭ ‬أصبحت‭ ‬الخدمات‭ ‬القانونية‭ ‬البديلة‭ ‬جزءًا‭ ‬لا‭ ‬يتجزأ‭ ‬من‭ ‬بيئة‭ ‬الأعمال‭ ‬العصرية‭ ‬الخاصة‭ ‬بالدعاوى‭ ‬القضائية،‭ ‬نظرًا‭ ‬لقدرتها‭ ‬على‭ ‬خفض‭ ‬التكاليف‭ ‬وتوفير‭ ‬الوقت‭ ‬بشكل‭ ‬فعال،‭ ‬مما‭ ‬يمكّن‭ ‬شركات‭ ‬المحاماة‭ ‬من‭ ‬التركيز‭ ‬على‭ ‬الأنشطة‭ ‬ذات‭ ‬القيمة‭ ‬المضافة‭ ‬العالية‭ ‬مثل‭ ‬تطوير‭ ‬استراتيجيات‭ ‬الدعاوى‭ ‬القضائية‭. ‬ومن‭ ‬المتوقع‭ ‬أن‭ ‬يواصل‭ ‬هذا‭ ‬القطاع‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬نمو‭ ‬ثابت‭ ‬مدفوعا‭ ‬بتزايد‭ ‬تعقيد‭ ‬اللوائح‭ ‬التنظيمية‭ ‬والارتفاع‭ ‬الكبير‭ ‬في‭ ‬حجم‭ ‬بيانات‭ ‬القضايا‭.‬

تقدم‭ ‬تراست‭ ‬بوينت‭ ‬مجموعة‭ ‬شاملة‭ ‬ومتكاملة‭ ‬من‭ ‬الخدمات‭ ‬القانونية‭ ‬لقاعدة‭ ‬عملاء‭ ‬متنوعة‭ ‬تضم‭ ‬أكبر‭ ‬100‭ ‬شركة‭ ‬محاماة‭ ‬في‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬وعددًا‭ ‬من‭ ‬الشركات‭ ‬المدرجة‭ ‬ضمن‭ ‬قائمة‭ ‬فورتشون‭ ‬500،‭ ‬وتشمل‭ ‬خدماتها‭ ‬الاكتشاف‭ ‬الإلكتروني‭ ‬للأدلة‭ ‬والحقائق،‭ ‬وإدارة‭ ‬المراجعة‭ ‬المستمرة،‭ ‬وتوفير‭ ‬الكوادر‭ ‬القانونية‭ ‬وحلول‭ ‬الأمن‭ ‬السيبراني‭. ‬وتستفيد‭ ‬تراست‭ ‬بوينت‭ ‬من‭ ‬نموذج‭ ‬أعمالها‭ ‬القابل‭ ‬للتوسع‭ ‬ومنصتها‭ ‬التقنية‭ ‬القوية،‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬قدرتها‭ ‬العالية‭ ‬على‭ ‬الحفاظ‭ ‬على‭ ‬عملائها،‭ ‬ما‭ ‬يتيح‭ ‬لها‭ ‬تحقيق‭ ‬نمو‭ ‬مستدام‭ ‬في‭ ‬سوق‭ ‬الخدمات‭ ‬القانونية‭ ‬سريع‭ ‬التطوّر‭.‬

وبهذه‭ ‬المناسبة،‭ ‬قال‭ ‬هشام‭ ‬عبدالرحمن‭ ‬الراعي‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لمجموعة‭ ‬آركابيتا‭: ‬‮«‬يعكس‭ ‬استحواذنا‭ ‬على‭ ‬تراست‭ ‬بوينت‭ ‬مدى‭ ‬التزام‭ ‬آركابيتا‭ ‬بالاستثمار‭ ‬في‭ ‬قطاعات‭ ‬ترتكز‭ ‬على‭ ‬أسس‭ ‬اقتصادية‭ ‬قوية‭ ‬ولا‭ ‬تتأثر‭ ‬بعوامل‭ ‬الركود‭ ‬الاقتصادي‭. ‬كما‭ ‬أن‭ ‬الاستثمار‭ ‬في‭ ‬تراست‭ ‬بوينت‭ ‬يمثل‭ ‬جزءًا‭ ‬من‭ ‬استراتيجيتنا‭ ‬العالمية‭ ‬الشاملة‭ ‬للاستثمار‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬الخدمات‭ ‬التجارية‭ ‬الأساسية،‭ ‬مستفيدين‭ ‬من‭ ‬خبرات‭ ‬فريقنا‭ ‬الناجحة‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المجال‮»‬‭.‬

وأضاف‭ ‬نيل‭ ‬كارتر،‭ ‬المدير‭ ‬التنفيذي‭ ‬لقطاع‭ ‬الاستثمار‭ ‬في‭ ‬أسهم‭ ‬الملكية‭ ‬الخاصة‭ ‬في‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬بمجموعة‭ ‬آركابيتا،‭ ‬‮«‬يتماشى‭ ‬المركز‭ ‬الريادي‭ ‬لشركة‭ ‬تراست‭ ‬بوينت‭ ‬في‭ ‬سوق‭ ‬الخدمات‭ ‬القانونية‭ ‬البديلة،‭ ‬وعلاقاتها‭ ‬القوية‭ ‬مع‭ ‬عملائها،‭ ‬ونموذج‭ ‬أعمالها‭ ‬القابل‭ ‬للتوسعة،‭ ‬مع‭ ‬مبادئنا‭ ‬الاستثمارية‭. ‬نرى‭ ‬أن‭ ‬قطاع‭ ‬الخدمات‭ ‬القانونية‭ ‬يشهد‭ ‬تحوّلات‭ ‬جوهرية،‭ ‬وشركة‭ ‬تراست‭ ‬بوينت‭ ‬في‭ ‬موقع‭ ‬مثالي‭ ‬للاستفادة‭ ‬من‭ ‬هذه‭ ‬التحوّلات‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬حلولها‭ ‬التقنية‭ ‬المتطوّرة‭. ‬نحن‭ ‬متحمسون‭ ‬لدعم‭ ‬الشركة‭ ‬في‭ ‬مساعيها‭ ‬لتوسيع‭ ‬حضورها‭ ‬في‭ ‬السوق‭ ‬وتعزيز‭ ‬تقديم‭ ‬أفضل‭ ‬الخدمات‭ ‬لعملائها‭. ‬كما‭ ‬نتطلع‭ ‬الى‭ ‬العمل‭ ‬جنبًا‭ ‬إلى‭ ‬جنب‭ ‬مع‭ ‬فريق‭ ‬إدارة‭ ‬الشركة‭ ‬لتحقيق‭ ‬المرحلة‭ ‬التالية‭ ‬من‭ ‬نموها‮»‬‭.‬

ومن‭ ‬جانبه،‭ ‬قال‭ ‬مارك‭ ‬هاون‭ ‬مؤسس‭ ‬ورئيس‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬تراست‭ ‬بوينت‭ ‬‮«‬تمثل‭ ‬الشراكة‭ ‬مع‭ ‬آركابيتا‭ ‬محطة‭ ‬فارقة‭ ‬في‭ ‬مسيرة‭ ‬تراست‭ ‬بوينت‭. ‬وعلى‭ ‬مدار‭ ‬السنوات‭ ‬الماضية‭ ‬ومنذ‭ ‬تأسيس‭ ‬الشركة،‭ ‬استطعنا‭ ‬بناء‭ ‬منصة‭ ‬رائدة‭ ‬لتقديم‭ ‬الخدمات‭ ‬القانونية‭ ‬الهامة‭ ‬والضرورية‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الابتكار‭ ‬والخبرة‭ ‬والدراية‭. ‬واليوم،‭ ‬بفضل‭ ‬شبكة‭ ‬آركابيتا‭ ‬العالمية‭ ‬ورؤيتها‭ ‬الاستراتيجية،‭ ‬أصبحنا‭ ‬على‭ ‬أتم‭ ‬الاستعداد‭ ‬لتسريع‭ ‬نمونا،‭ ‬والاستثمار‭ ‬في‭ ‬أحدث‭ ‬التقنيات،‭ ‬وتوسيع‭ ‬نطاق‭ ‬خدماتنا‭ ‬لتلبية‭ ‬الاحتياجات‭ ‬المستجدة‭ ‬لعملائنا‭. ‬نحن‭ ‬متحمسون‭ ‬للاستفادة‭ ‬من‭ ‬الفرص‭ ‬التي‭ ‬ستوفرها‭ ‬لنا‭ ‬هذه‭ ‬الشراكة‭ ‬مع‭ ‬آركابيتا،‭ ‬إذ‭ ‬نتطلع‭ ‬الى‭ ‬مواصلة‭ ‬ريادتنا‭ ‬في‭ ‬مبادرات‭ ‬التحوّل‭ ‬بقطاع‭ ‬الخدمات‭ ‬القانونية‮»‬‭.‬

واختتم‭ ‬كريس‭ ‬غالاغر‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لشركة‭ ‬تراست‭ ‬بوينت‭ ‬قائلاً‭: ‬‮«‬نحن‭ ‬في‭ ‬غاية‭ ‬السعادة‭ ‬لهذا‭ ‬التحالف‭ ‬مع‭ ‬آركابيتا،‭ ‬ولا‭ ‬سيما‭ ‬أننا‭ ‬نستعد‭ ‬للانطلاق‭ ‬نحو‭ ‬فصل‭ ‬جديد‭ ‬من‭ ‬مسيرة‭ ‬نمونا‭. ‬وبفضل‭ ‬خبرتها‭ ‬الواسعة‭ ‬ودرايتها‭ ‬العميقة‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬نمو‭ ‬شركات‭ ‬الخدمات‭ ‬التجارية،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬التزامها‭ ‬بتحقيق‭ ‬القيمة‭ ‬النوعية،‭ ‬تُعد‭ ‬آركابيتا‭ ‬الشريك‭ ‬المثالي‭ ‬لدفع‭ ‬طموحات‭ ‬تراست‭ ‬بوينت‭ ‬وفريق‭ ‬إدارتها‭ ‬المخضرم‭. ‬وبدعمها،‭ ‬سنواصل‭ ‬تحسين‭ ‬خدماتنا،‭ ‬والاستثمار‭ ‬في‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬والموارد‭ ‬البشرية،‭ ‬وتوسيع‭ ‬حضورنا‭ ‬في‭ ‬سوق‭ ‬الخدمات‭ ‬القانونية‮»‬‭.‬

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