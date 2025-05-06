فيلات أوركا الشاطئية في أمواج من السرايا العقارية.. فخامة على الواجهة البحرية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وتقع‭ ‬فيلات‭ ‬أوركا‭ ‬الشاطئية‭ ‬على‭ ‬شواطئ‭ ‬جزر‭ ‬النجمة‭ ‬في‭ ‬أمواج،‭ ‬وهي‭ ‬فردوس‭ ‬سكني‭ ‬يضم‭ ‬مرافق‭ ‬حديثة‭ ‬تتمتع‭ ‬بإطلالات‭ ‬خلابة‭ ‬على‭ ‬شاطئ‭ ‬خاص‭ ‬محمي‭ ‬ومُؤمّن،‭ ‬ومناظر‭ ‬طبيعية‭ ‬خلابة‭ ‬تلف‭ ‬المكان‭. ‬ويجمع‭ ‬تصميم‭ ‬المشروع‭ ‬الفريد‭ ‬بين‭ ‬الجمال‭ ‬والراحة،‭ ‬وسط‭ ‬عالم‭ ‬ساحر‭ ‬من‭ ‬الألوان‭ ‬الزرقاء‭ ‬والخضراء‭ ‬وحدائق‭ ‬خلابة‭ ‬ومسابح‭ ‬تعكس‭ ‬روحاً‭ ‬من‭ ‬الحيوية‭ ‬والنشاط‭ ‬اللذين‭ ‬يميزان‭ ‬الحياة‭ ‬في‭ ‬البحرين‭.‬

وتأتي‭ ‬فيلات‭ ‬أوركا‭ ‬الفاخرة‭ ‬بـ4‭-‬5‭ ‬غرف‭ ‬نوم‭ ‬تم‭ ‬تجهيزها‭ ‬بفخامة‭ ‬وعصرية،‭ ‬وبشكل‭ ‬يُكمل‭ ‬جمال‭ ‬جزر‭ ‬أمواج‭ ‬المحيطة‭. ‬كما‭ ‬يمكن‭ ‬للمقيمين‭ ‬الاستمتاع‭ ‬بأجواء‭ ‬الصيف‭ ‬الدافئة‭ ‬على‭ ‬شاطئ‭ ‬البحر،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬مرافق‭ ‬النادي‭ ‬المجاور‭ ‬التي‭ ‬تشمل‭ ‬مسبحاً‭ ‬مشتركاً‭ ‬ومنطقة‭ ‬للشواء‭ ‬ومنطقة‭ ‬للتشمس‭ ‬وشاطئاً‭ ‬خاصاً‭ ‬آمناً‭. ‬

كذلك‭ ‬تطل‭ ‬فيلات‭ ‬أوركا‭ ‬الشاطئية‭ ‬على‭ ‬بحيرة‭ ‬لازوردية‭ ‬صافية‭ ‬في‭ ‬جزر‭ ‬أمواج‭ ‬الرائعة،‭ ‬وتوفر‭ ‬أجواءً‭ ‬من‭ ‬الهدوء‭ ‬والراحة‭ ‬والسكينة،‭ ‬مع‭ ‬مسبح‭ ‬خاص‭ ‬وحديقة‭ ‬ونادٍ‭ ‬وموقف‭ ‬للسيارات‭ ‬في‭ ‬الطابق‭ ‬السفلي،‭ ‬فضلاً‭ ‬عن‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬المرافق‭ ‬الأخرى،‭ ‬ما‭ ‬يجعلها‭ ‬مكانا‭ ‬يحوّل‭ ‬الخيال‭ ‬إلى‭ ‬حقيقة‭.‬

يذكر‭ ‬أن‭ ‬شركة‭ ‬السرايا‭ ‬العقارية‭ ‬أسهمت‭ ‬منذ‭ ‬تأسيسها‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬1999‭ ‬في‭ ‬تلبية‭ ‬احتياجات‭ ‬المواطنين‭ ‬البحرينيين‭ ‬ومواطني‭ ‬دول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬الخليجي‭ ‬من‭ ‬المشاريع‭ ‬السكنية‭ ‬الكبرى‭ ‬والعقارات‭ ‬التجارية‭ ‬والصناعية‭.‬

وتشمل‭ ‬مشاريع‭ ‬شركة‭ ‬السرايا‭ ‬العقارية‭ ‬الأخرى‭ ‬مشاريع‭ ‬فاخرة‭ ‬على‭ ‬البحر‭ ‬في‭ ‬جزر‭ ‬أمواج،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬مشاريع‭ ‬أبراج‭ ‬ذا‭ ‬فيو‭ ‬وفيلات‭ ‬أوركا‭ ‬وسابقاً‭ ‬المارينا‭ ‬العائمة‭ ‬ومينا‭ ‬7‭ ‬وسرايا‭ ‬البحر‭ ‬ولاجونا‭ ‬ومنتجع‭ ‬لوفت‭ ‬وفندق‭ ‬ومنتجع‭ ‬دراجون‭ ‬وذا‭ ‬بيك‭ ‬وذا‭ ‬ريز‭ ‬يدنس‭ ‬وغيرها‭ ‬من‭ ‬مشاريع،‭ ‬فضلاً‭ ‬عن‭ ‬مشاريع‭ ‬سرايا‭ ‬1‭ ‬وسرايا‭ ‬سند‭ ‬وسرايا‭ ‬البساتين‭.‬