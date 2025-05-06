فيلات أوركا الشاطئية في أمواج من السرايا العقارية.. فخامة على الواجهة البحرية

فيلات أوركا الشاطئية في أمواج من السرايا العقارية.. فخامة على الواجهة البحرية
وتقع فيلات أوركا الشاطئية على شواطئ جزر النجمة في أمواج، وهي فردوس سكني يضم مرافق حديثة تتمتع بإطلالات خلابة على شاطئ خاص محمي ومُؤمّن، ومناظر طبيعية خلابة تلف المكان. ويجمع تصميم المشروع الفريد بين الجمال والراحة، وسط عالم ساحر من الألوان الزرقاء والخضراء وحدائق خلابة ومسابح تعكس روحاً من الحيوية والنشاط اللذين يميزان الحياة في البحرين.
وتأتي فيلات أوركا الفاخرة بـ4-5 غرف نوم تم تجهيزها بفخامة وعصرية، وبشكل يُكمل جمال جزر أمواج المحيطة. كما يمكن للمقيمين الاستمتاع بأجواء الصيف الدافئة على شاطئ البحر، إلى جانب مرافق النادي المجاور التي تشمل مسبحاً مشتركاً ومنطقة للشواء ومنطقة للتشمس وشاطئاً خاصاً آمناً.
كذلك تطل فيلات أوركا الشاطئية على بحيرة لازوردية صافية في جزر أمواج الرائعة، وتوفر أجواءً من الهدوء والراحة والسكينة، مع مسبح خاص وحديقة ونادٍ وموقف للسيارات في الطابق السفلي، فضلاً عن مجموعة من المرافق الأخرى، ما يجعلها مكانا يحوّل الخيال إلى حقيقة.
يذكر أن شركة السرايا العقارية أسهمت منذ تأسيسها في عام 1999 في تلبية احتياجات المواطنين البحرينيين ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي من المشاريع السكنية الكبرى والعقارات التجارية والصناعية.
وتشمل مشاريع شركة السرايا العقارية الأخرى مشاريع فاخرة على البحر في جزر أمواج، بما في ذلك مشاريع أبراج ذا فيو وفيلات أوركا وسابقاً المارينا العائمة ومينا 7 وسرايا البحر ولاجونا ومنتجع لوفت وفندق ومنتجع دراجون وذا بيك وذا ريز يدنس وغيرها من مشاريع، فضلاً عن مشاريع سرايا 1 وسرايا سند وسرايا البساتين.
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