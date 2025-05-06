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ولي العهد رئيس الوزراء يهنئ فريدريش ميرتس بمناسبة انتخابه مستشارا لجمهورية ألمانيا الاتحادية

ولي العهد رئيس الوزراء يهنئ فريدريش ميرتس بمناسبة انتخابه مستشارا لجمهورية ألمانيا الاتحادية

2025-05-06 07:02:56
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) بعث‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬برقية‭ ‬تهنئة‭ ‬إلى‭ ‬السيد‭ ‬فريدريش‭ ‬ميرتس‭ ‬وذلك‭ ‬بمناسبة‭ ‬انتخابه‭ ‬مستشارا‭ ‬لجمهورية‭ ‬ألمانيا‭ ‬الاتحادية‭.‬

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