وزير المالية: قريبا دراسة اكتوارية جديدة بشأن صناديق التقاعد

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وقال‭ ‬الوزير‭ ‬في‭ ‬تعليقه‭ ‬على‭ ‬سؤال‭ ‬للنائب‭ ‬جليلة‭ ‬السيد،‭ ‬ان‭ ‬قانون‭ ‬الهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للتأمين‭ ‬الاجتماعي‭ ‬ينص‭ ‬على‭ ‬اعداد‭ ‬تقارير‭ ‬المراجعة‭ ‬الاكتوارية‭ ‬كل‭ ‬ثلاث‭ ‬سنوات‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬شركات‭ ‬عالمية‭ ‬ذات‭ ‬خبرة‭ ‬واسعة‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الدراسات‭ ‬الاكتوارية،‭ ‬مضيفا‭ ‬ان‭ ‬أكبر‭ ‬سبب‭ ‬لنزول‭ ‬في‭ ‬اصول‭ ‬الصناديق‭ ‬التقاعدية‭ ‬ليست‭ ‬خسارة‭ ‬استثمارية‭ ‬ولكن‭ ‬العجز‭ ‬بين‭ ‬الالتزامات‭ ‬التقاعدية‭ ‬وموارد‭ ‬الصندوق‭.‬

على‭ ‬جانب‭ ‬آخر‭ ‬اشار‭ ‬وزير‭ ‬المالية‭ ‬والاقتصاد‭ ‬الوطني‭ ‬في‭ ‬تعقيبه‭ ‬على‭ ‬سؤال‭ ‬النائب‭ ‬الاول‭ ‬لرئيس‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬عبدالنبي‭ ‬سلمان‭ ‬بشأن‭ ‬قانون‭ ‬الضرائب‭ ‬على‭ ‬الشركات‭ ‬متعددة‭ ‬الجنسيات،‭ ‬ان‭ ‬العمل‭ ‬مستمر‭ ‬على‭ ‬تنويع‭ ‬ايرادات‭ ‬الدولة‭ ‬غير‭ ‬النفطية‭ ‬مع‭ ‬مراعاة‭ ‬المواطنين‭ ‬ذوي‭ ‬الدخل‭ ‬المحدود،‭ ‬مبينا‭ ‬ان‭ ‬تلك‭ ‬الشركات‭ ‬تستفيد‭ ‬من‭ ‬البنية‭ ‬التشريعية‭ ‬والبينة‭ ‬التحتية‭ ‬المتقدمة‭ ‬التي‭ ‬توفرها‭ ‬المملكة‭ ‬بالإضافة‭ ‬الى‭ ‬توافر‭ ‬كفاءات‭ ‬وطنية‭ ‬من‭ ‬الافضل‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬العالم‭.‬

وقال‭ ‬الوزير‭ ‬في‭ ‬رده‭ ‬على‭ ‬استفسار‭ ‬النائب‭ ‬الأول‭ ‬لرئيس‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬بشأن‭ ‬موقف‭ ‬البنوك‭ ‬من‭ ‬هذا‭ ‬القانون،‭ ‬انه‭ ‬لا‭ ‬يوجد‭ ‬اي‭ ‬استثناءات‭ ‬للشركات‭ ‬التي‭ ‬ينطبق‭ ‬عليها‭ ‬القانون‭ ‬الوزير‭ ‬عن‭ ‬ان‭ ‬عدد‭ ‬الشركات‭ ‬متعددة‭ ‬الجنسيات‭ ‬المسجلة‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬بلغت‭ ‬348‭ ‬شركة‭ ‬منها‭ ‬18‭ ‬شركة‭ ‬بحرينية،‭ ‬مؤكدا‭ ‬ان‭ ‬تلك‭ ‬الضريبة‭ ‬على‭ ‬الشركات‭ ‬متعددة‭ ‬الجنسيات‭ ‬لن‭ ‬تؤثر‭ ‬سلبا‭ ‬على‭ ‬توظيف‭ ‬العمالة‭ ‬الوطنية،‭ ‬مبينا‭ ‬ان‭ ‬هناك‭ ‬عملا‭ ‬كبيرا‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬الجهاز‭ ‬الوطني‭ ‬للإيرادات‭ ‬لبناء‭ ‬القدرات‭ ‬على‭ ‬هذا‭ ‬العمل‭ ‬المعقد‭ ‬مع‭ ‬تلك‭ ‬الشركات،‭ ‬مضيفا‭ ‬ان‭ ‬جميع‭ ‬الحلول‭ ‬الإلكترونية‭ ‬والرقمية‭ ‬ليس‭ ‬فقط‭ ‬للتسجيل‭ ‬ولكن‭ ‬كذلك‭ ‬في‭ ‬المراقبة‭ ‬الصحيحة‭.‬