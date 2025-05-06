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النواب يوافق على مقترح وضع حد أقصى لتصاريح العمل

النواب يوافق على مقترح وضع حد أقصى لتصاريح العمل

2025-05-06 07:02:55
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) وافق‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬أمس‭ ‬على‭ ‬تقرير‭ ‬لجنة‭ ‬الخدمات‭ ‬بخصوص‭ ‬مشروع‭ ‬قانون‭ (‬مصاغ‭ ‬بناء‭ ‬على‭ ‬الاقتراح‭ ‬بقانون‭ ‬من‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭) ‬بتعديل‭ ‬قانون‭ ‬تنظيم‭ ‬سوق‭ ‬العمل،‭ ‬وإحالته‭ ‬إلى‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى،‭ ‬ويهدف‭ ‬مشروع‭ ‬القانون‭ ‬الى‭ ‬الزامية‭ ‬تضمين‭ ‬الخطة‭ ‬الوطنية‭ ‬بشأن‭ ‬سوق‭ ‬العمل‭ ‬الحد‭ ‬الأقصى‭ ‬للعدد‭ ‬الإجمالي‭ ‬من‭ ‬تصاريح‭ ‬العمل‭ ‬التي‭ ‬تصدرها‭ ‬هيئة‭ ‬تنظيم‭ ‬سوق‭ ‬العمل‭ ‬بدلا‭ ‬من‭ ‬الحكم‭ ‬الجوازي‭ ‬الوارد‭ ‬في‭ ‬القانون‭ ‬النافذ‭.‬

وقال‭ ‬النائب‭ ‬ممدوح‭ ‬الصالح‭ ‬إن‭ ‬تصاريح‭ ‬العمل‭ ‬متاحة‭ ‬للجميع‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬وبالتالي‭ ‬جاء‭ ‬المقترح‭ ‬ليقنن‭ ‬هذه‭ ‬الاعداد،‭ ‬كما‭ ‬قال‭ ‬النائب‭ ‬حسن‭ ‬إبراهيم‭ ‬إنه‭ ‬يجب‭ ‬ان‭ ‬توضع‭ ‬تصاريح‭ ‬العمل‭ ‬بناء‭ ‬على‭ ‬حجم‭ ‬المشروع‭ ‬الموجود،‭ ‬كما‭ ‬قال‭ ‬النائب‭ ‬د‭. ‬مهدي‭ ‬الشويخ‭ ‬إن‭ ‬هناك‭ ‬دولا‭ ‬تحدد‭ ‬حدا‭ ‬اقصى‭ ‬لتصاريح‭ ‬العمل‭ ‬للأجانب،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬قال‭ ‬النائب‭ ‬الأول‭ ‬لرئيس‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬عبدالنبي‭ ‬سلمان‭ ‬إننا‭ ‬لسنا‭ ‬ضد‭ ‬الأجانب‭ ‬ولكن‭ ‬هناك‭ ‬فرق‭ ‬بين‭ ‬فتح‭ ‬الاسواق‭ ‬وبين‭ ‬تنظيم‭ ‬سوق‭ ‬العمل،‭ ‬وما‭ ‬نراه‭ ‬من‭ ‬عمالة‭ ‬سائبة‭ ‬في‭ ‬الأسواق‭ ‬تنافس‭ ‬البحرينيين‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬القطاعات،‭ ‬وهم‭ ‬لا‭ ‬يملكون‭ ‬مهنة‭ ‬أو‭ ‬مهارة،‭ ‬كما‭ ‬أن‭ ‬هناك‭ ‬مهنا‭ ‬لا‭ ‬نحتاج‭ ‬فيها‭ ‬إلى‭ ‬الأجانب‭.‬

من‭ ‬جانبها،‭ ‬اقترحت‭ ‬النائب‭ ‬د‭. ‬مريم‭ ‬الظاعن‭ ‬طريقة‭ ‬لرصد‭ ‬العمالة‭ ‬السائبة‭ ‬التي‭ ‬قد‭ ‬تؤثر‭ ‬على‭ ‬سوق‭ ‬العمل‭ ‬والاقتصاد‭ ‬المحلي،‭ ‬عبر‭ ‬استخدام‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬مثل‭ ‬قواعد‭ ‬البيانات‭ ‬المركزية،‭ ‬وتطبيقات‭ ‬الهواتف‭ ‬الذكية‭ ‬التي‭ ‬تسجل‭ ‬بيانات‭ ‬العمالة‭ ‬وتحديثها‭ ‬باستمرار،‭ ‬مضيفة‭ ‬أنه‭ ‬يمكن‭ ‬أيضاً‭ ‬استخدام‭ ‬أنظمة‭ ‬تحديد‭ ‬المواقع‭ ‬ GPS ‭ ‬لمتابعة‭ ‬تحركات‭ ‬العمالة‭. ‬

ولفتت‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬المقترح‭ ‬يؤدي‭ ‬إلى‭ ‬تقليل‭ ‬العمالة‭ ‬غير‭ ‬المرخصة،‭ ‬وتحسين‭ ‬سلامة‭ ‬العمال،‭ ‬وضمان‭ ‬حقوقهم‭ ‬القانونية،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬تحسين‭ ‬جودة‭ ‬العمل‭ ‬وتقليل‭ ‬المخاطر‭ ‬الأمنية‭ ‬المرتبطة‭ ‬بالعمالة‭ ‬السائبة‭.‬

بدوره،‭ ‬قال‭ ‬وزير‭ ‬العمل‭ ‬بالوكالة‭ ‬يوسف‭ ‬خلف‭ ‬إنه‭ ‬لابد‭ ‬من‭ ‬مراعاة‭ ‬كافة‭ ‬الجهات‭ ‬المعنية‭ ‬بصورة‭ ‬مباشرة‭ ‬أو‭ ‬غير‭ ‬مباشرة‭ ‬عند‭ ‬وضع‭ ‬خطة‭ ‬تنظيم‭ ‬سوق‭ ‬العمل،‭ ‬متسائلا‭ ‬هل‭ ‬من‭ ‬المناسب‭ ‬ان‭ ‬نضع‭ ‬رقما‭ ‬معينا‭ ‬كحد‭ ‬اقصى‭ ‬لتراخيص‭ ‬العمل‭ ‬الآن‭ ‬ونحن‭ ‬لا‭ ‬نعلم‭ ‬ماذا‭ ‬قد‭ ‬يحدث‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬القادمة،‭ ‬متابعا‭ ‬قوله‭: ‬إذا‭ ‬نظرنا‭ ‬الى‭ ‬فترة‭ ‬كورونا‭ ‬نجد‭ ‬أن‭ ‬عدد‭ ‬تصاريح‭ ‬العمل‭ ‬انخفضت،‭ ‬ثم‭ ‬ارتفعت‭ ‬بعد‭ ‬التعافي،‭ ‬وبالتالي‭ ‬لا‭ ‬يمكن‭ ‬التنبؤ‭ ‬بوضع‭ ‬السوق‭ ‬مدة‭ ‬أربع‭ ‬سنوات‭ ‬وهي‭ ‬مدة‭ ‬خطة‭ ‬تنظيم‭ ‬سوق‭ ‬العمل‭ ‬التابعة‭ ‬حاليا‭ ‬لوزارة‭ ‬العمل‭.‬

وضرب‭ ‬الوزير‭ ‬مثلا‭ ‬بأنه‭ ‬إذا‭ ‬كان‭ ‬هناك‭ ‬مشروع‭ ‬جديد‭ ‬يتطلب‭ ‬عددا‭ ‬كبيرا‭ ‬من‭ ‬العمالة‭ ‬وإذا‭ ‬لم‭ ‬يكن‭ ‬هذا‭ ‬العدد‭ ‬متوافرا‭ ‬فكيف‭ ‬سيكون‭ ‬الوضع‭ ‬وقتها‭ ‬إذا‭ ‬تم‭ ‬تحديد‭ ‬حد‭ ‬اقصى‭ ‬لتصاريح‭ ‬العمل‭.‬

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