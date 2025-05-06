النواب يوافق على مقترح وضع حد أقصى لتصاريح العمل

النواب يوافق على مقترح وضع حد أقصى لتصاريح العمل
وقال النائب ممدوح الصالح إن تصاريح العمل متاحة للجميع في البحرين وبالتالي جاء المقترح ليقنن هذه الاعداد، كما قال النائب حسن إبراهيم إنه يجب ان توضع تصاريح العمل بناء على حجم المشروع الموجود، كما قال النائب د. مهدي الشويخ إن هناك دولا تحدد حدا اقصى لتصاريح العمل للأجانب، في حين قال النائب الأول لرئيس مجلس النواب عبدالنبي سلمان إننا لسنا ضد الأجانب ولكن هناك فرق بين فتح الاسواق وبين تنظيم سوق العمل، وما نراه من عمالة سائبة في الأسواق تنافس البحرينيين في كل القطاعات، وهم لا يملكون مهنة أو مهارة، كما أن هناك مهنا لا نحتاج فيها إلى الأجانب.
من جانبها، اقترحت النائب د. مريم الظاعن طريقة لرصد العمالة السائبة التي قد تؤثر على سوق العمل والاقتصاد المحلي، عبر استخدام التكنولوجيا مثل قواعد البيانات المركزية، وتطبيقات الهواتف الذكية التي تسجل بيانات العمالة وتحديثها باستمرار، مضيفة أنه يمكن أيضاً استخدام أنظمة تحديد المواقع GPS لمتابعة تحركات العمالة.
ولفتت إلى أن هذا المقترح يؤدي إلى تقليل العمالة غير المرخصة، وتحسين سلامة العمال، وضمان حقوقهم القانونية، بالإضافة إلى تحسين جودة العمل وتقليل المخاطر الأمنية المرتبطة بالعمالة السائبة.
بدوره، قال وزير العمل بالوكالة يوسف خلف إنه لابد من مراعاة كافة الجهات المعنية بصورة مباشرة أو غير مباشرة عند وضع خطة تنظيم سوق العمل، متسائلا هل من المناسب ان نضع رقما معينا كحد اقصى لتراخيص العمل الآن ونحن لا نعلم ماذا قد يحدث خلال الفترة القادمة، متابعا قوله: إذا نظرنا الى فترة كورونا نجد أن عدد تصاريح العمل انخفضت، ثم ارتفعت بعد التعافي، وبالتالي لا يمكن التنبؤ بوضع السوق مدة أربع سنوات وهي مدة خطة تنظيم سوق العمل التابعة حاليا لوزارة العمل.
وضرب الوزير مثلا بأنه إذا كان هناك مشروع جديد يتطلب عددا كبيرا من العمالة وإذا لم يكن هذا العدد متوافرا فكيف سيكون الوضع وقتها إذا تم تحديد حد اقصى لتصاريح العمل.
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