بمبادرة شخصية وبحضور وزير التنمية الاجتماعية..النائب الدوي يكرم ممثلي الصحافة الوطنية بالنواب

بمبادرة شخصية وبحضور وزير التنمية الاجتماعية..النائب الدوي يكرم ممثلي الصحافة الوطنية بالنواب
وأشاد الدوي، في كلمته خلال حفل التكريم، بالدور الوطني والمسؤول الذي تضطلع به الصحافة البحرينية، مؤكدًا أنها تمثل السلطة الرابعة الحاضرة بقوة في المشهد الوطني، بما تقوم به من تغطيات مهنية ومتابعة دقيقة للشأن النيابي، تسهم في تنوير الرأي العام وتعزيز مبادئ الشفافية والمحاسبة.
وقال إن ما تقوم به المؤسسات الصحفية والإعلاميون البرلمانيون جزء أصيل من المشروع الإصلاحي الشامل الذي أطلقه حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم، مشيرًا إلى أن حرية الصحافة والتعبير كانت دائمًا من الركائز الأساسية في التجربة الديمقراطية البحرينية.
وأضاف: إننا نعتز بالعمل المهني المتوازن الذي تنتهجه الصحافة الوطنية، ونسجل تقديرنا العالي للجهود اليومية التي يبذلها محررو الشأن النيابي، فهم شهود يوميون على أداء النواب ومجريات العمل البرلماني، ونعتبرهم شركاء في نقل الحقيقة وإيصال صوت المواطن.
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