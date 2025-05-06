بمبادرة شخصية وبحضور وزير التنمية الاجتماعية..النائب الدوي يكرم ممثلي الصحافة الوطنية بالنواب

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وأشاد‭ ‬الدوي،‭ ‬في‭ ‬كلمته‭ ‬خلال‭ ‬حفل‭ ‬التكريم،‭ ‬بالدور‭ ‬الوطني‭ ‬والمسؤول‭ ‬الذي‭ ‬تضطلع‭ ‬به‭ ‬الصحافة‭ ‬البحرينية،‭ ‬مؤكدًا‭ ‬أنها‭ ‬تمثل‭ ‬السلطة‭ ‬الرابعة‭ ‬الحاضرة‭ ‬بقوة‭ ‬في‭ ‬المشهد‭ ‬الوطني،‭ ‬بما‭ ‬تقوم‭ ‬به‭ ‬من‭ ‬تغطيات‭ ‬مهنية‭ ‬ومتابعة‭ ‬دقيقة‭ ‬للشأن‭ ‬النيابي،‭ ‬تسهم‭ ‬في‭ ‬تنوير‭ ‬الرأي‭ ‬العام‭ ‬وتعزيز‭ ‬مبادئ‭ ‬الشفافية‭ ‬والمحاسبة‭.‬

وقال‭ ‬إن‭ ‬ما‭ ‬تقوم‭ ‬به‭ ‬المؤسسات‭ ‬الصحفية‭ ‬والإعلاميون‭ ‬البرلمانيون‭ ‬جزء‭ ‬أصيل‭ ‬من‭ ‬المشروع‭ ‬الإصلاحي‭ ‬الشامل‭ ‬الذي‭ ‬أطلقه‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬مشيرًا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬حرية‭ ‬الصحافة‭ ‬والتعبير‭ ‬كانت‭ ‬دائمًا‭ ‬من‭ ‬الركائز‭ ‬الأساسية‭ ‬في‭ ‬التجربة‭ ‬الديمقراطية‭ ‬البحرينية‭.‬

وأضاف‭: ‬إننا‭ ‬نعتز‭ ‬بالعمل‭ ‬المهني‭ ‬المتوازن‭ ‬الذي‭ ‬تنتهجه‭ ‬الصحافة‭ ‬الوطنية،‭ ‬ونسجل‭ ‬تقديرنا‭ ‬العالي‭ ‬للجهود‭ ‬اليومية‭ ‬التي‭ ‬يبذلها‭ ‬محررو‭ ‬الشأن‭ ‬النيابي،‭ ‬فهم‭ ‬شهود‭ ‬يوميون‭ ‬على‭ ‬أداء‭ ‬النواب‭ ‬ومجريات‭ ‬العمل‭ ‬البرلماني،‭ ‬ونعتبرهم‭ ‬شركاء‭ ‬في‭ ‬نقل‭ ‬الحقيقة‭ ‬وإيصال‭ ‬صوت‭ ‬المواطن‭.‬