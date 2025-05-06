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وزير المالية: علاقات أخوية راسخة تجمع البحرين والسعودية

وزير المالية: علاقات أخوية راسخة تجمع البحرين والسعودية

2025-05-06 07:02:52
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أكد‭ ‬الشيخ‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬خليفة‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬وزير‭ ‬المالية‭ ‬والاقتصاد‭ ‬الوطني،‭ ‬عمق‭ ‬العلاقات‭ ‬الأخوية‭ ‬الراسخة‭ ‬التي‭ ‬تجمع‭ ‬بين‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬والمملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬الشقيقة،‭ ‬وما‭ ‬تشكله‭ ‬من‭ ‬نموذجٍ‭ ‬للتعاون‭ ‬والشراكة‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المجالات،‭ ‬وذلك‭ ‬بفضل‭ ‬ما‭ ‬تحظى‭ ‬به‭ ‬من‭ ‬رعاية‭ ‬واهتمام‭ ‬من‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة،‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬وأخيه‭ ‬خادم‭ ‬الحرمين‭ ‬الشريفين،‭ ‬الملك‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬عبدالعزيز‭ ‬آل‭ ‬سعود،‭ ‬ملك‭ ‬المملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬الشقيقة‭.‬

وأشار‭ ‬إلى‭ ‬الجهود‭ ‬الطيبة‭ ‬التي‭ ‬يوليها‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬وأخيه‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬عبدالعزيز‭ ‬آل‭ ‬سعود‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬بالمملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬لمواصلة‭ ‬تنمية‭ ‬العلاقات‭ ‬البحرينية‭ ‬السعودية‭ ‬والدفع‭ ‬بها‭ ‬للوصول‭ ‬نحو‭ ‬مستوياتٍ‭ ‬أكثر‭ ‬شمولاً‭ ‬على‭ ‬كافة‭ ‬الأصعدة،‭ ‬بما‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬تطلعات‭ ‬البلدين‭ ‬والشعبين‭ ‬الشقيقين‭.‬

جاء‭ ‬ذلك‭ ‬لدى‭ ‬لقاء‭ ‬وزير‭ ‬المالية‭ ‬والاقتصاد‭ ‬الوطني،‭ ‬أمس،‭ ‬بحضور‭ ‬السيد‭ ‬نايف‭ ‬بن‭ ‬بندر‭ ‬السديري‭ ‬سفير‭ ‬المملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬الشقيقة‭ ‬لدى‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬الأستاذ‭ ‬سلطان‭ ‬بن‭ ‬عبدالرحمن‭ ‬المرشد‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬للصندوق‭ ‬السعودي‭ ‬للتنمية،‭ ‬حيث‭ ‬استعرض‭ ‬ما‭ ‬وصلت‭ ‬إليه‭ ‬مسارات‭ ‬التعاون‭ ‬والتنسيق‭ ‬الثنائي‭ ‬بين‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬والمملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬في‭ ‬كافة‭ ‬المجالات‭ ‬وخاصة‭ ‬فيما‭ ‬يتعلق‭ ‬بالمجالين‭ ‬المالي‭ ‬والاقتصادي،‭ ‬مشيراً‭ ‬إلى‭ ‬دور‭ ‬المملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬المتواصل‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬مختلف‭ ‬المشاريع‭ ‬التنموية‭ ‬بمملكة‭ ‬البحرين‭ ‬والذي‭ ‬يعكس‭ ‬الأواصر‭ ‬الأخوية‭ ‬المتينة‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬الشقيقين،‭ ‬ويسهم‭ ‬في‭ ‬رفد‭ ‬كافة‭ ‬المسارات‭ ‬التنموية‭.‬

كما‭ ‬أشار‭ ‬وزير‭ ‬المالية‭ ‬والاقتصاد‭ ‬الوطني‭ ‬إلى‭ ‬أهمية‭ ‬مواصلة‭ ‬البناء‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬تحقق‭ ‬في‭ ‬مسار‭ ‬العلاقات‭ ‬الثنائية‭ ‬والدفع‭ ‬بأوجه‭ ‬التعاون‭ ‬والعمل‭ ‬المشترك‭ ‬نحو‭ ‬مزيدٍ‭ ‬من‭ ‬التكامل‭ ‬بما‭ ‬يحقق‭ ‬الأهداف‭ ‬والتطلعات‭ ‬المنشودة‭.‬

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