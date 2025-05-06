وزير المالية: علاقات أخوية راسخة تجمع البحرين والسعودية

وزير المالية: علاقات أخوية راسخة تجمع البحرين والسعودية
وأشار إلى الجهود الطيبة التي يوليها صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وأخيه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية لمواصلة تنمية العلاقات البحرينية السعودية والدفع بها للوصول نحو مستوياتٍ أكثر شمولاً على كافة الأصعدة، بما يسهم في تحقيق تطلعات البلدين والشعبين الشقيقين.
جاء ذلك لدى لقاء وزير المالية والاقتصاد الوطني، أمس، بحضور السيد نايف بن بندر السديري سفير المملكة العربية السعودية الشقيقة لدى مملكة البحرين، الأستاذ سلطان بن عبدالرحمن المرشد الرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية، حيث استعرض ما وصلت إليه مسارات التعاون والتنسيق الثنائي بين مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية في كافة المجالات وخاصة فيما يتعلق بالمجالين المالي والاقتصادي، مشيراً إلى دور المملكة العربية السعودية المتواصل في دعم مختلف المشاريع التنموية بمملكة البحرين والذي يعكس الأواصر الأخوية المتينة بين البلدين الشقيقين، ويسهم في رفد كافة المسارات التنموية.
كما أشار وزير المالية والاقتصاد الوطني إلى أهمية مواصلة البناء على ما تحقق في مسار العلاقات الثنائية والدفع بأوجه التعاون والعمل المشترك نحو مزيدٍ من التكامل بما يحقق الأهداف والتطلعات المنشودة.
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