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الجيش الباكستاني يعلن إطلاق عملية جوية وبرية ردا على هجوم هندي

الجيش الباكستاني يعلن إطلاق عملية جوية وبرية ردا على هجوم هندي

2025-05-06 07:02:51
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أعلن‭ ‬الجيش‭ ‬الباكستاني‭ ‬أمس‭ ‬إطلاق‭ ‬عملية‭ ‬جوية‭ ‬وبرية‭ ‬بعد‭ ‬تعرض‭ ‬البلاد‭ ‬لهجوم‭ ‬هندي‭.‬

وفي‭ ‬وقت‭ ‬سابق‭ ‬من‭ ‬أمس‭ ‬أعلن‭ ‬المتحدث‭ ‬باسم‭ ‬الجيش‭ ‬الباكستاني‭ ‬تعرض‭ ‬بهاولبور‭ ‬وكوتلي‭ ‬ومظفر‭ ‬آباد‭ ‬لهجوم‭ ‬هندي‭ ‬صاروخي‭ ‬استهدف‭ ‬محطة‭ ‬كهرباء،‭ ‬مشددا‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬نيودلهي‭ ‬ستتلقى‭ ‬ردا‭ ‬حازما‭.‬

وقال‭ ‬المتحدث‭ ‬باسم‭ ‬الجيش‭ ‬أحمد‭ ‬شريف‭: ‬‮«‬أُطلقت‭ ‬علينا‭ ‬صواريخ‭ ‬من‭ ‬الشرق‭ ‬استهدفت‭ ‬محطة‭ ‬كهرباء‭ ‬مظفر‭ ‬آباد‭ ‬وبهاولبور،‭ ‬الهند‭ ‬اعتدت‭ ‬علينا‭ ‬بـ3‭ ‬صواريخ‭ ‬استهدفت‭ ‬بهاولبور‭ ‬وكوتلي‭ ‬ومظفر‭ ‬آباد‮»‬‭.‬

وأعلن‭ ‬مصدر‭ ‬أمني‭ ‬باكستاني‭ ‬مقتل‭ ‬طفل‭ ‬على‭ ‬الأقل‭ ‬في‭ ‬الهجوم‭ ‬وإصابة‭ ‬اثنين‭ ‬قرب‭ ‬بهاولبور‭.‬

وشدد‭ ‬المتحدث‭ ‬باسم‭ ‬الجيش‭ ‬الباكستاني‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬‮«‬الهند‭ ‬ستتلقى‭ ‬الآن‭ ‬ردا‭ ‬شاملا‭ ‬وحازما‮»‬‭.‬

من‭ ‬جانبه،‭ ‬أكد‭ ‬الجيش‭ ‬الهندي‭ ‬تنفيذ‭ ‬ضربة‭ ‬دقيقة‭ ‬على‭ ‬معسكرات‭ ‬إرهابية‭ ‬في‭ ‬باكستان،‭ ‬وأعلنت‭ ‬الحكومة‭ ‬الهندية‭ ‬إطلاق‭ ‬عملية‭ ‬عسكرية‭ ‬تحمل‭ ‬اسم‭ ‬‮«‬سيندور‮»‬،‭ ‬استهدفت‭ ‬من‭ ‬خلالها‭ ‬9‭ ‬مواقع‭ ‬مرتبطة‭ ‬بالبنية‭ ‬التحتية‭ ‬للإرهاب‭ ‬في‭ ‬باكستان‭ ‬وجامو‭ ‬وكشمير‭ ‬الخاضعة‭ ‬لسيطرتها‭.‬

ووفقا‭ ‬لبيان‭ ‬رسمي‭ ‬فإن‭ ‬العملية‭ ‬نُفذت‭ ‬بشكل‭ ‬مركز‭ ‬ومدروس‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬استهداف‭ ‬أي‭ ‬منشآت‭ ‬عسكرية‭ ‬باكستانية،‭ ‬في‭ ‬خطوة‭ ‬وُصفت‭ ‬بأنها‭ ‬‮«‬غير‭ ‬تصعيدية‮»‬‭ ‬وتعكس‭ ‬ضبط‭ ‬النفس‭ ‬في‭ ‬اختيار‭ ‬الأهداف‭ ‬وطريقة‭ ‬التنفيذ‭.‬

وأكدت‭ ‬السلطات‭ ‬الهندية‭ ‬التزامها‭ ‬بمحاسبة‭ ‬المسؤولين‭ ‬عن‭ ‬هذا‭ ‬الهجوم،‭ ‬مشيرة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬إحاطة‭ ‬إعلامية‭ ‬مفصلة‭ ‬حول‭ ‬‮«‬عملية‭ ‬سيندور‮»‬‭ ‬ستُعقد‭ ‬لاحقا‭. ‬

وفي‭ ‬وقت‭ ‬سابق‭ ‬أفادت‭ ‬وكالة‭ ‬‮«‬رويترز‮»‬‭ ‬مساء‭ ‬أمس‭ ‬بسماع‭ ‬دوي‭ ‬انفجارات‭ ‬عديدة‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬كشمير‭ ‬الباكستانية‭ ‬قرب‭ ‬مظفر‭ ‬آباد،‭ ‬ونقلت‭ ‬الوكالة‭ ‬عن‭ ‬شهود‭ ‬قولهم‭ ‬إنهم‭ ‬‮«‬سمعوا‭ ‬دوي‭ ‬عدة‭ ‬انفجارات‭ ‬قوية‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬كشمير‭ ‬الباكستانية‭ ‬قرب‭ ‬الجبال‭ ‬المحيطة‭ ‬بمدينة‭ ‬مظفر‭ ‬آباد‭ ‬بعد‭ ‬منتصف‭ ‬ليل‭ ‬الثلاثاء‭ (‬الأربعاء‭ ‬بالتوقيت‭ ‬المحلي‭)‬‮»‬‭.‬

وأشار‭ ‬الشهود‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬‮«‬الكهرباء‭ ‬انقطعت‭ ‬عن‭ ‬المدينة‭ ‬بعد‭ ‬الانفجارات‮»‬،‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬توضيح‭ ‬سبب‭ ‬الانفجارات‭.‬

يذكر‭ ‬أن‭ ‬التوترات‭ ‬تصاعدت‭ ‬بين‭ ‬الجارتين‭ ‬النوويتين‭ ‬في‭ ‬أعقاب‭ ‬هجوم‭ ‬للمسلحين‭ ‬في‭ ‬إقليم‭ ‬جامو‭ ‬وكشمير‭ ‬يوم‭ ‬22‭ ‬أبريل،‭ ‬أسفر‭ ‬عن‭ ‬مقتل‭ ‬26‭ ‬شخصا،‭ ‬اتهمت‭ ‬الهند‭ ‬باكستان‭ ‬بأنها‭ ‬على‭ ‬صلة‭ ‬به‭.‬

من‭ ‬جانبها،‭ ‬رفضت‭ ‬باكستان‭ ‬رفضا‭ ‬قاطعا‭ ‬اتهامات‭ ‬الهند‭ ‬لها‭ ‬بشأن‭ ‬العلاقة‭ ‬بهجوم‭ ‬المسلحين‭ ‬في‭ ‬إقليم‭ ‬كشمير،‭ ‬وقال‭ ‬مندوب‭ ‬باكستان‭ ‬الدائم‭ ‬لدى‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬عاصم‭ ‬افتخار‭ ‬أحمد‭: ‬‮«‬تصريحات‭ ‬الهند‭ ‬اتهامات‭ ‬لا‭ ‬أساس‭ ‬لها،‭ ‬يراد‭ ‬توظيفها‭ ‬في‭ ‬خدمة‭ ‬المصالح‭ ‬السياسية‭ ‬والأغراض‭ ‬الاستراتيجية‮»‬‭.‬

وشدد‭ ‬المندوب‭ ‬الباكستاني‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬إسلام‭ ‬آباد‭ ‬ستتصدى‭ ‬‮«‬لأي‭ ‬عدوان‮»‬‭ ‬ضدها،‭ ‬مشيرا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬هناك‭ ‬‮«‬خطرا‭ ‬جديا‮»‬‭ ‬لتصعيد‭ ‬الأوضاع‭ ‬بين‭ ‬باكستان‭ ‬والهند‭.‬

وأشار‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬أعضاء‭ ‬مجلس‭ ‬الأمن‭ ‬الدولي،‭ ‬وخصوصا‭ ‬الدول‭ ‬الخمس‭ ‬الدائمة‭ ‬العضوية‭ ‬فيه،‭ ‬يتحملون‭ ‬المسؤولية‭ ‬عن‭ ‬تسوية‭ ‬الوضع‭ ‬وبذل‭ ‬جهود‭ ‬كبيرة‭ ‬لحل‭ ‬الجدل‭ ‬حول‭ ‬منطقة‭ ‬جامو‭ ‬وكشمير‭.‬

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