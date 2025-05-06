وزير الإعلام في "بيت الصحفيين"

وزير الإعلام في "بيت الصحفيين"
الوزير يكشف: عرض قانون الصحافة على النواب غدا
عيسى الشايجي: مضامين الرسالة السامية لجلالة الملك حافز كبير لمزيد من العطاء
كتب: علي عبد الخالق
تصوير - محمود بابا
كشف وزير الإعلام، د. رمزان بن عبدالله النعيمي أن قانون الصحافة سيعرض غداً في جلسة استثنائية يعقدها مجلس النواب، مشيراً إلى أن القانون خلاصة توافقات تمت عبر جولات طويلة ومستمرة مع جميع الأطراف المعنية تم الوصول من خلالها إلى الاتفاق على مسودة سيتم عرضها على المجلس للتصويت عليه، مضيفا خلال لقاء ودي مع رؤساء تحرير الصحف المحلية وعدد من الصحفيين خلال زيارته لجمعية الصحفيين بالتزامن مع يوم الصحافة البحرينية ومرور ٢٥ عاما على تأسيس الجمعية، أن هناك رغبة في استمرارية التطوير.
وأكد الدكتور النعيمي خلال اللقاء الدور المحوري الذي تلعبه الصحافة البحرينية في دعم المسيرة التنموية وتعزيز التلاحم الوطني، مشيداً بالكفاءات الصحفية والإعلامية التي أثبتت حضورها المهني محلياً وعربياً.
وقال: «نحتفل اليوم بيوم الصحافة البحرينية ونعتز بما حققته الصحافة الوطنية من إنجازات ومواقف مهنية مسؤولة، جعلتها شريكاً حقيقياً في التنمية التي تشهدها مملكة البحرين بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء».
من جانبه، رفع رئيس جمعية الصحفيين عيسى الشايجي باسم الأسرة الصحفية والإعلامية، خالص الشكر والتقدير والامتنان إلى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، على تفضل جلالته بتوجيه رسالة سامية بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة.
وأضاف ان الرسالة السامية لجلالته، تشكل للأسرة الصحفية البحرينية حافزاً كبيراً لمزيد من العطاء، لا سيما لما ورد فيها من مضامين جوهرية بشأن دور الصحافة في عملية البناء والتنمية، مشيراً إلى أن جمعية الصحفيين البحرينية تسترشد في عملها سنوياً بما يرد في هذه الرسالة السامية من مضامين ومبادئ، خاصة ما يتعلق بالمصداقية والموضوعية والالتزام المهني. وخلال اللقاء، تم التطرق إلى عدد من التحديات التي تواجه قطاع الصحافة، من بينها التحول الرقمي واستخدام أدوات جديدة لنقل الصورة والخبر، والحاجة إلى إقرار قانون الصحافة الجديد بما يواكب التطورات الإعلامية الحديثة ويكفل المزيد من الحريات والمسؤوليات المهنية.
وأكد مدير تحرير «أخبار الخليج» السيد زهره أهمية تطرق قانون الصحافة الجديد إلى تجريم سرقة الأخبار الصحفية والتعدي على حقوق الملكية الفكرية التي تقوم بها بعض الحسابات الإخبارية عبر منصات التواصل الاجتماعي، مشيراً إلى الدور الكبير الذي يلعبه مركز الاتصال الوطني في تعزيز التواصل بين الصحفيين والوزارات الحكومية والمسؤولين مع أهمية تجاوب المسؤولين في الحكومة مع الصحافة والصحفيين لدعم دورهم في خدمة الوطن والدفاع عنه وتمكين الصحافة من لعب دورها المنشود.
من جانبه، قال رئيس تحرير جريدة البلاد، مؤنس المردي إن الجسم الصحفي «هرم» وهو ينتظر قانون الصحافة، كما تطرق إلى مشروع إسكان الصحفيين، وأهمية توفير بيئة معيشية مستقرة تسهم في تعزيز الاستقرار الأسري والمجتمعي لهذه الشريحة المهمة.
في حين طرح رئيس تحرير جريدة الأيام راشد الحمر، ملف تطوير الكوادر الصحفية الوطنية، من خلال التدريب المستمر وبناء القدرات بالتعاون مع صندوق العمل تمكين، بالإضافة إلى ضرورة الاستثمار في المحتوى الرقمي كرافد أساسي للإعلام الحديث، بما يواكب متطلبات الجمهور المتغيّرة ويعزز من تنافسية الصحافة البحرينية إقليمياً وعالمياً.
كما تطرق رئيس تحرير صحيفة الوطن عبدالله إلهامي، إلى أهمية تسريع التحول الرقمي في المؤسسات الصحفية، وضرورة تنويع المحتوى الإعلامي بما يواكب اهتمامات القارئ البحريني والخليجي في ظل بيئة تنافسية إيجابية تشهدها الصحف، حيث أصبحت كل صحيفة تسعى لابتكار أساليب جديدة وجذابة في تقديم المعلومة والمحتوى.
وفي ختام اللقاء أشاد الوزير بدور جمعية الصحفيين البحرينية في رعاية الصحفيين والدفاع عن قضايا المهنة، مؤكداً حرص الوزارة على التعاون الوثيق مع الجمعية وكافة المؤسسات الإعلامية لتعزيز بيئة العمل الصحفي ودعم الحريات المسؤولة، كما ثمّن الزملاء الصحفيون انعقاد هذا اللقاء الذي يعكس حرص القيادة على دعم الصحافة والإعلام، مؤكدين التزامهم بمواصلة أداء رسالتهم المهنية بكل موضوعية وشفافية، ومتابعة كافة الملفات التي تلامس واقع وتطلعات الصحفيين في المملكة.
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