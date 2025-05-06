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وزير الإعلام في "بيت الصحفيين"

وزير الإعلام في "بيت الصحفيين"

2025-05-06 07:02:48
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) استعرض مع رؤساء التحرير والصحفيين هموم وتحديات المهنة

الوزير يكشف: عرض قانون الصحافة على النواب غدا

عيسى الشايجي: مضامين الرسالة السامية لجلالة الملك حافز كبير لمزيد من العطاء

كتب‭: ‬علي‭ ‬عبد‭ ‬الخالق

تصوير‭ - ‬محمود‭ ‬بابا

كشف‭ ‬وزير‭ ‬الإعلام،‭ ‬د‭. ‬رمزان‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬النعيمي‭ ‬أن‭ ‬قانون‭ ‬الصحافة‭ ‬سيعرض‭ ‬غداً‭ ‬في‭ ‬جلسة‭ ‬استثنائية‭ ‬يعقدها‭ ‬مجلس‭ ‬النواب،‭ ‬مشيراً‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬القانون‭ ‬خلاصة‭ ‬توافقات‭ ‬تمت‭ ‬عبر‭ ‬جولات‭ ‬طويلة‭ ‬ومستمرة‭ ‬مع‭ ‬جميع‭ ‬الأطراف‭ ‬المعنية‭ ‬تم‭ ‬الوصول‭ ‬من‭ ‬خلالها‭ ‬إلى‭ ‬الاتفاق‭ ‬على‭ ‬مسودة‭ ‬سيتم‭ ‬عرضها‭ ‬على‭ ‬المجلس‭ ‬للتصويت‭ ‬عليه،‭ ‬مضيفا‭ ‬خلال‭ ‬لقاء‭ ‬ودي‭ ‬مع‭ ‬رؤساء‭ ‬تحرير‭ ‬الصحف‭ ‬المحلية‭ ‬وعدد‭ ‬من‭ ‬الصحفيين‭ ‬خلال‭ ‬زيارته‭ ‬لجمعية‭ ‬الصحفيين‭ ‬بالتزامن‭ ‬مع‭ ‬يوم‭ ‬الصحافة‭ ‬البحرينية‭ ‬ومرور‭ ‬‮٢٥‬‭ ‬عاما‭ ‬على‭ ‬تأسيس‭ ‬الجمعية،‭ ‬أن‭ ‬هناك‭ ‬رغبة‭ ‬في‭ ‬استمرارية‭ ‬التطوير‭.‬

وأكد‭ ‬الدكتور‭ ‬النعيمي‭ ‬خلال‭ ‬اللقاء‭ ‬الدور‭ ‬المحوري‭ ‬الذي‭ ‬تلعبه‭ ‬الصحافة‭ ‬البحرينية‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬المسيرة‭ ‬التنموية‭ ‬وتعزيز‭ ‬التلاحم‭ ‬الوطني،‭ ‬مشيداً‭ ‬بالكفاءات‭ ‬الصحفية‭ ‬والإعلامية‭ ‬التي‭ ‬أثبتت‭ ‬حضورها‭ ‬المهني‭ ‬محلياً‭ ‬وعربياً‭.‬

وقال‭: ‬‮«‬نحتفل‭ ‬اليوم‭ ‬بيوم‭ ‬الصحافة‭ ‬البحرينية‭ ‬ونعتز‭ ‬بما‭ ‬حققته‭ ‬الصحافة‭ ‬الوطنية‭ ‬من‭ ‬إنجازات‭ ‬ومواقف‭ ‬مهنية‭ ‬مسؤولة،‭ ‬جعلتها‭ ‬شريكاً‭ ‬حقيقياً‭ ‬في‭ ‬التنمية‭ ‬التي‭ ‬تشهدها‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬بقيادة‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬ومتابعة‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‮»‬‭.‬

من‭ ‬جانبه،‭ ‬رفع‭ ‬رئيس‭ ‬جمعية‭ ‬الصحفيين‭ ‬عيسى‭ ‬الشايجي‭ ‬باسم‭ ‬الأسرة‭ ‬الصحفية‭ ‬والإعلامية،‭ ‬خالص‭ ‬الشكر‭ ‬والتقدير‭ ‬والامتنان‭ ‬إلى‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬على‭ ‬تفضل‭ ‬جلالته‭ ‬بتوجيه‭ ‬رسالة‭ ‬سامية‭ ‬بمناسبة‭ ‬اليوم‭ ‬العالمي‭ ‬لحرية‭ ‬الصحافة‭.‬

وأضاف‭ ‬ان‭ ‬الرسالة‭ ‬السامية‭ ‬لجلالته،‭ ‬تشكل‭ ‬للأسرة‭ ‬الصحفية‭ ‬البحرينية‭ ‬حافزاً‭ ‬كبيراً‭ ‬لمزيد‭ ‬من‭ ‬العطاء،‭ ‬لا‭ ‬سيما‭ ‬لما‭ ‬ورد‭ ‬فيها‭ ‬من‭ ‬مضامين‭ ‬جوهرية‭ ‬بشأن‭ ‬دور‭ ‬الصحافة‭ ‬في‭ ‬عملية‭ ‬البناء‭ ‬والتنمية،‭ ‬مشيراً‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬جمعية‭ ‬الصحفيين‭ ‬البحرينية‭ ‬تسترشد‭ ‬في‭ ‬عملها‭ ‬سنوياً‭ ‬بما‭ ‬يرد‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬الرسالة‭ ‬السامية‭ ‬من‭ ‬مضامين‭ ‬ومبادئ،‭ ‬خاصة‭ ‬ما‭ ‬يتعلق‭ ‬بالمصداقية‭ ‬والموضوعية‭ ‬والالتزام‭ ‬المهني‭. ‬وخلال‭ ‬اللقاء،‭ ‬تم‭ ‬التطرق‭ ‬إلى‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬التحديات‭ ‬التي‭ ‬تواجه‭ ‬قطاع‭ ‬الصحافة،‭ ‬من‭ ‬بينها‭ ‬التحول‭ ‬الرقمي‭ ‬واستخدام‭ ‬أدوات‭ ‬جديدة‭ ‬لنقل‭ ‬الصورة‭ ‬والخبر،‭ ‬والحاجة‭ ‬إلى‭ ‬إقرار‭ ‬قانون‭ ‬الصحافة‭ ‬الجديد‭ ‬بما‭ ‬يواكب‭ ‬التطورات‭ ‬الإعلامية‭ ‬الحديثة‭ ‬ويكفل‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬الحريات‭ ‬والمسؤوليات‭ ‬المهنية‭.‬



وأكد‭ ‬مدير‭ ‬تحرير‭ ‬‮«‬أخبار‭ ‬الخليج‮»‬‭ ‬السيد‭ ‬زهره‭ ‬أهمية‭ ‬تطرق‭ ‬قانون‭ ‬الصحافة‭ ‬الجديد‭ ‬إلى‭ ‬تجريم‭ ‬سرقة‭ ‬الأخبار‭ ‬الصحفية‭ ‬والتعدي‭ ‬على‭ ‬حقوق‭ ‬الملكية‭ ‬الفكرية‭ ‬التي‭ ‬تقوم‭ ‬بها‭ ‬بعض‭ ‬الحسابات‭ ‬الإخبارية‭ ‬عبر‭ ‬منصات‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي،‭ ‬مشيراً‭ ‬إلى‭ ‬الدور‭ ‬الكبير‭ ‬الذي‭ ‬يلعبه‭ ‬مركز‭ ‬الاتصال‭ ‬الوطني‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬التواصل‭ ‬بين‭ ‬الصحفيين‭ ‬والوزارات‭ ‬الحكومية‭ ‬والمسؤولين‭ ‬مع‭ ‬أهمية‭ ‬تجاوب‭ ‬المسؤولين‭ ‬في‭ ‬الحكومة‭ ‬مع‭ ‬الصحافة‭ ‬والصحفيين‭ ‬لدعم‭ ‬دورهم‭ ‬في‭ ‬خدمة‭ ‬الوطن‭ ‬والدفاع‭ ‬عنه‭ ‬وتمكين‭ ‬الصحافة‭ ‬من‭ ‬لعب‭ ‬دورها‭ ‬المنشود‭. ‬

من‭ ‬جانبه،‭ ‬قال‭ ‬رئيس‭ ‬تحرير‭ ‬جريدة‭ ‬البلاد،‭ ‬مؤنس‭ ‬المردي‭ ‬إن‭ ‬الجسم‭ ‬الصحفي‭ ‬‮«‬هرم‮»‬‭ ‬وهو‭ ‬ينتظر‭ ‬قانون‭ ‬الصحافة،‭ ‬كما‭ ‬تطرق‭ ‬إلى‭ ‬مشروع‭ ‬إسكان‭ ‬الصحفيين،‭ ‬وأهمية‭ ‬توفير‭ ‬بيئة‭ ‬معيشية‭ ‬مستقرة‭ ‬تسهم‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬الاستقرار‭ ‬الأسري‭ ‬والمجتمعي‭ ‬لهذه‭ ‬الشريحة‭ ‬المهمة‭.‬

في‭ ‬حين‭ ‬طرح‭ ‬رئيس‭ ‬تحرير‭ ‬جريدة‭ ‬الأيام‭ ‬راشد‭ ‬الحمر،‭ ‬ملف‭ ‬تطوير‭ ‬الكوادر‭ ‬الصحفية‭ ‬الوطنية،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬التدريب‭ ‬المستمر‭ ‬وبناء‭ ‬القدرات‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬صندوق‭ ‬العمل‭ ‬تمكين،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬ضرورة‭ ‬الاستثمار‭ ‬في‭ ‬المحتوى‭ ‬الرقمي‭ ‬كرافد‭ ‬أساسي‭ ‬للإعلام‭ ‬الحديث،‭ ‬بما‭ ‬يواكب‭ ‬متطلبات‭ ‬الجمهور‭ ‬المتغيّرة‭ ‬ويعزز‭ ‬من‭ ‬تنافسية‭ ‬الصحافة‭ ‬البحرينية‭ ‬إقليمياً‭ ‬وعالمياً‭.‬

كما‭ ‬تطرق‭ ‬رئيس‭ ‬تحرير‭ ‬صحيفة‭ ‬الوطن‭ ‬عبدالله‭ ‬إلهامي،‭ ‬إلى‭ ‬أهمية‭ ‬تسريع‭ ‬التحول‭ ‬الرقمي‭ ‬في‭ ‬المؤسسات‭ ‬الصحفية،‭ ‬وضرورة‭ ‬تنويع‭ ‬المحتوى‭ ‬الإعلامي‭ ‬بما‭ ‬يواكب‭ ‬اهتمامات‭ ‬القارئ‭ ‬البحريني‭ ‬والخليجي‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬بيئة‭ ‬تنافسية‭ ‬إيجابية‭ ‬تشهدها‭ ‬الصحف،‭ ‬حيث‭ ‬أصبحت‭ ‬كل‭ ‬صحيفة‭ ‬تسعى‭ ‬لابتكار‭ ‬أساليب‭ ‬جديدة‭ ‬وجذابة‭ ‬في‭ ‬تقديم‭ ‬المعلومة‭ ‬والمحتوى‭.‬

وفي‭ ‬ختام‭ ‬اللقاء‭ ‬أشاد‭ ‬الوزير‭ ‬بدور‭ ‬جمعية‭ ‬الصحفيين‭ ‬البحرينية‭ ‬في‭ ‬رعاية‭ ‬الصحفيين‭ ‬والدفاع‭ ‬عن‭ ‬قضايا‭ ‬المهنة،‭ ‬مؤكداً‭ ‬حرص‭ ‬الوزارة‭ ‬على‭ ‬التعاون‭ ‬الوثيق‭ ‬مع‭ ‬الجمعية‭ ‬وكافة‭ ‬المؤسسات‭ ‬الإعلامية‭ ‬لتعزيز‭ ‬بيئة‭ ‬العمل‭ ‬الصحفي‭ ‬ودعم‭ ‬الحريات‭ ‬المسؤولة،‭ ‬كما‭ ‬ثمّن‭ ‬الزملاء‭ ‬الصحفيون‭ ‬انعقاد‭ ‬هذا‭ ‬اللقاء‭ ‬الذي‭ ‬يعكس‭ ‬حرص‭ ‬القيادة‭ ‬على‭ ‬دعم‭ ‬الصحافة‭ ‬والإعلام،‭ ‬مؤكدين‭ ‬التزامهم‭ ‬بمواصلة‭ ‬أداء‭ ‬رسالتهم‭ ‬المهنية‭ ‬بكل‭ ‬موضوعية‭ ‬وشفافية،‭ ‬ومتابعة‭ ‬كافة‭ ‬الملفات‭ ‬التي‭ ‬تلامس‭ ‬واقع‭ ‬وتطلعات‭ ‬الصحفيين‭ ‬في‭ ‬المملكة‭.‬

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