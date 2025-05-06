  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
امريكا      اوروبا      عرب      اسيا      افريقيا   
دور رائد للبحرين في خدمة الإعلام العربيالملك يشيد بدور الإعلام الوطني في الدفاع عن قضايا الوطن

دور رائد للبحرين في خدمة الإعلام العربيالملك يشيد بدور الإعلام الوطني في الدفاع عن قضايا الوطن

2025-05-06 07:02:46
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أثنى‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم‭ ‬على‭ ‬دور‭ ‬الإعلام‭ ‬الوطني‭ ‬في‭ ‬الدفاع‭ ‬عن‭ ‬قضايا‭ ‬الوطن‭ ‬ومصالحه‭ ‬العليا‭ ‬وتعزيز‭ ‬الوحدة‭ ‬الوطنية‭ ‬والتعريف‭ ‬بنهضة‭ ‬وحضارة‭ ‬البحرين‭ ‬ومنجزات‭ ‬وثقافة‭ ‬شعبها‭ ‬والحفاظ‭ ‬على‭ ‬قيمنا‭ ‬الأصيلة‭ ‬وثوابتنا‭ ‬الوطنية‭ ‬الراسخة‭ ‬ونشر‭ ‬قيم‭ ‬التسامح‭ ‬والتعايش‭ ‬الإنساني،‭ ‬معربًا‭ ‬جلالته‭ ‬عن‭ ‬تقديره‭ ‬لجهود‭ ‬وزير‭ ‬الإعلام‭ ‬والعاملين‭ ‬في‭ ‬الحقل‭ ‬الإعلامي‭ ‬وعطائهم‭ ‬الوطني‭ ‬المخلص‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬تطوير‭ ‬المنظومة‭ ‬الإعلامية‭ ‬والارتقاء‭ ‬بالرسالة‭ ‬الإعلامية‭ ‬خدمة‭ ‬للوطن‭ ‬والمواطن‭.‬

جاء‭ ‬ذلك‭ ‬خلال‭ ‬استقبال‭ ‬جلالته‭ ‬أمس‭ ‬في‭ ‬قصر‭ ‬الصافرية‭ ‬الدكتور‭ ‬رمزان‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬النعيمي‭ ‬وزير‭ ‬الإعلام،‭ ‬الذي‭ ‬تشرف‭ ‬بتقديم‭ ‬عرض‭ ‬حول‭ ‬نتائج‭ ‬اختتام‭ ‬الاحتفال‭ ‬بالمنامة‭ ‬عاصمة‭ ‬للإعلام‭ ‬العربي‭ ‬2024،‭ ‬ومشروع‭ ‬توثيق‭ ‬الفنون‭ ‬الشعبية،‭ ‬كما‭ ‬تشرف‭ ‬بتقديم‭ ‬هدية‭ ‬تذكارية‭ ‬إلى‭ ‬جلالته‭ ‬بهذه‭ ‬المناسبة‭.‬

وقد‭ ‬أشاد‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم‭ ‬خلال‭ ‬اللقاء‭ ‬بالنجاح‭ ‬الذي‭ ‬تحقق‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬اختيار‭ ‬المنامة‭ ‬عاصمة‭ ‬للإعلام‭ ‬العربي،‭ ‬الذى‭ ‬عكس‭ ‬الدور‭ ‬الرائد‭ ‬الذي‭ ‬تضطلع‭ ‬به‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬خدمة‭ ‬مسيرة‭ ‬الإعلام‭ ‬العربي‭ ‬وتعزيز‭ ‬دوره‭ ‬وإثراء‭ ‬الساحة‭ ‬الإعلامية‭ ‬والثقافية‭ ‬العربية‭ ‬والمكانة‭ ‬الإعلامية‭ ‬المتميزة‭ ‬لمدينة‭ ‬المنامة،‭ ‬منوهًا‭ ‬جلالته‭ ‬بالجهود‭ ‬المثمرة‭ ‬لوزارة‭ ‬الإعلام‭ ‬باستضافة‭ ‬وتنظيم‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬اللقاءات‭ ‬والأنشطة‭ ‬والفعاليات‭ ‬الإعلامية‭ ‬العربية‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬المناسبة،‭ ‬وبالدور‭ ‬الفاعل‭ ‬للإعلام‭ ‬البحريني‭ ‬وما‭ ‬يحظى‭ ‬به‭ ‬من‭ ‬تقدير‭ ‬في‭ ‬الأوساط‭ ‬العربية‭ ‬وما‭ ‬حققه‭ ‬من‭ ‬نجاحات‭ ‬وإنجازات‭ ‬عديدة‭ ‬ومهمة‭ ‬عبر‭ ‬مسيرته‭ ‬العريقة‭ ‬بفضل‭ ‬جهود‭ ‬وخبرات‭ ‬أجيال‭ ‬متعاقبة‭ ‬من‭ ‬الإعلاميين‭ ‬المبدعين‭ ‬الذين‭ ‬أثروا‭ ‬المشهد‭ ‬الإعلامي‭ ‬في‭ ‬المملكة‭. ‬

جلالته يستقبل وزير الإعلام لتقديم عرض حول اختتام فعاليات

المنامة عاصمة الإعلام العربي 2024 ومشروع توثيق الفنون الشعبية

استقبل‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬أمس‭ ‬في‭ ‬قصر‭ ‬الصافرية،‭ ‬الدكتور‭ ‬رمزان‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬النعيمي‭ ‬وزير‭ ‬الإعلام،‭ ‬الذي‭ ‬تشرف‭ ‬بتقديم‭ ‬عرض‭ ‬حول‭ ‬نتائج‭ ‬اختتام‭ ‬الاحتفال‭ ‬بالمنامة‭ ‬عاصمة‭ ‬للإعلام‭ ‬العربي‭ ‬2024،‭ ‬ومشروع‭ ‬توثيق‭ ‬الفنون‭ ‬الشعبية،‭ ‬كما‭ ‬تشرف‭ ‬بتقديم‭ ‬هدية‭ ‬تذكارية‭ ‬إلى‭ ‬جلالته‭ ‬بهذه‭ ‬المناسبة‭.‬

وقد‭ ‬أشاد‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم‭ ‬خلال‭ ‬اللقاء‭ ‬بالنجاح‭ ‬الذي‭ ‬تحقق‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬اختيار‭ ‬المنامة‭ ‬عاصمة‭ ‬للإعلام‭ ‬العربي،‭ ‬والذى‭ ‬عكس‭ ‬الدور‭ ‬الرائد‭ ‬الذي‭ ‬تضطلع‭ ‬به‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬خدمة‭ ‬مسيرة‭ ‬الإعلام‭ ‬العربي‭ ‬وتعزيز‭ ‬دوره‭ ‬وإثراء‭ ‬الساحة‭ ‬الإعلامية‭ ‬والثقافية‭ ‬العربية‭ ‬والمكانة‭ ‬الإعلامية‭ ‬المتميزة‭ ‬لمدينة‭ ‬المنامة،‭ ‬منوهًا‭ ‬جلالته‭ ‬بالجهود‭ ‬المثمرة‭ ‬لوزارة‭ ‬الإعلام‭ ‬باستضافة‭ ‬وتنظيم‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬اللقاءات‭ ‬والأنشطة‭ ‬والفعاليات‭ ‬الإعلامية‭ ‬العربية‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬المناسبة،‭ ‬وبالدور‭ ‬الفاعل‭ ‬للإعلام‭ ‬البحريني‭ ‬وما‭ ‬يحظى‭ ‬به‭ ‬من‭ ‬تقدير‭ ‬في‭ ‬الأوساط‭ ‬العربية‭ ‬وما‭ ‬حققه‭ ‬من‭ ‬نجاحات‭ ‬وإنجازات‭ ‬عديدة‭ ‬ومهمة‭ ‬عبر‭ ‬مسيرته‭ ‬العريقة‭ ‬بفضل‭ ‬جهود‭ ‬وخبرات‭ ‬أجيال‭ ‬متعاقبة‭ ‬من‭ ‬الإعلاميين‭ ‬المبدعين‭ ‬الذين‭ ‬أثروا‭ ‬المشهد‭ ‬الإعلامي‭ ‬في‭ ‬المملكة‭. ‬

وأثنى‭ ‬جلالته‭ ‬على‭ ‬دور‭ ‬الإعلام‭ ‬الوطني‭ ‬في‭ ‬الدفاع‭ ‬عن‭ ‬قضايا‭ ‬الوطن‭ ‬ومصالحه‭ ‬العليا‭ ‬وتعزيز‭ ‬الوحدة‭ ‬الوطنية‭ ‬والتعريف‭ ‬بنهضة‭ ‬وحضارة‭ ‬البحرين‭ ‬ومنجزات‭ ‬وثقافة‭ ‬شعبها‭ ‬والحفاظ‭ ‬على‭ ‬قيمنا‭ ‬الأصيلة‭ ‬وثوابتنا‭ ‬الوطنية‭ ‬الراسخة‭ ‬ونشر‭ ‬قيم‭ ‬التسامح‭ ‬والتعايش‭ ‬الإنساني،‭ ‬معربًا‭ ‬جلالته‭ ‬عن‭ ‬تقديره‭ ‬لجهود‭ ‬وزير‭ ‬الإعلام‭ ‬والعاملين‭ ‬في‭ ‬الحقل‭ ‬الإعلامي‭ ‬وعطائهم‭ ‬الوطني‭ ‬المخلص‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬تطوير‭ ‬المنظومة‭ ‬الإعلامية‭ ‬والارتقاء‭ ‬بالرسالة‭ ‬الإعلامية‭ ‬خدمة‭ ‬للوطن‭ ‬والمواطن‭.‬

بدوره،‭ ‬رفع‭ ‬وزير‭ ‬الإعلام‭ ‬أسمى‭ ‬آيات‭ ‬الشكر‭ ‬وبالغ‭ ‬الامتنان‭ ‬والعرفان‭ ‬إلى‭ ‬المقام‭ ‬السامي‭ ‬لحضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬لإشادة‭ ‬جلالته‭ ‬بجهود‭ ‬الإعلام‭ ‬الوطني‭ ‬ومنتسبيه‭ ‬وتوجيهات‭ ‬جلالته‭ ‬السديدة‭ ‬وما‭ ‬يوليه‭ ‬من‭ ‬دعم‭ ‬لقطاع‭ ‬الإعلام‭.‬

MENAFN06052025000055011008ID1109515639

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

Category

Comments

No comment

Tags

Label

آخر الأخبار

البحث