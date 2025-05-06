دور رائد للبحرين في خدمة الإعلام العربيالملك يشيد بدور الإعلام الوطني في الدفاع عن قضايا الوطن

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

جاء‭ ‬ذلك‭ ‬خلال‭ ‬استقبال‭ ‬جلالته‭ ‬أمس‭ ‬في‭ ‬قصر‭ ‬الصافرية‭ ‬الدكتور‭ ‬رمزان‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬النعيمي‭ ‬وزير‭ ‬الإعلام،‭ ‬الذي‭ ‬تشرف‭ ‬بتقديم‭ ‬عرض‭ ‬حول‭ ‬نتائج‭ ‬اختتام‭ ‬الاحتفال‭ ‬بالمنامة‭ ‬عاصمة‭ ‬للإعلام‭ ‬العربي‭ ‬2024،‭ ‬ومشروع‭ ‬توثيق‭ ‬الفنون‭ ‬الشعبية،‭ ‬كما‭ ‬تشرف‭ ‬بتقديم‭ ‬هدية‭ ‬تذكارية‭ ‬إلى‭ ‬جلالته‭ ‬بهذه‭ ‬المناسبة‭.‬

وقد‭ ‬أشاد‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم‭ ‬خلال‭ ‬اللقاء‭ ‬بالنجاح‭ ‬الذي‭ ‬تحقق‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬اختيار‭ ‬المنامة‭ ‬عاصمة‭ ‬للإعلام‭ ‬العربي،‭ ‬الذى‭ ‬عكس‭ ‬الدور‭ ‬الرائد‭ ‬الذي‭ ‬تضطلع‭ ‬به‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬خدمة‭ ‬مسيرة‭ ‬الإعلام‭ ‬العربي‭ ‬وتعزيز‭ ‬دوره‭ ‬وإثراء‭ ‬الساحة‭ ‬الإعلامية‭ ‬والثقافية‭ ‬العربية‭ ‬والمكانة‭ ‬الإعلامية‭ ‬المتميزة‭ ‬لمدينة‭ ‬المنامة،‭ ‬منوهًا‭ ‬جلالته‭ ‬بالجهود‭ ‬المثمرة‭ ‬لوزارة‭ ‬الإعلام‭ ‬باستضافة‭ ‬وتنظيم‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬اللقاءات‭ ‬والأنشطة‭ ‬والفعاليات‭ ‬الإعلامية‭ ‬العربية‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬المناسبة،‭ ‬وبالدور‭ ‬الفاعل‭ ‬للإعلام‭ ‬البحريني‭ ‬وما‭ ‬يحظى‭ ‬به‭ ‬من‭ ‬تقدير‭ ‬في‭ ‬الأوساط‭ ‬العربية‭ ‬وما‭ ‬حققه‭ ‬من‭ ‬نجاحات‭ ‬وإنجازات‭ ‬عديدة‭ ‬ومهمة‭ ‬عبر‭ ‬مسيرته‭ ‬العريقة‭ ‬بفضل‭ ‬جهود‭ ‬وخبرات‭ ‬أجيال‭ ‬متعاقبة‭ ‬من‭ ‬الإعلاميين‭ ‬المبدعين‭ ‬الذين‭ ‬أثروا‭ ‬المشهد‭ ‬الإعلامي‭ ‬في‭ ‬المملكة‭. ‬

جلالته يستقبل وزير الإعلام لتقديم عرض حول اختتام فعاليات

المنامة عاصمة الإعلام العربي 2024 ومشروع توثيق الفنون الشعبية

استقبل‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬أمس‭ ‬في‭ ‬قصر‭ ‬الصافرية،‭ ‬الدكتور‭ ‬رمزان‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬النعيمي‭ ‬وزير‭ ‬الإعلام،‭ ‬الذي‭ ‬تشرف‭ ‬بتقديم‭ ‬عرض‭ ‬حول‭ ‬نتائج‭ ‬اختتام‭ ‬الاحتفال‭ ‬بالمنامة‭ ‬عاصمة‭ ‬للإعلام‭ ‬العربي‭ ‬2024،‭ ‬ومشروع‭ ‬توثيق‭ ‬الفنون‭ ‬الشعبية،‭ ‬كما‭ ‬تشرف‭ ‬بتقديم‭ ‬هدية‭ ‬تذكارية‭ ‬إلى‭ ‬جلالته‭ ‬بهذه‭ ‬المناسبة‭.‬

وقد‭ ‬أشاد‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم‭ ‬خلال‭ ‬اللقاء‭ ‬بالنجاح‭ ‬الذي‭ ‬تحقق‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬اختيار‭ ‬المنامة‭ ‬عاصمة‭ ‬للإعلام‭ ‬العربي،‭ ‬والذى‭ ‬عكس‭ ‬الدور‭ ‬الرائد‭ ‬الذي‭ ‬تضطلع‭ ‬به‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬خدمة‭ ‬مسيرة‭ ‬الإعلام‭ ‬العربي‭ ‬وتعزيز‭ ‬دوره‭ ‬وإثراء‭ ‬الساحة‭ ‬الإعلامية‭ ‬والثقافية‭ ‬العربية‭ ‬والمكانة‭ ‬الإعلامية‭ ‬المتميزة‭ ‬لمدينة‭ ‬المنامة،‭ ‬منوهًا‭ ‬جلالته‭ ‬بالجهود‭ ‬المثمرة‭ ‬لوزارة‭ ‬الإعلام‭ ‬باستضافة‭ ‬وتنظيم‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬اللقاءات‭ ‬والأنشطة‭ ‬والفعاليات‭ ‬الإعلامية‭ ‬العربية‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬المناسبة،‭ ‬وبالدور‭ ‬الفاعل‭ ‬للإعلام‭ ‬البحريني‭ ‬وما‭ ‬يحظى‭ ‬به‭ ‬من‭ ‬تقدير‭ ‬في‭ ‬الأوساط‭ ‬العربية‭ ‬وما‭ ‬حققه‭ ‬من‭ ‬نجاحات‭ ‬وإنجازات‭ ‬عديدة‭ ‬ومهمة‭ ‬عبر‭ ‬مسيرته‭ ‬العريقة‭ ‬بفضل‭ ‬جهود‭ ‬وخبرات‭ ‬أجيال‭ ‬متعاقبة‭ ‬من‭ ‬الإعلاميين‭ ‬المبدعين‭ ‬الذين‭ ‬أثروا‭ ‬المشهد‭ ‬الإعلامي‭ ‬في‭ ‬المملكة‭. ‬

وأثنى‭ ‬جلالته‭ ‬على‭ ‬دور‭ ‬الإعلام‭ ‬الوطني‭ ‬في‭ ‬الدفاع‭ ‬عن‭ ‬قضايا‭ ‬الوطن‭ ‬ومصالحه‭ ‬العليا‭ ‬وتعزيز‭ ‬الوحدة‭ ‬الوطنية‭ ‬والتعريف‭ ‬بنهضة‭ ‬وحضارة‭ ‬البحرين‭ ‬ومنجزات‭ ‬وثقافة‭ ‬شعبها‭ ‬والحفاظ‭ ‬على‭ ‬قيمنا‭ ‬الأصيلة‭ ‬وثوابتنا‭ ‬الوطنية‭ ‬الراسخة‭ ‬ونشر‭ ‬قيم‭ ‬التسامح‭ ‬والتعايش‭ ‬الإنساني،‭ ‬معربًا‭ ‬جلالته‭ ‬عن‭ ‬تقديره‭ ‬لجهود‭ ‬وزير‭ ‬الإعلام‭ ‬والعاملين‭ ‬في‭ ‬الحقل‭ ‬الإعلامي‭ ‬وعطائهم‭ ‬الوطني‭ ‬المخلص‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬تطوير‭ ‬المنظومة‭ ‬الإعلامية‭ ‬والارتقاء‭ ‬بالرسالة‭ ‬الإعلامية‭ ‬خدمة‭ ‬للوطن‭ ‬والمواطن‭.‬

بدوره،‭ ‬رفع‭ ‬وزير‭ ‬الإعلام‭ ‬أسمى‭ ‬آيات‭ ‬الشكر‭ ‬وبالغ‭ ‬الامتنان‭ ‬والعرفان‭ ‬إلى‭ ‬المقام‭ ‬السامي‭ ‬لحضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬لإشادة‭ ‬جلالته‭ ‬بجهود‭ ‬الإعلام‭ ‬الوطني‭ ‬ومنتسبيه‭ ‬وتوجيهات‭ ‬جلالته‭ ‬السديدة‭ ‬وما‭ ‬يوليه‭ ‬من‭ ‬دعم‭ ‬لقطاع‭ ‬الإعلام‭.‬