دور رائد للبحرين في خدمة الإعلام العربيالملك يشيد بدور الإعلام الوطني في الدفاع عن قضايا الوطن

دور رائد للبحرين في خدمة الإعلام العربيالملك يشيد بدور الإعلام الوطني في الدفاع عن قضايا الوطن
جاء ذلك خلال استقبال جلالته أمس في قصر الصافرية الدكتور رمزان بن عبدالله النعيمي وزير الإعلام، الذي تشرف بتقديم عرض حول نتائج اختتام الاحتفال بالمنامة عاصمة للإعلام العربي 2024، ومشروع توثيق الفنون الشعبية، كما تشرف بتقديم هدية تذكارية إلى جلالته بهذه المناسبة.
وقد أشاد جلالة الملك المعظم خلال اللقاء بالنجاح الذي تحقق من خلال اختيار المنامة عاصمة للإعلام العربي، الذى عكس الدور الرائد الذي تضطلع به مملكة البحرين في خدمة مسيرة الإعلام العربي وتعزيز دوره وإثراء الساحة الإعلامية والثقافية العربية والمكانة الإعلامية المتميزة لمدينة المنامة، منوهًا جلالته بالجهود المثمرة لوزارة الإعلام باستضافة وتنظيم العديد من اللقاءات والأنشطة والفعاليات الإعلامية العربية في هذه المناسبة، وبالدور الفاعل للإعلام البحريني وما يحظى به من تقدير في الأوساط العربية وما حققه من نجاحات وإنجازات عديدة ومهمة عبر مسيرته العريقة بفضل جهود وخبرات أجيال متعاقبة من الإعلاميين المبدعين الذين أثروا المشهد الإعلامي في المملكة.
جلالته يستقبل وزير الإعلام لتقديم عرض حول اختتام فعاليات
المنامة عاصمة الإعلام العربي 2024 ومشروع توثيق الفنون الشعبية
استقبل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، أمس في قصر الصافرية، الدكتور رمزان بن عبدالله النعيمي وزير الإعلام، الذي تشرف بتقديم عرض حول نتائج اختتام الاحتفال بالمنامة عاصمة للإعلام العربي 2024، ومشروع توثيق الفنون الشعبية، كما تشرف بتقديم هدية تذكارية إلى جلالته بهذه المناسبة.
وقد أشاد جلالة الملك المعظم خلال اللقاء بالنجاح الذي تحقق من خلال اختيار المنامة عاصمة للإعلام العربي، والذى عكس الدور الرائد الذي تضطلع به مملكة البحرين في خدمة مسيرة الإعلام العربي وتعزيز دوره وإثراء الساحة الإعلامية والثقافية العربية والمكانة الإعلامية المتميزة لمدينة المنامة، منوهًا جلالته بالجهود المثمرة لوزارة الإعلام باستضافة وتنظيم العديد من اللقاءات والأنشطة والفعاليات الإعلامية العربية في هذه المناسبة، وبالدور الفاعل للإعلام البحريني وما يحظى به من تقدير في الأوساط العربية وما حققه من نجاحات وإنجازات عديدة ومهمة عبر مسيرته العريقة بفضل جهود وخبرات أجيال متعاقبة من الإعلاميين المبدعين الذين أثروا المشهد الإعلامي في المملكة.
وأثنى جلالته على دور الإعلام الوطني في الدفاع عن قضايا الوطن ومصالحه العليا وتعزيز الوحدة الوطنية والتعريف بنهضة وحضارة البحرين ومنجزات وثقافة شعبها والحفاظ على قيمنا الأصيلة وثوابتنا الوطنية الراسخة ونشر قيم التسامح والتعايش الإنساني، معربًا جلالته عن تقديره لجهود وزير الإعلام والعاملين في الحقل الإعلامي وعطائهم الوطني المخلص من أجل تطوير المنظومة الإعلامية والارتقاء بالرسالة الإعلامية خدمة للوطن والمواطن.
بدوره، رفع وزير الإعلام أسمى آيات الشكر وبالغ الامتنان والعرفان إلى المقام السامي لحضرة صاحب الجلالة لإشادة جلالته بجهود الإعلام الوطني ومنتسبيه وتوجيهات جلالته السديدة وما يوليه من دعم لقطاع الإعلام.
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
الأخبار الأكثر تداولاً
أكسيوس: تأجيل الاحتلال الإفراج عن الأسرى جاء بعد جلستين أمنيتين