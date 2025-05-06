نيابةً عن ولي العهد رئيس مجلس الوزراءرئيس الأعلى للصحة يحضر افتتاح مركز المحرق للرعاية الصحية الخاصة

نيابةً عن ولي العهد رئيس مجلس الوزراءرئيس الأعلى للصحة يحضر افتتاح مركز المحرق للرعاية الصحية الخاصة
وبهذه المناسبة، أعرب الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبدالله آل خليفة عن تقديره للدعم المتواصل الذي يقدمه الصندوق السعودي للتنمية للمشاريع التنموية في مملكة البحرين، مؤكداً أن هذا المشروع يعكس متانة العلاقات الأخوية بين البحرين والمملكة العربية السعودية الشقيقة وما تحظى به من اهتمامٍ بتطويرها على جميع الأصعدة، منوهًا بجهود وزارة الأشغال في تنفيذ المشروع وفق أحدث المعايير الهندسية ما يسهم في دفع عجلة تطوير البنية التحتية الصحية ويرفد جهود تعزيز جودة الرعاية الطبية المقدمة للجميع.
من جانبه، أكد وزير الأشغال أن هذا المشروع يمثل إنجازا مهما في تطوير البنية التحتية الصحية في مملكة البحرين، مشيرًا إلى أن وزارة الأشغال حريصة على تنفيذ المشاريع الصحية بما يواكب أعلى المعايير الهندسية والفنية، ويضمن توفير بيئة علاجية متكاملة تلبي احتياجات الرعاية الصحية الحديثة. ولفت إلى أن مركز المحرق للرعاية الصحية الخاصة يأتي تجسيدًا لهذا النهج، إذ تم تصميمه ليكون نموذجًا متقدمًا يقدم خدمات طبية وتأهيلية متخصصة للمصابين بأمراض تتطلب رعاية نوعية وخاصة.
وبيّن أن وزارة الأشغال تعتز بالتعاون البنّاء مع شركائها في المستشفيات الحكومية والصندوق السعودي للتنمية، والذي أسهم في تحويل هذا المشروع إلى واقع ملموس يخدم أهداف التنمية الصحية في المملكة.
بدورها، أشادت وزيرة الصحة بافتتاح مركز المحرق للرعاية الصحية الخاصة، مؤكدة أن هذا المشروع يشكل إضافة نوعية مهمة لدعم وتعزيز منظومة الخدمات الصحية في مملكة البحرين، ويأتي ضمن جهود المستشفيات الحكومية لتطوير جودة الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين والمقيمين، مشيرةً إلى أن هذا الإنجاز يعكس التزام الحكومة بتعزيز البنية التحتية الصحية وتقديم خدمات متخصصة تلبي احتياجات مختلف فئات المجتمع في القطاع الطبي وبما يصب في تحقيق التنمية الصحية المستدامة.
من جانبه أعرب سلطان بن عبدالرحمن المرشد، الرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية عن اعتزاز الصندوق بالمساهمة في دعم المشاريع التنموية في مملكة البحرين والتي انطلقت منذ أكثر من 48 عاماً، مؤكدًا أن افتتاح مركز المحرق للرعاية الصحية الخاصة يأتي ضمن إطار الشراكة التنموية الوثيقة بين الجانبين، مما يجسّد العلاقات الأخوية المتينة التي تجمع البلدين الشقيقين.
وقال المرشد إن الصندوق السعودي للتنمية يؤمن بأهمية دعم القطاع الصحي، لما له من دور حيوي في تعزيز جودة الحياة للمجتمعات، ويعد مركز المحرق للرعاية الصحية الخاصة نموذجًا رائدًا في تقديم الرعاية الطبية المتخصصة، حيث يوفر بيئة متكاملة لخدمة المستفيدين الذين يحتاجون إلى رعاية صحية وتأهيلية طويلة الأمد، معربًا عن الاعتزاز والفخر بدعم هذا المشروع والذي تم تمويله بمنحة مقدمة من المملكة العربية السعودية من خلال الصندوق، والذي يعكس مواصلة الالتزام بدعم التنمية المستدامة وتعزيز جودة الخدمات الصحية في البحرين.
كما أكدت الدكتورة مريم عذبي الجلاهمة الرئيس التنفيذي للمستشفيات الحكومية، أن افتتاح مركز المحرق للرعاية الصحية الخاصة، يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز الخدمات الصحية المقدمة لفئة غالية من المجتمع، مشيرةً إلى أن افتتاح المركز يأتي ضمن جهود المستشفيات الحكومية لتقديم خدمات صحية متخصصة وشاملة ترتقي بجودة الحياة للمستفيدين، معربة عن تطلعها إلى استمرار التعاون المثمر مع جميع الشركاء لدعم القطاع الصحي في المملكة.
هذا وقد جرى ضمن الافتتاح تنظيم جولة في أرجاء المركز للاطلاع على تجهيزاته المتقدمة والخدمات التي يقدمها، حيث أشاد الحضور بالمستوى المتطور للمرافق والتجهيزات، مؤكدين أن المركز سيسهم في تعزيز جودة الخدمات الصحية المقدمة في المملكة، والارتقاء بمستوى الرعاية الصحية للمصابين بأمراض تتطلب عناية طبية خاصة.
الجدير بالذكر أن هذا المشروع الصحي المتكامل يعد إضافة نوعية لمنظومة الرعاية الصحية في مملكة البحرين، حيث يهدف إلى تقديم خدمات طبية وتأهيلية متقدمة للمرضى الذين يحتاجون إلى رعاية صحية خاصة، مثل مرضى الشلل الدماغي والإعاقات المختلفة، إضافة إلى الحالات التي تتطلب تأهيلا ورعاية طبية طويلة الأمد.
ويضم المركز خمسة أجنحة طبية متكاملة، وصيدلية، ومختبر تحاليل، ووحدة أشعة، ووحدة متخصصة لإعادة تأهيل المرضى تشمل العلاج الطبيعي والعلاج المائي والمهني. كما يحتوي على 106 أسرّة ومزود بكافة الخدمات الطبية والإدارية المساندة، مما يعزز من كفاءته التشغيلية ويضمن تقديم رعاية صحية متكاملة وفق أعلى المعايير الطبية.
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