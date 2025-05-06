نيابةً عن ولي العهد رئيس مجلس الوزراءرئيس الأعلى للصحة يحضر افتتاح مركز المحرق للرعاية الصحية الخاصة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وبهذه‭ ‬المناسبة،‭ ‬أعرب‭ ‬الفريق‭ ‬طبيب‭ ‬الشيخ‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬عن‭ ‬تقديره‭ ‬للدعم‭ ‬المتواصل‭ ‬الذي‭ ‬يقدمه‭ ‬الصندوق‭ ‬السعودي‭ ‬للتنمية‭ ‬للمشاريع‭ ‬التنموية‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬مؤكداً‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬المشروع‭ ‬يعكس‭ ‬متانة‭ ‬العلاقات‭ ‬الأخوية‭ ‬بين‭ ‬البحرين‭ ‬والمملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬الشقيقة‭ ‬وما‭ ‬تحظى‭ ‬به‭ ‬من‭ ‬اهتمامٍ‭ ‬بتطويرها‭ ‬على‭ ‬جميع‭ ‬الأصعدة،‭ ‬منوهًا‭ ‬بجهود‭ ‬وزارة‭ ‬الأشغال‭ ‬في‭ ‬تنفيذ‭ ‬المشروع‭ ‬وفق‭ ‬أحدث‭ ‬المعايير‭ ‬الهندسية‭ ‬ما‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬دفع‭ ‬عجلة‭ ‬تطوير‭ ‬البنية‭ ‬التحتية‭ ‬الصحية‭ ‬ويرفد‭ ‬جهود‭ ‬تعزيز‭ ‬جودة‭ ‬الرعاية‭ ‬الطبية‭ ‬المقدمة‭ ‬للجميع‭.‬

من‭ ‬جانبه،‭ ‬أكد‭ ‬وزير‭ ‬الأشغال‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬المشروع‭ ‬يمثل‭ ‬إنجازا‭ ‬مهما‭ ‬في‭ ‬تطوير‭ ‬البنية‭ ‬التحتية‭ ‬الصحية‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬مشيرًا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬وزارة‭ ‬الأشغال‭ ‬حريصة‭ ‬على‭ ‬تنفيذ‭ ‬المشاريع‭ ‬الصحية‭ ‬بما‭ ‬يواكب‭ ‬أعلى‭ ‬المعايير‭ ‬الهندسية‭ ‬والفنية،‭ ‬ويضمن‭ ‬توفير‭ ‬بيئة‭ ‬علاجية‭ ‬متكاملة‭ ‬تلبي‭ ‬احتياجات‭ ‬الرعاية‭ ‬الصحية‭ ‬الحديثة‭. ‬ولفت‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬مركز‭ ‬المحرق‭ ‬للرعاية‭ ‬الصحية‭ ‬الخاصة‭ ‬يأتي‭ ‬تجسيدًا‭ ‬لهذا‭ ‬النهج،‭ ‬إذ‭ ‬تم‭ ‬تصميمه‭ ‬ليكون‭ ‬نموذجًا‭ ‬متقدمًا‭ ‬يقدم‭ ‬خدمات‭ ‬طبية‭ ‬وتأهيلية‭ ‬متخصصة‭ ‬للمصابين‭ ‬بأمراض‭ ‬تتطلب‭ ‬رعاية‭ ‬نوعية‭ ‬وخاصة‭.‬

وبيّن‭ ‬أن‭ ‬وزارة‭ ‬الأشغال‭ ‬تعتز‭ ‬بالتعاون‭ ‬البنّاء‭ ‬مع‭ ‬شركائها‭ ‬في‭ ‬المستشفيات‭ ‬الحكومية‭ ‬والصندوق‭ ‬السعودي‭ ‬للتنمية،‭ ‬والذي‭ ‬أسهم‭ ‬في‭ ‬تحويل‭ ‬هذا‭ ‬المشروع‭ ‬إلى‭ ‬واقع‭ ‬ملموس‭ ‬يخدم‭ ‬أهداف‭ ‬التنمية‭ ‬الصحية‭ ‬في‭ ‬المملكة‭.‬

بدورها،‭ ‬أشادت‭ ‬وزيرة‭ ‬الصحة‭ ‬بافتتاح‭ ‬مركز‭ ‬المحرق‭ ‬للرعاية‭ ‬الصحية‭ ‬الخاصة،‭ ‬مؤكدة‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬المشروع‭ ‬يشكل‭ ‬إضافة‭ ‬نوعية‭ ‬مهمة‭ ‬لدعم‭ ‬وتعزيز‭ ‬منظومة‭ ‬الخدمات‭ ‬الصحية‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬ويأتي‭ ‬ضمن‭ ‬جهود‭ ‬المستشفيات‭ ‬الحكومية‭ ‬لتطوير‭ ‬جودة‭ ‬الرعاية‭ ‬الصحية‭ ‬المقدمة‭ ‬للمواطنين‭ ‬والمقيمين،‭ ‬مشيرةً‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬الإنجاز‭ ‬يعكس‭ ‬التزام‭ ‬الحكومة‭ ‬بتعزيز‭ ‬البنية‭ ‬التحتية‭ ‬الصحية‭ ‬وتقديم‭ ‬خدمات‭ ‬متخصصة‭ ‬تلبي‭ ‬احتياجات‭ ‬مختلف‭ ‬فئات‭ ‬المجتمع‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬الطبي‭ ‬وبما‭ ‬يصب‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬التنمية‭ ‬الصحية‭ ‬المستدامة‭.‬

من‭ ‬جانبه‭ ‬أعرب‭ ‬سلطان‭ ‬بن‭ ‬عبدالرحمن‭ ‬المرشد،‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬للصندوق‭ ‬السعودي‭ ‬للتنمية‭ ‬عن‭ ‬اعتزاز‭ ‬الصندوق‭ ‬بالمساهمة‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬المشاريع‭ ‬التنموية‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬والتي‭ ‬انطلقت‭ ‬منذ‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬48‭ ‬عاماً،‭ ‬مؤكدًا‭ ‬أن‭ ‬افتتاح‭ ‬مركز‭ ‬المحرق‭ ‬للرعاية‭ ‬الصحية‭ ‬الخاصة‭ ‬يأتي‭ ‬ضمن‭ ‬إطار‭ ‬الشراكة‭ ‬التنموية‭ ‬الوثيقة‭ ‬بين‭ ‬الجانبين،‭ ‬مما‭ ‬يجسّد‭ ‬العلاقات‭ ‬الأخوية‭ ‬المتينة‭ ‬التي‭ ‬تجمع‭ ‬البلدين‭ ‬الشقيقين‭.‬

وقال‭ ‬المرشد‭ ‬إن‭ ‬الصندوق‭ ‬السعودي‭ ‬للتنمية‭ ‬يؤمن‭ ‬بأهمية‭ ‬دعم‭ ‬القطاع‭ ‬الصحي،‭ ‬لما‭ ‬له‭ ‬من‭ ‬دور‭ ‬حيوي‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬جودة‭ ‬الحياة‭ ‬للمجتمعات،‭ ‬ويعد‭ ‬مركز‭ ‬المحرق‭ ‬للرعاية‭ ‬الصحية‭ ‬الخاصة‭ ‬نموذجًا‭ ‬رائدًا‭ ‬في‭ ‬تقديم‭ ‬الرعاية‭ ‬الطبية‭ ‬المتخصصة،‭ ‬حيث‭ ‬يوفر‭ ‬بيئة‭ ‬متكاملة‭ ‬لخدمة‭ ‬المستفيدين‭ ‬الذين‭ ‬يحتاجون‭ ‬إلى‭ ‬رعاية‭ ‬صحية‭ ‬وتأهيلية‭ ‬طويلة‭ ‬الأمد،‭ ‬معربًا‭ ‬عن‭ ‬الاعتزاز‭ ‬والفخر‭ ‬بدعم‭ ‬هذا‭ ‬المشروع‭ ‬والذي‭ ‬تم‭ ‬تمويله‭ ‬بمنحة‭ ‬مقدمة‭ ‬من‭ ‬المملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الصندوق،‭ ‬والذي‭ ‬يعكس‭ ‬مواصلة‭ ‬الالتزام‭ ‬بدعم‭ ‬التنمية‭ ‬المستدامة‭ ‬وتعزيز‭ ‬جودة‭ ‬الخدمات‭ ‬الصحية‭ ‬في‭ ‬البحرين‭.‬

كما‭ ‬أكدت‭ ‬الدكتورة‭ ‬مريم‭ ‬عذبي‭ ‬الجلاهمة‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬للمستشفيات‭ ‬الحكومية،‭ ‬أن‭ ‬افتتاح‭ ‬مركز‭ ‬المحرق‭ ‬للرعاية‭ ‬الصحية‭ ‬الخاصة،‭ ‬يمثل‭ ‬خطوة‭ ‬مهمة‭ ‬نحو‭ ‬تعزيز‭ ‬الخدمات‭ ‬الصحية‭ ‬المقدمة‭ ‬لفئة‭ ‬غالية‭ ‬من‭ ‬المجتمع،‭ ‬مشيرةً‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬افتتاح‭ ‬المركز‭ ‬يأتي‭ ‬ضمن‭ ‬جهود‭ ‬المستشفيات‭ ‬الحكومية‭ ‬لتقديم‭ ‬خدمات‭ ‬صحية‭ ‬متخصصة‭ ‬وشاملة‭ ‬ترتقي‭ ‬بجودة‭ ‬الحياة‭ ‬للمستفيدين،‭ ‬معربة‭ ‬عن‭ ‬تطلعها‭ ‬إلى‭ ‬استمرار‭ ‬التعاون‭ ‬المثمر‭ ‬مع‭ ‬جميع‭ ‬الشركاء‭ ‬لدعم‭ ‬القطاع‭ ‬الصحي‭ ‬في‭ ‬المملكة‭.‬

هذا‭ ‬وقد‭ ‬جرى‭ ‬ضمن‭ ‬الافتتاح‭ ‬تنظيم‭ ‬جولة‭ ‬في‭ ‬أرجاء‭ ‬المركز‭ ‬للاطلاع‭ ‬على‭ ‬تجهيزاته‭ ‬المتقدمة‭ ‬والخدمات‭ ‬التي‭ ‬يقدمها،‭ ‬حيث‭ ‬أشاد‭ ‬الحضور‭ ‬بالمستوى‭ ‬المتطور‭ ‬للمرافق‭ ‬والتجهيزات،‭ ‬مؤكدين‭ ‬أن‭ ‬المركز‭ ‬سيسهم‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬جودة‭ ‬الخدمات‭ ‬الصحية‭ ‬المقدمة‭ ‬في‭ ‬المملكة،‭ ‬والارتقاء‭ ‬بمستوى‭ ‬الرعاية‭ ‬الصحية‭ ‬للمصابين‭ ‬بأمراض‭ ‬تتطلب‭ ‬عناية‭ ‬طبية‭ ‬خاصة‭.‬

الجدير‭ ‬بالذكر‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬المشروع‭ ‬الصحي‭ ‬المتكامل‭ ‬يعد‭ ‬إضافة‭ ‬نوعية‭ ‬لمنظومة‭ ‬الرعاية‭ ‬الصحية‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬حيث‭ ‬يهدف‭ ‬إلى‭ ‬تقديم‭ ‬خدمات‭ ‬طبية‭ ‬وتأهيلية‭ ‬متقدمة‭ ‬للمرضى‭ ‬الذين‭ ‬يحتاجون‭ ‬إلى‭ ‬رعاية‭ ‬صحية‭ ‬خاصة،‭ ‬مثل‭ ‬مرضى‭ ‬الشلل‭ ‬الدماغي‭ ‬والإعاقات‭ ‬المختلفة،‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬الحالات‭ ‬التي‭ ‬تتطلب‭ ‬تأهيلا‭ ‬ورعاية‭ ‬طبية‭ ‬طويلة‭ ‬الأمد‭.‬

ويضم‭ ‬المركز‭ ‬خمسة‭ ‬أجنحة‭ ‬طبية‭ ‬متكاملة،‭ ‬وصيدلية،‭ ‬ومختبر‭ ‬تحاليل،‭ ‬ووحدة‭ ‬أشعة،‭ ‬ووحدة‭ ‬متخصصة‭ ‬لإعادة‭ ‬تأهيل‭ ‬المرضى‭ ‬تشمل‭ ‬العلاج‭ ‬الطبيعي‭ ‬والعلاج‭ ‬المائي‭ ‬والمهني‭. ‬كما‭ ‬يحتوي‭ ‬على‭ ‬106‭ ‬أسرّة‭ ‬ومزود‭ ‬بكافة‭ ‬الخدمات‭ ‬الطبية‭ ‬والإدارية‭ ‬المساندة،‭ ‬مما‭ ‬يعزز‭ ‬من‭ ‬كفاءته‭ ‬التشغيلية‭ ‬ويضمن‭ ‬تقديم‭ ‬رعاية‭ ‬صحية‭ ‬متكاملة‭ ‬وفق‭ ‬أعلى‭ ‬المعايير‭ ‬الطبية‭.‬