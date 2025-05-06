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نيابةً عن ولي العهد رئيس مجلس الوزراءرئيس الأعلى للصحة يحضر افتتاح مركز المحرق للرعاية الصحية الخاصة

نيابةً عن ولي العهد رئيس مجلس الوزراءرئيس الأعلى للصحة يحضر افتتاح مركز المحرق للرعاية الصحية الخاصة

2025-05-06 07:02:45
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أناب‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬الفريق‭ ‬طبيب‭ ‬الشيخ‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬رئيس‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للصحة،‭ ‬لحضور‭ ‬افتتاح‭ ‬مركز‭ ‬المحرق‭ ‬للرعاية‭ ‬الصحية‭ ‬الخاصة،‭ ‬الذي‭ ‬أقيم‭ ‬تحت‭ ‬رعاية‭ ‬سموه،‭ ‬كما‭ ‬حضر‭ ‬الافتتاح‭ ‬المهندس‭ ‬إبراهيم‭ ‬بن‭ ‬حسن‭ ‬الحواج‭ ‬وزير‭ ‬الأشغال،‭ ‬والدكتورة‭ ‬جليلة‭ ‬بنت‭ ‬السيد‭ ‬جواد‭ ‬حسن‭ ‬وزيرة‭ ‬الصحة،‭ ‬وسلطان‭ ‬بن‭ ‬عبدالرحمن‭ ‬المرشد‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬للصندوق‭ ‬السعودي‭ ‬للتنمية،‭ ‬وعدد‭ ‬من‭ ‬كبار‭ ‬المسؤولين‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬الطبي‭.‬

وبهذه‭ ‬المناسبة،‭ ‬أعرب‭ ‬الفريق‭ ‬طبيب‭ ‬الشيخ‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬عن‭ ‬تقديره‭ ‬للدعم‭ ‬المتواصل‭ ‬الذي‭ ‬يقدمه‭ ‬الصندوق‭ ‬السعودي‭ ‬للتنمية‭ ‬للمشاريع‭ ‬التنموية‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬مؤكداً‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬المشروع‭ ‬يعكس‭ ‬متانة‭ ‬العلاقات‭ ‬الأخوية‭ ‬بين‭ ‬البحرين‭ ‬والمملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬الشقيقة‭ ‬وما‭ ‬تحظى‭ ‬به‭ ‬من‭ ‬اهتمامٍ‭ ‬بتطويرها‭ ‬على‭ ‬جميع‭ ‬الأصعدة،‭ ‬منوهًا‭ ‬بجهود‭ ‬وزارة‭ ‬الأشغال‭ ‬في‭ ‬تنفيذ‭ ‬المشروع‭ ‬وفق‭ ‬أحدث‭ ‬المعايير‭ ‬الهندسية‭ ‬ما‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬دفع‭ ‬عجلة‭ ‬تطوير‭ ‬البنية‭ ‬التحتية‭ ‬الصحية‭ ‬ويرفد‭ ‬جهود‭ ‬تعزيز‭ ‬جودة‭ ‬الرعاية‭ ‬الطبية‭ ‬المقدمة‭ ‬للجميع‭.‬

من‭ ‬جانبه،‭ ‬أكد‭ ‬وزير‭ ‬الأشغال‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬المشروع‭ ‬يمثل‭ ‬إنجازا‭ ‬مهما‭ ‬في‭ ‬تطوير‭ ‬البنية‭ ‬التحتية‭ ‬الصحية‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬مشيرًا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬وزارة‭ ‬الأشغال‭ ‬حريصة‭ ‬على‭ ‬تنفيذ‭ ‬المشاريع‭ ‬الصحية‭ ‬بما‭ ‬يواكب‭ ‬أعلى‭ ‬المعايير‭ ‬الهندسية‭ ‬والفنية،‭ ‬ويضمن‭ ‬توفير‭ ‬بيئة‭ ‬علاجية‭ ‬متكاملة‭ ‬تلبي‭ ‬احتياجات‭ ‬الرعاية‭ ‬الصحية‭ ‬الحديثة‭. ‬ولفت‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬مركز‭ ‬المحرق‭ ‬للرعاية‭ ‬الصحية‭ ‬الخاصة‭ ‬يأتي‭ ‬تجسيدًا‭ ‬لهذا‭ ‬النهج،‭ ‬إذ‭ ‬تم‭ ‬تصميمه‭ ‬ليكون‭ ‬نموذجًا‭ ‬متقدمًا‭ ‬يقدم‭ ‬خدمات‭ ‬طبية‭ ‬وتأهيلية‭ ‬متخصصة‭ ‬للمصابين‭ ‬بأمراض‭ ‬تتطلب‭ ‬رعاية‭ ‬نوعية‭ ‬وخاصة‭.‬

وبيّن‭ ‬أن‭ ‬وزارة‭ ‬الأشغال‭ ‬تعتز‭ ‬بالتعاون‭ ‬البنّاء‭ ‬مع‭ ‬شركائها‭ ‬في‭ ‬المستشفيات‭ ‬الحكومية‭ ‬والصندوق‭ ‬السعودي‭ ‬للتنمية،‭ ‬والذي‭ ‬أسهم‭ ‬في‭ ‬تحويل‭ ‬هذا‭ ‬المشروع‭ ‬إلى‭ ‬واقع‭ ‬ملموس‭ ‬يخدم‭ ‬أهداف‭ ‬التنمية‭ ‬الصحية‭ ‬في‭ ‬المملكة‭.‬

بدورها،‭ ‬أشادت‭ ‬وزيرة‭ ‬الصحة‭ ‬بافتتاح‭ ‬مركز‭ ‬المحرق‭ ‬للرعاية‭ ‬الصحية‭ ‬الخاصة،‭ ‬مؤكدة‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬المشروع‭ ‬يشكل‭ ‬إضافة‭ ‬نوعية‭ ‬مهمة‭ ‬لدعم‭ ‬وتعزيز‭ ‬منظومة‭ ‬الخدمات‭ ‬الصحية‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬ويأتي‭ ‬ضمن‭ ‬جهود‭ ‬المستشفيات‭ ‬الحكومية‭ ‬لتطوير‭ ‬جودة‭ ‬الرعاية‭ ‬الصحية‭ ‬المقدمة‭ ‬للمواطنين‭ ‬والمقيمين،‭ ‬مشيرةً‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬الإنجاز‭ ‬يعكس‭ ‬التزام‭ ‬الحكومة‭ ‬بتعزيز‭ ‬البنية‭ ‬التحتية‭ ‬الصحية‭ ‬وتقديم‭ ‬خدمات‭ ‬متخصصة‭ ‬تلبي‭ ‬احتياجات‭ ‬مختلف‭ ‬فئات‭ ‬المجتمع‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬الطبي‭ ‬وبما‭ ‬يصب‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬التنمية‭ ‬الصحية‭ ‬المستدامة‭.‬

من‭ ‬جانبه‭ ‬أعرب‭ ‬سلطان‭ ‬بن‭ ‬عبدالرحمن‭ ‬المرشد،‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬للصندوق‭ ‬السعودي‭ ‬للتنمية‭ ‬عن‭ ‬اعتزاز‭ ‬الصندوق‭ ‬بالمساهمة‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬المشاريع‭ ‬التنموية‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬والتي‭ ‬انطلقت‭ ‬منذ‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬48‭ ‬عاماً،‭ ‬مؤكدًا‭ ‬أن‭ ‬افتتاح‭ ‬مركز‭ ‬المحرق‭ ‬للرعاية‭ ‬الصحية‭ ‬الخاصة‭ ‬يأتي‭ ‬ضمن‭ ‬إطار‭ ‬الشراكة‭ ‬التنموية‭ ‬الوثيقة‭ ‬بين‭ ‬الجانبين،‭ ‬مما‭ ‬يجسّد‭ ‬العلاقات‭ ‬الأخوية‭ ‬المتينة‭ ‬التي‭ ‬تجمع‭ ‬البلدين‭ ‬الشقيقين‭.‬

وقال‭ ‬المرشد‭ ‬إن‭ ‬الصندوق‭ ‬السعودي‭ ‬للتنمية‭ ‬يؤمن‭ ‬بأهمية‭ ‬دعم‭ ‬القطاع‭ ‬الصحي،‭ ‬لما‭ ‬له‭ ‬من‭ ‬دور‭ ‬حيوي‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬جودة‭ ‬الحياة‭ ‬للمجتمعات،‭ ‬ويعد‭ ‬مركز‭ ‬المحرق‭ ‬للرعاية‭ ‬الصحية‭ ‬الخاصة‭ ‬نموذجًا‭ ‬رائدًا‭ ‬في‭ ‬تقديم‭ ‬الرعاية‭ ‬الطبية‭ ‬المتخصصة،‭ ‬حيث‭ ‬يوفر‭ ‬بيئة‭ ‬متكاملة‭ ‬لخدمة‭ ‬المستفيدين‭ ‬الذين‭ ‬يحتاجون‭ ‬إلى‭ ‬رعاية‭ ‬صحية‭ ‬وتأهيلية‭ ‬طويلة‭ ‬الأمد،‭ ‬معربًا‭ ‬عن‭ ‬الاعتزاز‭ ‬والفخر‭ ‬بدعم‭ ‬هذا‭ ‬المشروع‭ ‬والذي‭ ‬تم‭ ‬تمويله‭ ‬بمنحة‭ ‬مقدمة‭ ‬من‭ ‬المملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الصندوق،‭ ‬والذي‭ ‬يعكس‭ ‬مواصلة‭ ‬الالتزام‭ ‬بدعم‭ ‬التنمية‭ ‬المستدامة‭ ‬وتعزيز‭ ‬جودة‭ ‬الخدمات‭ ‬الصحية‭ ‬في‭ ‬البحرين‭.‬

كما‭ ‬أكدت‭ ‬الدكتورة‭ ‬مريم‭ ‬عذبي‭ ‬الجلاهمة‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬للمستشفيات‭ ‬الحكومية،‭ ‬أن‭ ‬افتتاح‭ ‬مركز‭ ‬المحرق‭ ‬للرعاية‭ ‬الصحية‭ ‬الخاصة،‭ ‬يمثل‭ ‬خطوة‭ ‬مهمة‭ ‬نحو‭ ‬تعزيز‭ ‬الخدمات‭ ‬الصحية‭ ‬المقدمة‭ ‬لفئة‭ ‬غالية‭ ‬من‭ ‬المجتمع،‭ ‬مشيرةً‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬افتتاح‭ ‬المركز‭ ‬يأتي‭ ‬ضمن‭ ‬جهود‭ ‬المستشفيات‭ ‬الحكومية‭ ‬لتقديم‭ ‬خدمات‭ ‬صحية‭ ‬متخصصة‭ ‬وشاملة‭ ‬ترتقي‭ ‬بجودة‭ ‬الحياة‭ ‬للمستفيدين،‭ ‬معربة‭ ‬عن‭ ‬تطلعها‭ ‬إلى‭ ‬استمرار‭ ‬التعاون‭ ‬المثمر‭ ‬مع‭ ‬جميع‭ ‬الشركاء‭ ‬لدعم‭ ‬القطاع‭ ‬الصحي‭ ‬في‭ ‬المملكة‭.‬

هذا‭ ‬وقد‭ ‬جرى‭ ‬ضمن‭ ‬الافتتاح‭ ‬تنظيم‭ ‬جولة‭ ‬في‭ ‬أرجاء‭ ‬المركز‭ ‬للاطلاع‭ ‬على‭ ‬تجهيزاته‭ ‬المتقدمة‭ ‬والخدمات‭ ‬التي‭ ‬يقدمها،‭ ‬حيث‭ ‬أشاد‭ ‬الحضور‭ ‬بالمستوى‭ ‬المتطور‭ ‬للمرافق‭ ‬والتجهيزات،‭ ‬مؤكدين‭ ‬أن‭ ‬المركز‭ ‬سيسهم‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬جودة‭ ‬الخدمات‭ ‬الصحية‭ ‬المقدمة‭ ‬في‭ ‬المملكة،‭ ‬والارتقاء‭ ‬بمستوى‭ ‬الرعاية‭ ‬الصحية‭ ‬للمصابين‭ ‬بأمراض‭ ‬تتطلب‭ ‬عناية‭ ‬طبية‭ ‬خاصة‭.‬

الجدير‭ ‬بالذكر‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬المشروع‭ ‬الصحي‭ ‬المتكامل‭ ‬يعد‭ ‬إضافة‭ ‬نوعية‭ ‬لمنظومة‭ ‬الرعاية‭ ‬الصحية‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬حيث‭ ‬يهدف‭ ‬إلى‭ ‬تقديم‭ ‬خدمات‭ ‬طبية‭ ‬وتأهيلية‭ ‬متقدمة‭ ‬للمرضى‭ ‬الذين‭ ‬يحتاجون‭ ‬إلى‭ ‬رعاية‭ ‬صحية‭ ‬خاصة،‭ ‬مثل‭ ‬مرضى‭ ‬الشلل‭ ‬الدماغي‭ ‬والإعاقات‭ ‬المختلفة،‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬الحالات‭ ‬التي‭ ‬تتطلب‭ ‬تأهيلا‭ ‬ورعاية‭ ‬طبية‭ ‬طويلة‭ ‬الأمد‭.‬

ويضم‭ ‬المركز‭ ‬خمسة‭ ‬أجنحة‭ ‬طبية‭ ‬متكاملة،‭ ‬وصيدلية،‭ ‬ومختبر‭ ‬تحاليل،‭ ‬ووحدة‭ ‬أشعة،‭ ‬ووحدة‭ ‬متخصصة‭ ‬لإعادة‭ ‬تأهيل‭ ‬المرضى‭ ‬تشمل‭ ‬العلاج‭ ‬الطبيعي‭ ‬والعلاج‭ ‬المائي‭ ‬والمهني‭. ‬كما‭ ‬يحتوي‭ ‬على‭ ‬106‭ ‬أسرّة‭ ‬ومزود‭ ‬بكافة‭ ‬الخدمات‭ ‬الطبية‭ ‬والإدارية‭ ‬المساندة،‭ ‬مما‭ ‬يعزز‭ ‬من‭ ‬كفاءته‭ ‬التشغيلية‭ ‬ويضمن‭ ‬تقديم‭ ‬رعاية‭ ‬صحية‭ ‬متكاملة‭ ‬وفق‭ ‬أعلى‭ ‬المعايير‭ ‬الطبية‭.‬

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