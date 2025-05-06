البحرين ضمن الدول ذات التنمية البشرية المرتفعة جدا

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برنامج الأمم المتحدة الإنمائي: معدلات التنمية البشرية في أدنى مستوى لها منذ 35 عاما

كتبت‭: ‬مروة‭ ‬أحمد

حافظت‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬على‭ ‬مكانتها‭ ‬ضمن‭ ‬الدول‭ ‬ذات‭ ‬التنمية‭ ‬البشرية‭ ‬المرتفعة‭ ‬جدا،‭ ‬وذلك‭ ‬وفقا‭ ‬لتقرير‭ ‬التنمية‭ ‬البشرية‭ ‬2025‭ ‬الذي‭ ‬أصدره‭ ‬برنامج‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬الإنمائي،‭ ‬حيث‭ ‬حلت‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬المرتبة‭ ‬الـ38‭ ‬عالميا،‭ ‬لتأتي‭ ‬في‭ ‬المرتبة‭ ‬الثالثة‭ ‬خليجيًّا‭ ‬وعربيًّا‭ ‬بعد‭ ‬الإمارات‭ ‬والسعودية،‭ ‬فيما‭ ‬جاءت‭ ‬آيسلندا‭ ‬في‭ ‬المرتبة‭ ‬الأولى‭ ‬عالميًّا‭ ‬للبلدان‭ ‬في‭ ‬القائمة‭. ‬

وبيّن‭ ‬التقرير‭ ‬أن‭ ‬البحرين‭ ‬قد‭ ‬حازت‭ ‬هذا‭ ‬الترتيب‭ ‬بسبب‭ ‬حصولها‭ ‬على‭ ‬الترتيب‭ ‬الـ44‭ ‬في‭ ‬دليل‭ ‬الفوارق‭ ‬بين‭ ‬الجنسين‭ ‬لعام‭ ‬2023‭ ‬بمعدل‭ ‬0‭.‬165‭ ‬نقطة‭ ‬في‭ ‬الدليل،‭ ‬وأظهر‭ ‬دليل‭ ‬التنمية‭ ‬البشرية‭ ‬المعدل‭ ‬بعامل‭ ‬الضغوط‭ ‬على‭ ‬الكوكب‭ ‬تسجيل‭ ‬البحرين‭ ‬لفارق‭ ‬بلغ‭ ‬29‭.‬7 % ‭ ‬عن‭ ‬قيمة‭ ‬دليل‭ ‬التنمية‭ ‬البشرية‭ ‬وحصولها‭ ‬على‭ ‬0‭.‬632‭ ‬نقطة،‭ ‬وحصدت‭ ‬0‭.‬899‭ ‬نقطة‭ ‬في‭ ‬دليل‭ ‬التنمية‭ ‬البشرية‭ ‬و0‭.‬957‭ ‬في‭ ‬دليل‭ ‬التنمية‭ ‬بحسب‭ ‬الجنس‭.‬

وأظهر‭ ‬تقرير‭ ‬التنمية‭ ‬البشرية‭ ‬للعام‭ ‬الجاري‭ ‬والصادر‭ ‬بعنوان‭ ‬‮«‬مسألة‭ ‬اختيار‭: ‬الإنسان‭ ‬والإمكانات‭ ‬في‭ ‬عصر‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‮»‬‭ ‬وجود‭ ‬تباطؤ‭ ‬التقدم‭ ‬في‭ ‬معدلات‭ ‬التنمية‭ ‬البشرية‭ ‬إلى‭ ‬أدنى‭ ‬مستوى‭ ‬له‭ ‬منذ‭ ‬35‭ ‬عامًا‭.‬

وتناول‭ ‬التقرير‭ ‬في‭ ‬تحليله‭ ‬للتقدم‭ ‬التنموي‭ ‬في‭ ‬دول‭ ‬العالم‭ ‬على‭ ‬المؤشرات‭ ‬التي‭ ‬تندرج‭ ‬تحت‭ ‬دليل‭ ‬التنمية‭ ‬البشرية‭ ‬والذي‭ ‬يقيس‭ ‬إنجاز‭ ‬الدول‭ ‬في‭ ‬مجالات‭ ‬الصحة‭ ‬والتعليم‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬مستويات‭ ‬الدخل‭.‬

وتضمن‭ ‬التقرير‭ ‬نتائج‭ ‬استطلاع‭ ‬جديد‭ ‬أظهر‭ ‬أن‭ ‬عامة‭ ‬الناس‭ ‬ينظرون‭ ‬إلى‭ ‬التغيير‭ ‬الذي‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬يُحدثه‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬بتفاؤل‭ ‬ممتزج‭ ‬بالواقعية،‭ ‬حيث‭ ‬أعتقد‭ ‬نصف‭ ‬المشاركين‭ ‬في‭ ‬الاستطلاع‭ ‬حول‭ ‬العالم‭ ‬بـأن‭ ‬وظائفهم‭ ‬قابلة‭ ‬للتحول‭ ‬الرقمي،‭ ‬وتوقعت‭ ‬النسبة‭ ‬الأكبر‭ ‬منهم‭ ‬أن‭ ‬يؤثر‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬بصورة‭ ‬ايجابية‭ ‬على‭ ‬وظائفهم‭ ‬ما‭ ‬سيسهم‭ ‬في‭ ‬خلق‭ ‬فرص‭ ‬عمل‭ ‬في‭ ‬وظائف‭ ‬مستحدثه‭ ‬قد‭ ‬لا‭ ‬تكون‭ ‬موجودة‭ ‬اليوم‭.‬

وأشار‭ ‬التقرير‭ ‬إلى‭ ‬وجود‭ ‬13 % ‭ ‬من‭ ‬المشاركين‭ ‬الذي‭ ‬أبدوا‭ ‬مخاوفهم‭ ‬من‭ ‬فقدان‭ ‬وظائفهم‭ ‬بسبب‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي،‭ ‬وتوّقع‭ ‬70 % ‭ ‬آخرين‭ ‬من‭ ‬البلدان‭ ‬ذات‭ ‬مؤشر‭ ‬تنمية‭ ‬بشرية‭ ‬متوسطة‭ ‬ومنخفضة‭ ‬بزيادة‭ ‬في‭ ‬انتاجيتهم‭ ‬بسبب‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي،‭ ‬وتوقع‭ ‬ثلثهم‭ ‬استخدامه‭ ‬في‭ ‬التعليم‭ ‬أو‭ ‬الصحة‭ ‬أو‭ ‬العمل‭ ‬خلال‭ ‬العام‭ ‬المقبل‭.‬

ودعا‭ ‬التقرير‭ ‬إلى‭ ‬اتباع‭ ‬نهج‭ ‬يركز‭ ‬على‭ ‬دور‭ ‬الإنسان‭ ‬في‭ ‬مجالات‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي،‭ ‬وهو‭ ‬نهج‭ ‬من‭ ‬شأنه‭ ‬أن‭ ‬يُحدث‭ ‬تغييرًا‭ ‬جذريًا‭ ‬في‭ ‬مناهج‭ ‬التنمية،‭ ‬وأظهرت‭ ‬نتائج‭ ‬الاستطلاعات‭ ‬التابعة‭ ‬للتقرير‭ ‬أن‭ ‬الناس‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬أنحاء‭ ‬العالم‭ ‬مستعدون‭ ‬لهذا‭ ‬النوع‭ ‬من‭ ‬التغيير،‭ ‬واقترح‭ ‬التقرير‭ ‬ثلاثة‭ ‬مجالات‭ ‬حاسمة‭ ‬للعمل،‭ ‬أولها‭ ‬بناء‭ ‬اقتصاد‭ ‬يتعاون‭ ‬فيه‭ ‬الناس‭ ‬مع‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬بدلًا‭ ‬من‭ ‬منافسته،‭ ‬ودمج‭ ‬فاعل‭ ‬للإنسان‭ ‬في‭ ‬دورة‭ ‬حياة‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬الكاملة‭ ‬من‭ ‬التصميم‭ ‬إلى‭ ‬التنفيذ،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬تحديث‭ ‬أنظمة‭ ‬التعليم‭ ‬والصحة‭ ‬لتلبية‭ ‬متطلبات‭ ‬القرن‭ ‬الحادي‭ ‬والعشرين‭.‬

وأشار‭ ‬التقرير‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬تقدم‭ ‬التنمية‭ ‬البشرية‭ ‬شهد‭ ‬تباطؤًا‭ ‬غير‭ ‬مسبوق،‭ ‬كما‭ ‬كشف‭ ‬التقرير‭ ‬أن‭ ‬العالم‭ ‬يشهد‭ ‬تقدماً‭ ‬ضعيفاً‭ ‬بشكل‭ ‬غير‭ ‬متوقع‭ ‬في‭ ‬معدلات‭ ‬التنمية‭ ‬بدلاً‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬يشهد‭ ‬تعافياً‭ ‬مستدامًا‭ ‬عقب‭ ‬فترة‭ ‬الأزمات‭ ‬الاستثنائية‭ ‬التي‭ ‬شهدتها‭ ‬الفترة‭ ‬2020‭-‬2021،‭ ‬فباستثناء‭ ‬سنوات‭ ‬الأزمة‭ ‬تلك،‭ ‬فإن‭ ‬الارتفاع‭ ‬الضئيل‭ ‬في‭ ‬التنمية‭ ‬البشرية‭ ‬العالمية‭ ‬الذي‭ ‬يتوقعه‭ ‬تقرير‭ ‬هذا‭ ‬العام‭ ‬يمثل‭ ‬أقل‭ ‬زيادة‭ ‬تم‭ ‬رصدها‭ ‬منذ‭ ‬عام‭ ‬1990‭.‬

وتُشير‭ ‬توقعات‭ ‬عام‭ ‬2024‭ ‬إلى‭ ‬تعثر‭ ‬التقدم‭ ‬في‭ ‬دليل‭ ‬التنمية‭ ‬البشرية‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬مناطق‭ ‬العالم‭.‬

وإلى‭ ‬جانب‭ ‬التباطؤ‭ ‬المُقلق‭ ‬في‭ ‬التنمية‭ ‬العالمية،‭ ‬يُشير‭ ‬التقرير‭ ‬إلى‭ ‬اتساع‭ ‬فجوة‭ ‬التفاوت‭ ‬بين‭ ‬الدول‭ ‬الغنية‭ ‬والفقيرة،‭ ‬مؤكداً‭ ‬أنه‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬الضغوط‭ ‬العالمية‭ ‬المُتزايدة‭ ‬على‭ ‬مسارات‭ ‬التنمية‭ ‬التقليدية،‭ ‬لا‭ ‬بد‭ ‬من‭ ‬اتخاذ‭ ‬إجراءات‭ ‬حاسمة‭ ‬لإخراج‭ ‬العالم‭ ‬من‭ ‬حالة‭ ‬الركود‭ ‬المُطولة‭ ‬في‭ ‬التقدم‭.‬