تزايد الاحتياجات في تشاد مع استمرار تدفق اللاجئين السودانيين من دارفور

أعربت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين عن قلقها البالغ إزاء التزايد السريع في أعداد اللاجئين السودانيين العابرين إلى شرق تشاد، حيث وصل ما يقرب من 20 ألف شخص خلال الأسبوعين الماضيين، "معظمهم من النساء والأطفال المنهكين والمصدومين".

وفي حديثها للصحفيين في جنيف من العاصمة التشادية نجامينا، قالت ماغات غيس، ممثلة المفوضية في البلاد، إن هذا "التدفق المفاجئ" ناجم عن تصاعد العنف في منطقة شمال دارفور، والذي "يسبب نزوحا جماعيا بوتيرة مقلقة".

وأضافت السيدة غيس أن هذه التحركات الأخيرة تأتي في أعقاب "هجمات وحشية" شنتها جماعات مسلحة على مخيمات النازحين، بما في ذلك زمزم وأبو شوك، ومدينة الفاشر، والتي "بثت الرعب على نطاق واسع" بين السكان. وأضافت أن اللاجئين الوافدين إلى تشاد أفادوا بأن أكثر من 10 آلاف شخص ما زالوا في طريقهم إلى الحدود هربا من العنف.

رحلات محفوفة بالخطر

وقالت: "أفاد العديد من اللاجئين الوافدين حديثا عن تعرضهم لعنف جسيم وانتهاكات لحقوق الإنسان أجبرتهم على الفرار. وتحدثوا عن مقتل رجال، وتعرض نساء وفتيات للعنف الجنسي، وإحراق منازل بالكامل. كانت رحلاتهم إلى بر الأمان محفوفة بالمخاطر، حيث واجه اللاجئون السرقة والابتزاز عند نقاط التفتيش وتهديدات متكررة على طول الطريق".

وأوضحت ممثلة المفوضية أن معظم اللاجئين وصلوا بلا أي شيء، ومن بينهم أشخاص لديهم احتياجات خاصة، بمن فيهم مصابون، وأطفال غير مصحوبين بذويهم، ونساء حوامل ومرضعات، وكبار السن. وشددت على ضرورة وقف الهجمات على المدنيين في السودان، وتوفير ممر آمن للفارين من أجل البقاء.

نداء لزيادة الدعم

وقالت السيدة غيس إنه على الرغم من الجهود الاستثنائية التي تبذلها المجتمعات والسلطات المحلية، فإن القدرة على استيعاب الوافدين الجدد "مُرهقة بشدة"، حيث تستضيف تشاد بالفعل 1.3 مليون لاجئ، من بينهم 794 ألف شخص عبروا الحدود مع السودان منذ بداية الصراع.

وقالت: "بينما تواصل البلاد إظهار تضامن ملحوظ في استضافة اللاجئين، فإنها لا تستطيع تحمل هذا العبء بمفردها. لا تزال الموارد الإنسانية في جميع أنحاء البلاد محدودة للغاية، بينما تزداد الاحتياجات للمياه والمأوى والصحة والتعليم والحماية".

وفيما تقوم المفوضية وشركاؤها بتقديم مساعدات منقذة للحياة في النقاط الحدودية ومواقع إعادة التوطين، إلا أن الجهود الحالية لا تزال بعيدة عما هو كاف بالنظر إلى حجم الأزمة. وحثت المفوضية، على لسان ممثلها في تشاد، المجتمع الدولي على تكثيف الدعم للاستجابة بشكل عاجل.

وقالت: "ندعو بشكل عاجل إلى زيادة التضامن والتمويل الفوري لضمان حصول هؤلاء السكان المعرضين للخطر على الحماية والمساعدة التي يحتاجونها الآن".

وتجدر الإشارة إلى أنه من أصل 409 ملايين دولار المطلوبة للاستجابة لأزمة اللاجئين في تشاد في عام 2025، تم تمويل 20 في المائة فقط حتى الآن.

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