السيد عطاف يتلقى اتصالا هاتفيا من نظيره الباكستاني

تلقى وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، السيّد أحمد عطاف، ظهيرة اليوم، اتصالا هاتفيا من نائب رئيس الوزراء ووزير الشؤون الخارجية لجمهورية باكستان الإسلامية، السيّد محمد إسحاق دار.

وبهذه المناسبة، أكد الطرفان على الإرادة السياسية القوية التي تحدو قيادتي البلدين في تطوير العلاقات الجزائرية- الباكستانية والارتقاء بها إلى أسمى المراتب المتاحة.

كما تطرق الوزيران إلى مستجدات الأوضاع في شبه الجزيرة الهندية، حيث جدد الوزير أحمد عطاف التأكيد على موقف الجزائر الداعي إلى ضرورة الحفاظ على أسس الأمن والاستقرار في المنطقة عبر تغليب لغة الحوار والدبلوماسية والسعي لحل الخلافات بالطرق السلمية.

توزيع APO Group بالنيابة عن Ministry of Foreign Affairs, People's Democratic Republic of Algeria.