  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
امريكا      اوروبا      عرب      اسيا      افريقيا   
السيد عطاف يتلقى اتصالا هاتفيا من نظيره الباكستاني

السيد عطاف يتلقى اتصالا هاتفيا من نظيره الباكستاني

2025-05-06 03:14:11
(MENAFN- APO Group)


تلقى وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، السيّد أحمد عطاف، ظهيرة اليوم، اتصالا هاتفيا من نائب رئيس الوزراء ووزير الشؤون الخارجية لجمهورية باكستان الإسلامية، السيّد محمد إسحاق دار.

وبهذه المناسبة، أكد الطرفان على الإرادة السياسية القوية التي تحدو قيادتي البلدين في تطوير العلاقات الجزائرية- الباكستانية والارتقاء بها إلى أسمى المراتب المتاحة.

كما تطرق الوزيران إلى مستجدات الأوضاع في شبه الجزيرة الهندية، حيث جدد الوزير أحمد عطاف التأكيد على موقف الجزائر الداعي إلى ضرورة الحفاظ على أسس الأمن والاستقرار في المنطقة عبر تغليب لغة الحوار والدبلوماسية والسعي لحل الخلافات بالطرق السلمية.

توزيع APO Group بالنيابة عن Ministry of Foreign Affairs, People's Democratic Republic of Algeria.

MENAFN06052025004934011406ID1109515226

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

Category

Comments

No comment

Tags

Label

آخر الأخبار

البحث