السيد عطاف يتلقى اتصالا هاتفيا من نظيره الباكستاني
تلقى وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، السيّد أحمد عطاف، ظهيرة اليوم، اتصالا هاتفيا من نائب رئيس الوزراء ووزير الشؤون الخارجية لجمهورية باكستان الإسلامية، السيّد محمد إسحاق دار.
وبهذه المناسبة، أكد الطرفان على الإرادة السياسية القوية التي تحدو قيادتي البلدين في تطوير العلاقات الجزائرية- الباكستانية والارتقاء بها إلى أسمى المراتب المتاحة.
كما تطرق الوزيران إلى مستجدات الأوضاع في شبه الجزيرة الهندية، حيث جدد الوزير أحمد عطاف التأكيد على موقف الجزائر الداعي إلى ضرورة الحفاظ على أسس الأمن والاستقرار في المنطقة عبر تغليب لغة الحوار والدبلوماسية والسعي لحل الخلافات بالطرق السلمية.توزيع APO Group بالنيابة عن Ministry of Foreign Affairs, People's Democratic Republic of Algeria.
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