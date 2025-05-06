“طيبة للاستثمار” راعٍ مؤسس لقمة مستقبل الضيافة 2025

“طيبة للاستثمار” راعٍ مؤسس لقمة مستقبل الضيافة 2025
وتُعد القمة، التي سُتعقد في دورتها هذا العام تحت شعار“حيث تَصنَع الرؤية الفرص” خلال الفترة من 11 إلى 13 مايو 2025 في فندق“ماندارين أورينتال الفيصلية” بالرياض، منصةً عالميةً رفيعةً تجمع كبار القادة وصناع القرار من مختلف أنحاء العالم لاستكشاف ملامح وتوجهات مستقبل الضيافة، وتبادل الرؤى حول سبل تعزيز الاستثمار والتجارب السياحية المستدامة في المملكة وخارجها.
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