“طيبة للاستثمار” راعٍ مؤسس لقمة مستقبل الضيافة 2025

وتُعد القمة، التي سُتعقد في دورتها هذا العام تحت شعار“حيث تَصنَع الرؤية الفرص” خلال الفترة من 11 إلى 13 مايو 2025 في فندق“ماندارين أورينتال الفيصلية” بالرياض، منصةً عالميةً رفيعةً تجمع كبار القادة وصناع القرار من مختلف أنحاء العالم لاستكشاف ملامح وتوجهات مستقبل الضيافة، وتبادل الرؤى حول سبل تعزيز الاستثمار والتجارب السياحية المستدامة في المملكة وخارجها.

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